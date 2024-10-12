Первый русский хет-трик сезона НХЛ! Кучеров феерично разделался с «Каролиной»

Лучший бомбардир прошлой регулярки начал с четырёх очков в первом же матче нового чемпионата.

Пока в штате Флорида бушует страшный ураган «Милтон», «Тампа-Бэй» начала очередной сезон НХЛ в гостях у «ураганов» из Роли. Этот матч обернулся абсолютным триумфом лучшего бомбардира прошлой регулярки Никиты Кучерова, хотя до последней десятиминутки встречи ничего не предвещало такое развитие сюжета.

В первом периоде «Каролина» открыла счёт. На 15-й минуте Брэндон Хагель завозился с шайбой в глубине своей зоны, попал под прессинг, и в результате стал невольным соавтором шайбы Джордана Стаала.

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Во втором периоде «Харрикейнз» владели весомым преимуществом, почти в три раза перебросали «Тампу», но Андрей Василевский отразил все 11 выпадов в створ своих ворот, а «молнии» воспользовались одним из редких моментов в этом отрезке. Хедман, Кучеров и Пойнт нарисовали очередную голевую комбинацию в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде время «Тампы» и персонально Кучерова наступило на 52-й минуте. Всё началось с удаления защитника «Харрикейнз» Дмитрия Орлова, которое Никита реализовал блестящим броском уже через шесть секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так Кучеров стал героем матча, а набить впечатляющую статистику в первой игре сезона ему позволили неудачные попытки «Каролины» спасти матч. «Ураганы» проводили концовку без вратаря, и Никита дважды поразил пустые владения хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре очка Кучерова, ассистентский хет-трик Хедмана, надёжная игра Василевского – «Тампа» добилась победы привычными для себя методами. Ну а четыре очка российского форварда позволили ему обойти Венсана Лекавалье и выйти на третье место в истории «молний» по набранным очкам. Впереди только Стивен Стэмкос и Мартен Сан-Луи.