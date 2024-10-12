Лучший бомбардир сезона КХЛ — защитник «Сибири»! Мёрфи впишет своё имя в историю лиги?

Игроки обороны ещё ни разу не набирали больше всех очков по системе «гол+пас».

После неудачного старта регулярного чемпионата «Сибирь» набрала обороты и на данный момент отстаёт лишь на одно очко от «Трактора», который идёт на первом месте на Востоке. Среди прочего, у новосибирцев отлично заработало большинство – сейчас подопечные Епанчинцева идут на втором месте в лиге по реализации лишнего, уступая лишь немного «Авангарду».

У «Сибири» можно выделить достаточно героев, благодаря которым это всё происходит. Тут тебе и Сергей Широков, который сейчас является лидером КХЛ по победным шайбам, и Тимур Ахияров, заблокировавший больше всех бросков в лиге. Но сегодня речь пойдёт о Треворе Мёрфи, который решил взять более глобальную высоту. Сейчас канадец из «Сибири» — лучший бомбардир всей лиги.

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Понятно, что прошло лишь полтора месяца с начала сезона и всё ещё много раз поменяется, но есть ли хотя бы призрачный шанс на то, что Тревор станет лучшим бомбардиром регулярки? Первым среди игроков своего амплуа.

Статистика лучших бомбардиров-защитников КХЛ за всю историю

Сезон Лучший бомбардир-защитник Количество очков Место в итоговой таблице бомбардиров 2008/2009 Кевин Даллман («Барыс») 58 (28+30) очков 6-е место 2009/2010 Сергей Зубов (СКА) 42 (10+32) очка 22-е место 2010/2011 Карел Рахунек («Локомотив») 46 (11+35) очков 13-е место 2011/2012 Кевин Даллман («Барыс») 54 (18+36) очка 5-е место 2012/2013 Ренат Мамашев («Нефтехимик») 42 (10+32) очка 15-е место 2013/2014 Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») 35 (11+24) очков 33-е место 2014/2015 Кирилл Кольцов («Салават Юлаев») 48 (18+30) очков 18-е место 2015/2016 Кэм Баркер («Слован») 40 (9+31) очков 25-е место 2016/2017 Крис Ли («Металлург») 65 (14+51) очков 6-е место 2017/2018 Филип Ларсен («Салават Юлаев») 38 (11+27) очков 28-е место 2018/2019 Даррен Диц («Барыс») 53 (15+38) очка 9-е место 2019/2020 Микко Лехтонен («Йокерит») 49 (17+32) очков 6-е место 2020/2021 Крис Уайдман («Торпедо») 41 (9+32) очко 25-е место 2021/2022 Ник Бэйлен («Трактор») 42 (6+36) очка 12-е место 2022/2023 Александр Никишин (СКА) 55 (11+44) очков 9-е место 2023/2024 Александр Никишин (СКА) 56 (17+39) очков 10-е место

*жирным выделен рекорд по очкам среди защитников

*курсивом выделено наивысшее место защитника в итоговой таблице бомбардиров

Что мы можем в этой таблице увидеть? Например, что почти в половине сезонов (7/16) лидер гонки бомбардиров среди защитников заканчивал сезон в топ-10 общей таблицы по очкам. Или что только Кевин Даллман доходил до топ-5, а Крис Ли – единственный, кто набирал больше 60 очков.

Кевин Даллман на торжественном вечере закрытия сезона-2023/2024 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что за защитники представлены в таблице? Те, кого в простонародье принято называть полузащитниками – хоккеисты, которые полностью забирают первую спецбригаду большинства и способны выполнять диспетчерские функции, а также играют в командах с атакующим потенциалом. Тут всё предельно логично.

Примеры из НХЛ

Для того чтобы начать рассуждать о том, возможно ли, чтобы защитник стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, нужно посмотреть, есть ли такие примеры. Смотреть будем в сторону НХЛ. И там такая практика была, у вас есть одна секунда, чтобы подумать, кто это был… Она прошла – это, естественно, великий Бобби Орр. В сезоне-1969/1970 он стал лучшим бомбардиром с запасом, обогнав Фила Эспозито аж на 21 очко. Всего Орр набрал 120 (33+87) очков.

