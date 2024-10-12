Яркий дебют Мичкова в НХЛ! «Съел» лучшего защитника лиги и едва не исполнил шедевр

А его «Филадельфия» начала сезон с волевой победы.

Почти для всех команд НХЛ уже начался новый регулярный сезон. Сегодня в игру вступили, например, такие команды, как «Каролина» и «Тампа». Их встреча в итоге оказалась бенефисом Никиты Кучерова — лучший бомбардир прошлого сезона начал новый игровой год с хет-трика и голевой передачи, приложив руку к каждому из голов «молний» в сегодняшней встрече.

Впервые на лёд вышли и хоккеисты «Филадельфии», в которой состоялся долгожданный для многих болельщиков из России и Пенсильвании дебют. Свой первый официальный матч в сильнейшей хоккейной лиге в мире провёл форвард Матвей Мичков, пополнивший состав «лётчиков» в это межсезонье и успевший влюбить в себя болельщиков команды по ходу подготовительных игр — за четыре таких он совершил семь результативных действий, оформив три гола и четыре ассиста.

Несмотря на то что по ходу предсезонки 19-летний форвард в основном выходил во втором сочетании нападения с Морганом Фростом и Оуэном Типпеттом, сегодня Джон Торторелла доверил ему место в ведущем звене с Трэвисом Конечны и Шоном Кутюрье, с которыми Матвей играл в одном из матчей с «Бостоном», где на его счету оказался дубль.

Первым задокументированным действием Мичкова в официальных играх НХЛ стало удаление — россиянин в начале шестой минуты прихватил клюшкой форварда «Ванкувера» Теодора Блюгерса и отправился в штрафной бокс. К счастью для Матвея, его фол остался безнаказанным.

Правда, вскоре «косатки» всё-таки открыли счёт — Конор Гарланд подкараулил неудачный пас Расмуса Ристолайнена и быстро нашёл Нильса Хёгландера, неотразимо бросившего с кистей с близкого расстояния и пробившего соотечественника Самуэля Эрссона, который выиграл конкуренцию за место в основе на этот матч у Ивана Федотова.

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Хёгландер же стал виновником следующего гола в этой встрече — швед сфолил незадолго до перерыва, и Тайсон Фёрстер воспользовался численным преимуществом, которое получила «Филадельфия». Комбинация, приведшая к взятию ворот, получилась очень красивой — игра в пас от «лётчиков» в этом эпизоде была на высшем уровне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующего гола пришлось ждать до середины второго периода, когда Блюгерс выиграл борьбу у ещё одного новичка «Филадельфии» Джетта Лучанко и подставил клюшку под передачу Дерека Форборта, вновь выведя свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже в начале третьей двадцатиминутки Кэм Йорк восстановил равновесие, оставив всё самое интересное на заключительную часть встречи. При этом судьи даже не сразу смогли увидеть, как шайба влетела в ворота Кевина Ланкинена — взятие ворот было засчитано лишь спустя несколько секунд, когда команды уже находились в зоне «Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игровое преимущество постепенно перешло к гостям, которые несколько раз могли выходить вперёд. И наверняка вышли бы, если бы не надёжная игра Ланкинена — финский голкипер несколько раз обокрал своих соперников, включая тех же Лучанко и Мичкова, и помог «Ванкуверу» остаться в игре. При этом новичков «лётчиков» он остановил в одном и том же моменте, сначала парировав бросок россиянина после отличного прохода, а затем среагировав и на добивание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через несколько минут Ланкинен ещё раз не позволил Матвею отличиться — нападающий попробовал переиграть вратаря броском из-под ноги при игре в большинстве, однако сделал это со слишком близкого расстояния, благодаря чему страж ворот «Кэнакс» смог зафиксировать шайбу и предотвратить шедевр от россиянина.

Мичков отрабатывал и у своих ворот — за три минуты до конца он сделал всё, чтобы не дать Куинну Хьюзу свободно дышать в зоне «лётчиков», буквально «съев» лучшего защитника НХЛ прошлого сезона, заблокировал его бросок и помог вывести шайбу в нейтральную треть площадки.

Основное время и овертайм закончились вничью, а в серии послематчевых бросков сильнее оказалась «Филадельфия». Мичков свою попытку не реализовал, но Фрост смог принести «лётчикам» победу в первой встрече сезона.