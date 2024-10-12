Лучший бомбардир сезона КХЛ — защитник «Сибири»! Мёрфи впишет своё имя в историю лиги?

После неудачного старта регулярного чемпионата «Сибирь» набрала обороты и на данный момент отстаёт лишь на одно очко от «Трактора», который идёт на первом месте на Востоке. Среди прочего, у новосибирцев отлично заработало большинство – сейчас подопечные Епанчинцева идут на втором месте в лиге по реализации лишнего, уступая лишь немного «Авангарду».
У «Сибири» можно выделить достаточно героев, благодаря которым это всё происходит. Тут тебе и Сергей Широков, который сейчас является лидером КХЛ по победным шайбам, и Тимур Ахияров, заблокировавший больше всех бросков в лиге. Но сегодня речь пойдёт о Треворе Мёрфи, который решил взять более глобальную высоту. Сейчас канадец из «Сибири» — лучший бомбардир всей лиги.
Понятно, что прошло лишь полтора месяца с начала сезона и всё ещё много раз поменяется, но есть ли хотя бы призрачный шанс на то, что Тревор станет лучшим бомбардиром регулярки? Первым среди игроков своего амплуа.
Статистика лучших бомбардиров-защитников КХЛ за всю историю
|Сезон
|Лучший бомбардир-защитник
|Количество очков
|Место в итоговой таблице бомбардиров
|2008/2009
|Кевин Даллман («Барыс»)
|58 (28+30) очков
|6-е место
|2009/2010
|Сергей Зубов (СКА)
|42 (10+32) очка
|22-е место
|2010/2011
|Карел Рахунек («Локомотив»)
|46 (11+35) очков
|13-е место
|2011/2012
|Кевин Даллман («Барыс»)
|54 (18+36) очка
|5-е место
|2012/2013
|Ренат Мамашев («Нефтехимик»)
|42 (10+32) очка
|15-е место
|2013/2014
|Кирилл Кольцов («Салават Юлаев»)
|35 (11+24) очков
|33-е место
|2014/2015
|Кирилл Кольцов («Салават Юлаев»)
|48 (18+30) очков
|18-е место
|2015/2016
|Кэм Баркер («Слован»)
|40 (9+31) очков
|25-е место
|2016/2017
|Крис Ли («Металлург»)
|65 (14+51) очков
|6-е место
|2017/2018
|Филип Ларсен («Салават Юлаев»)
|38 (11+27) очков
|28-е место
|2018/2019
|Даррен Диц («Барыс»)
|53 (15+38) очка
|9-е место
|2019/2020
|Микко Лехтонен («Йокерит»)
|49 (17+32) очков
|6-е место
|2020/2021
|Крис Уайдман («Торпедо»)
|41 (9+32) очко
|25-е место
|2021/2022
|Ник Бэйлен («Трактор»)
|42 (6+36) очка
|12-е место
|2022/2023
|Александр Никишин (СКА)
|55 (11+44) очков
|9-е место
|2023/2024
|Александр Никишин (СКА)
|56 (17+39) очков
|10-е место
*жирным выделен рекорд по очкам среди защитников
*курсивом выделено наивысшее место защитника в итоговой таблице бомбардиров
Что мы можем в этой таблице увидеть? Например, что почти в половине сезонов (7/16) лидер гонки бомбардиров среди защитников заканчивал сезон в топ-10 общей таблицы по очкам. Или что только Кевин Даллман доходил до топ-5, а Крис Ли – единственный, кто набирал больше 60 очков.
Кевин Даллман на торжественном вечере закрытия сезона-2023/2024
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Что за защитники представлены в таблице? Те, кого в простонародье принято называть полузащитниками – хоккеисты, которые полностью забирают первую спецбригаду большинства и способны выполнять диспетчерские функции, а также играют в командах с атакующим потенциалом. Тут всё предельно логично.