Но случай это не единичный, был ещё один. Да, им вновь стал Бобби Орр через пять лет – в сезоне-1974/1975 канадец набрал 135 (46+89) очков, вновь обогнав в гонке бомбардиров Фила Эспозито.

Шансы Мёрфи стать лучшим бомбардиром КХЛ по итогам сезона

Для начала небольшая справка, как Мёрфи попал в «Сибирь» и взял на себя роль лидера. В сезоне-2021/2022 новосибирцы в начале сезона свалились вниз турнирной таблицы, а ведущий защитник Юрки Йокипакка получил неприятную травму. Кириллу Фастовскому нужно было срочно решать эту проблему, и он прибегнул к не самому очевидному варианту – подписал игрока с ужасной репутацией и плохим последним сезоном в «Ак Барсе». Однако в «Сибири» у канадца попёрло, правда, травма немного смазала концовку.

Но лучшим получился сезон-2022/2023 – «Сибирь» ещё за месяц до конца регулярки шла первой на Востоке, а Мёрфи набрал 46 (10+36) очков и уступил только Александру Никишину первенство в гонке бомбардиров среди защитников.

Тревор Мёрфи на Матче звёзд — 2022 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Половину прошлого сезона защитник пропустил из-за травмы, а в этом, начиная с четвёртого матча, начал штамповать очки, как на исправно работающем конвейере. Но основа всего этого – блестящее большинство новосибирцев. Что удивительно, оно работает даже тогда, когда кто-то из четвёрки нападающих (Андреофф, Бек, Широков, Бутузов) не принимает участия в матче. Их обычно заменяет друг Артемия Панарина – Георгий Белоусов, который отлично чувствует себя на любой позиции, что иногда изрядно поражает.

Но один винтик в этом механизме является незаменимым – это Тревор Мёрфи, который обладает всеми необходимыми качествами. Канадец быстро двигает шайбу, хорошо понимает специфику розыгрыша, блестяще видит поле и может зарядить от всей души. В прошлом сезоне, когда Тревор был травмирован, Немировски и Кривокрасов перепробовали всех защитников на место Мёрфи, но те не дали даже 50% от того, что даёт обычно Тревор.

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Теперь перейдём к главному вопросу – к шансам стать лучшим бомбардиром сезона. Хотелось бы взять за основу какие-то математические данные, например, посмотреть коэффициенты на это в букмекерских конторах, но даже главный спонсор КХЛ не даёт на это линию. Ладно, попробуем разобраться сами.

Этот сезон во всех смыслах получается интригующим: некоторых грандов шатает из стороны в сторону, любая команда может обыграть лидера, а вслед за Мёрфи в гонке бомбардиров идут Никита Артамонов и Виталий Абрамов. Согласитесь, даже этих игроков вряд ли кто-то ждал на вершине этого статистического показателя.

Это сказано к тому, что всё возможно, но давайте о факторах, которые могут помешать Мёрфи. Во-первых, Тревор очень эксцентричная личность, если что-то пойдёт не так, то его впадение в меланхоличное состояние может стоить не только вершины бомбардирского олимпа, но и набранных очков для самой «Сибири». Во-вторых, нет пока чёткого и твёрдого понимания, как команда из Новосибирска будет преодолевать кризис, который точно возникнет, от этого ни одна команда в этом сезоне не уйдёт. Стоит согласиться, что на короткой дистанции сибиряки блестяще справляются с трудностями, будь то три поражения на старте, обидное поражение в Омске или неудачное начало матча. Но подборку для размышлений на этот счёт хочется увидеть пошире.

Если давать какую-то конкретную цифру для вероятности этого исторического достижения, то автор остановился бы на 4-7%. И больше это идёт от того, что в сегодняшних преследователях Мёрфи есть только два человека, которые с большой долей вероятности продолжат набирать много очков – это Ливо и Шабанов.