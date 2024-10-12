12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?

Уже этой ночью. Новая, 20-я, глава погони Ови за Гретцки начнётся уже этой ночью. Многие ждали сей момент. Многие хотели оттянуть его как можно сильнее. Однако до старта одного из главных нарративов сезона-2024/2025 осталось совсем немного.

Удивительно, но теперь можно смело говорить: Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в ближайший год! Столько лет ожидания — и всё ради этого момента.

О Великой погоне мы ещё не раз успеем поговорить. А сейчас давайте посмотрим, какие ещё рекорды могут покориться Ови в нынешнем сезоне. Наша традиционная рубрика.

Каких же рекордов стоит ждать и каких достижений добьётся капитан «Вашингтона»?

Рекорды

Количество сезонов для россиян

Овечкин начинает свой 20-й сезон. Как только судья отпустит шайбу, Александр официально повторит российский рекорд по количеству кампаний в НХЛ. Он разделит его с защитником Сергеем Гончаром. Хоккеист обороны выступал в лиге с сезона-1994/1995 по чемпионат-2014/2015 с небольшими командировками в Россию во время локаутов.

Сезоны с 50+ голами

Шансов побить этот рекорд практически нет, но всё же технически они сохраняются.

Прямо сейчас на счету Овечкина девять сезонов с 50+ голами. Да, рекорд уже принадлежит ему, но не единолично. По девять подобных кампаний также провели Уэйн Гретцки и Майк Босси. Правда, если Великому понадобилось 20 сезонов, то легенде «Айлендерс» – всего 10.

В последний раз Овечкин добирался до отметки в 50 голов в чемпионате-2021/2022 (ровно 50). Нападающий всё ещё может стать первым хоккеистом в истории, забрасывавшим не менее 50 шайб в 10 сезонах НХЛ. Шансов крайне мало, но никто не ожидал от него и полтинника в 36 лет. Тремя годами позже он предпримет предпоследнюю попытку установить единоличный рекорд.

Сезоны с 35+ голами

В прошлом году Ови не хватило всего четырёх голов, чтобы превзойти достижение легенды «Вашингтона» Майка Гартнера. Оба по 14 раз добирались до отметки в 35+ шайб за сезон, а теперь капитан «столичных» попытается побить этот рекорд и завладеть им единолично.

Количество голов за сезон для игрока 39 лет и 39+ лет

Лучшим снайпером в 39-летнем возрасте является Горди Хоу. В сезоне-1967/1968 канадец забросил 39 шайб в 74 матчах и установил достижение, которое 57 лет никто не может превзойти. Более того, ни один хоккеист, помимо Хоу, не добирался до отметки в 30 голов в возрасте 39 лет. У Ови есть шанс стать вторым после Горди.

Если не ограничиваться рамками только этого возраста, то из хоккеистов 39+ лет лишь трое забивали не менее 30 голов: Джонни Бьюсик (36 в 40 лет), Теэму Селянне (31 в 40 лет) и Горди Хоу (31 в 41 год, 39 в 39 лет, 44 в 40 лет — рекорд НХЛ среди самых возрастных хоккеистов). Тут Овечкин уже вряд ли сможет превзойти достижение легенды «Детройта», но шансы по-прежнему сохраняются.

Количество голов в матчах открытия

Уже этой ночью Ови может побить первый рекорд. Лучший результат по количеству голов в матчах открытия удерживают Дино Сиссарелли (14 шайб, 16 сезонов) и Мишель Гуле (14 шайб, 13 сезонов). На счету Овечкина 13 шайб. Это достижение вполне может ему покориться — и тем самым стать первым в нынешнем сезоне для Алекса.

Количество победных шайб

В минувшей регулярке пять голов капитана «Вашингтона» принесли команде победу. Благодаря этому он довёл свой личный показатель до 129 шайб, благодаря которым «столичные» добивались успеха. Рекорд же принадлежит Яромиру Ягру, забившему 135 победных голов. Шесть-семь решающих шайб — вроде бы более чем реалистичная задача.

Количество голов в октябре

Технически Овечкин ещё в прошлом сезоне мог побить этот рекорд, но за весь месяц забил лишь два гола. Сейчас на его счету 119 шайб в октябре. Рекорд же принадлежит Гретцки, который 126 раз поражал ворота соперников в этом осеннем месяце. «Вашингтон» проведёт восемь матчей в октябре 2024 года — будет сложно, но в прошлом сезоне Ови доказал, что ещё способен на «горячие» серии.

Количество силовых приёмов в истории НХЛ

В сезоне-2023/2024 Овечкин вышел на единоличное третье место по количеству силовых приёмов, обойдя Дастина Брауна (3632). Сейчас на счету россиянина 3633 хита. Больше только у Мэтта Мартина (3854) и Кэла Клаттербака (4029). Однако его соперники, видимо, больше не сыграют в НХЛ, так что у Ови есть все шансы обрушить и этот рекорд. Как минимум — выйти на второе место в этом сезоне. Или хотя бы создать мощный задел для будущего, последнего сезона в НХЛ.

Количество очков в овертаймах

Сейчас Овечкин занимает второе место по этому показателю, деля его с Евгением Малкиным. У обоих по 40 очков в овертаймах. А лидирует Сидни Кросби, набравший 44 очка. Возможно, «Вашингтону» придётся часто сводить матчи к овертайму, а там уже Алекс возьмёт своё. Если, конечно, дуэт из «Питтсбурга» не решит на пару оставить Ови позади.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Количество матчей с 2+ голами

Ещё один маловероятный рекорд, шансы на который, однако, всё ещё не равны нулю. Овечкин за карьеру провёл 173 матча, в которых забивал не менее двух голов. Он занимает второе место в истории по этому показателю. Его обходит только Гретцки — 189 таких встреч. Конечно, задача в 16 из 82 матчей оформлять минимум по дублю звучит не особо реалистично, но ведь мы говорим об Овечкине.