Примеры из НХЛ
Для того чтобы начать рассуждать о том, возможно ли, чтобы защитник стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, нужно посмотреть, есть ли такие примеры. Смотреть будем в сторону НХЛ. И там такая практика была, у вас есть одна секунда, чтобы подумать, кто это был… Она прошла – это, естественно, великий Бобби Орр. В сезоне-1969/1970 он стал лучшим бомбардиром с запасом, обогнав Фила Эспозито аж на 21 очко. Всего Орр набрал 120 (33+87) очков.
Но случай это не единичный, был ещё один. Да, им вновь стал Бобби Орр через пять лет – в сезоне-1974/1975 канадец набрал 135 (46+89) очков, вновь обогнав в гонке бомбардиров Фила Эспозито.
Шансы Мёрфи стать лучшим бомбардиром КХЛ по итогам сезона
Для начала небольшая справка, как Мёрфи попал в «Сибирь» и взял на себя роль лидера. В сезоне-2021/2022 новосибирцы в начале сезона свалились вниз турнирной таблицы, а ведущий защитник Юрки Йокипакка получил неприятную травму. Кириллу Фастовскому нужно было срочно решать эту проблему, и он прибегнул к не самому очевидному варианту – подписал игрока с ужасной репутацией и плохим последним сезоном в «Ак Барсе». Однако в «Сибири» у канадца попёрло, правда, травма немного смазала концовку.
Но лучшим получился сезон-2022/2023 – «Сибирь» ещё за месяц до конца регулярки шла первой на Востоке, а Мёрфи набрал 46 (10+36) очков и уступил только Александру Никишину первенство в гонке бомбардиров среди защитников.
Тревор Мёрфи на Матче звёзд — 2022
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Половину прошлого сезона защитник пропустил из-за травмы, а в этом, начиная с четвёртого матча, начал штамповать очки, как на исправно работающем конвейере. Но основа всего этого – блестящее большинство новосибирцев. Что удивительно, оно работает даже тогда, когда кто-то из четвёрки нападающих (Андреофф, Бек, Широков, Бутузов) не принимает участия в матче. Их обычно заменяет друг Артемия Панарина – Георгий Белоусов, который отлично чувствует себя на любой позиции, что иногда изрядно поражает.
Но один винтик в этом механизме является незаменимым – это Тревор Мёрфи, который обладает всеми необходимыми качествами. Канадец быстро двигает шайбу, хорошо понимает специфику розыгрыша, блестяще видит поле и может зарядить от всей души. В прошлом сезоне, когда Тревор был травмирован, Немировски и Кривокрасов перепробовали всех защитников на место Мёрфи, но те не дали даже 50% от того, что даёт обычно Тревор.
Теперь перейдём к главному вопросу – к шансам стать лучшим бомбардиром сезона. Хотелось бы взять за основу какие-то математические данные, например, посмотреть коэффициенты на это в букмекерских конторах, но даже главный спонсор КХЛ не даёт на это линию. Ладно, попробуем разобраться сами.
Этот сезон во всех смыслах получается интригующим: некоторых грандов шатает из стороны в сторону, любая команда может обыграть лидера, а вслед за Мёрфи в гонке бомбардиров идут Никита Артамонов и Виталий Абрамов. Согласитесь, даже этих игроков вряд ли кто-то ждал на вершине этого статистического показателя.
Это сказано к тому, что всё возможно, но давайте о факторах, которые могут помешать Мёрфи. Во-первых, Тревор очень эксцентричная личность, если что-то пойдёт не так, то его впадение в меланхоличное состояние может стоить не только вершины бомбардирского олимпа, но и набранных очков для самой «Сибири». Во-вторых, нет пока чёткого и твёрдого понимания, как команда из Новосибирска будет преодолевать кризис, который точно возникнет, от этого ни одна команда в этом сезоне не уйдёт. Стоит согласиться, что на короткой дистанции сибиряки блестяще справляются с трудностями, будь то три поражения на старте, обидное поражение в Омске или неудачное начало матча. Но подборку для размышлений на этот счёт хочется увидеть пошире.
Если давать какую-то конкретную цифру для вероятности этого исторического достижения, то автор остановился бы на 4-7%. И больше это идёт от того, что в сегодняшних преследователях Мёрфи есть только два человека, которые с большой долей вероятности продолжат набирать много очков – это Ливо и Шабанов.