Александр Овечкин Фото: James Chance/Getty Images

Количество вратарей, которым забивал

За длительную карьеру в НХЛ Овечкин пробил 175 вратарей. Это третий результат в истории лиги. Больше голкиперов расстроили только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). С учётом высокой текучки на последнем рубеже в НХЛ, Овечкин вполне может обойти обоих соперников. Достаточно всего четырёх вратарей.

Количество голов в истории НХЛ = рекорд Гретцки

Всё ещё не верится в это, но Ови от Гретцки отделяет всего 41 гол. От рекорда — 42. И этот рубеж в 42 шайбы для Овечкина — дело привычное. Вопрос лишь один: получится ли у нападающего «Кэпс» на один сезон вернуться на свой прежний уровень и сотворить историю уже в ближайший год? Как уже было написано выше, не верится — но все шансы на это есть.

Достижения

Количество сезонов

Овечкин станет 73-м хоккеистом в истории НХЛ, который проведёт не менее 20 сезонов в лиге. Лидируют же по этому показателю Крис Челиос и Горди Хоу — у обоих по 26 чемпионатов. А из действующих игроков ни один не провёл более 20 сезонов, однако на счету сразу четверых ровно по 20: у Райана Сутера, Брента Бёрнса, Кори Перри и Сидни Кросби. Ови станет пятым в этой компании.

Количество сезонов с 20+ и 25+ голами

Левый вингер «столичных» может провести 20-й сезон с 20+ голами. По этому показателю Овечкин уже третий (наравне с Брэнданом Шэнаханом, Дэйвом Андрейчуком и Яромиром Ягром). Впереди лишь Рон Фрэнсис с 20 сезонами и Горди Хоу с 22 регулярками.

По количеству кампаний с 25+ шайбами Александр делит второе место с Ягром. У обоих — по 18 таких сезонов. Уже в этом году капитан «Вашингтона» может подвинуть Яромира и вплотную приблизиться к рекордсмену НХЛ по этому показателю — Хоу (20 сезонов).

Отметим, что Ови также может стать лишь вторым хоккеистом в истории с 20 сезонами подряд с 20+ голами. Сейчас у него 19 — столько же, сколько у Шэнахана. А лидер всё тот же Хоу — у него 22 подобных регулярки в ряд.

1500 матчей в НХЛ

За 19 лет в Национальной хоккейной лиге Овечкин сыграл 1426 матчей в регулярных чемпионатах. Всего 74 встречи — и он отметит юбилей. Рубеж в 1500 матчей удалось покорить лишь 21 хоккеисту. Сейчас же Алекс занимает 34-е место по количеству матчей в истории НХЛ. Лидер по этому показателю — Патрик Марло с 1779 встречами.

1600 очков в НХЛ

До ещё одной юбилейной отметки Овечкину не хватает ровно 50 очков — и он точно их наберёт. Нападающий занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. А до отметки в 1600 очков получилось добраться лишь девяти хоккеистам. Правда, 10-м уже в ближайшее время может стать Кросби, которому не хватает лишь двух очков.

700 передач в НХЛ

Сейчас на счету Ови 697 передач — это 63-й результат в истории НХЛ. Он может стать лишь 60-м хоккеистом, кому покорялся рубеж в 700 ассистов. Среди россиян больше только у Малкина (800). А лучшим ассистентом в истории НХЛ является Гретцки (1963).

950 голов на клубном уровне без учёта плей-офф

За карьеру на клубном уровне Овечкин смог забить 927 голов, если не учитывать плей-офф. 853 пришлись на период в «Вашингтоне», 36 — в Суперлиге за московское «Динамо», 19 — в КХЛ, 18 — за фарм-клуб бело-голубых, а ещё одну шайбу он забросил за юниорскую команду москвичей.

1100 голов в карьере без учёта плей-офф

Перейдём и к более нишевым достижениям. Просто для галочки.

Если не брать в расчёты плей-офф на клубном уровне, то суммарно на счету Ови 1065 шайб за карьеру. 927 голов он забил на клубном уровне и ещё 138 — за сборную России. На взрослые чемпионаты мира пришлось 35 шайб, на Олимпийские игры — восемь, на Кубки мира — две. Остальное Овечкин назабивал на менее крупных турнирах — как на взрослых, так и на юниорских, юношеских, молодёжных. И теперь Александра от юбилейной отметки отделяют всего 35 голов.

Отметим, что с учётом плей-офф его результат составляет 1139 голов. Так что и до рубежа в 1150 шайб за карьеру недалеко.

2100 матчей в карьере

На данный момент Овечкин сыграл 2053 матча за карьеру. 1426 пришлось на «Вашингтон» в регулярках НХЛ, ещё 151 — на плей-офф НХЛ; 152 — на московское «Динамо» в регулярном чемпионате Суперлиги, 21 — на плей-офф Суперлиги, ещё 19 — в КХЛ. Кроме того, 83 встречи Овечкин провёл за сборную России на чемпионатах мира и 17 — на Олимпийских играх. Остальное пришлось на менее крупные турниры — на клубном и международном уровне, во всех возрастных категориях.