«Звягину комфортнее, когда рядом помощник, а не начальник». Интервью с известным агентом

Известный агент Шуми Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал о ситуации с Матвеем Заседой и Никитой Шашковым, а также о вариантах трудоустройства для Николая Прохоркина и Сергея Калинина. Кроме того, Бабаев заявил, что не обращает внимания на негативные разговоры о своих клиентах в «Барысе», оценил кадровые перестановки в «Авангарде» и «Металлурге», а также предположил, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем сезоне НХЛ.

«В ближайшее время, возможно, Матвей поедет выступать в какую-нибудь другую страну»

— Расскажите о ситуации с Матвеем Заседой на сегодняшний день.

— В ближайшее время, возможно, Матвей поедет выступать в какую-нибудь другую страну для поддержания формы и игрового тонуса. Хоккеист по-прежнему находится в статусе ограниченно свободного агента. Мы пытаемся разговаривать со «Спартаком», но тяжело найти точки соприкосновения.

— У Никиты Шашкова схожая ситуация в «Сибири»?

— В постоянном режиме ведутся переговоры, клубы КХЛ связываются с «Сибирью», но решения пока нет. Не получается договориться по сумме компенсации. Никита тренируется и поддерживает себя в хорошей форме.

— Есть ли новости о трудоустройстве Николая Прохоркина и Сергея Калинина?

— Движения есть постоянно, ведём переговоры каждый день, но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом. Есть ещё Динар Хамидуллин, по нему тоже общаемся. Кирилл Петров пока играет в высшей лиге. Он ждёт предложений из команд КХЛ.

Николай Прохоркин Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Мы не общались с Болякиным, мне без разницы, кто и что говорит. Все люди знают, где правда»

— Как Дэвид Немировски отреагировал на отставку из «Барыса»?

— Он в Канаде, готов продолжать работать. «Барыс» со своей стороны выполнил все условия по расторжению контракта.

— Ваши клиенты Бурдасов, Антипин, Жафяров находятся в рабочем режиме?

— Да, мы с ними постоянно общаемся, они работают. С Дамиром всё в порядке, он выведен из списка травмированных. Помогает команде, набирает игровые кондиции.

— Как дела со здоровьем у нападающего СКА Евгения Кузнецова?

— Женя в хорошем физическом состоянии, много двигается, выполняет в том числе черновую работу. Кузнецов набирает кондиции, привыкает к игре в КХЛ и здешним реалиям. Думаю, ему ещё около месяца нужно на адаптацию. В середине ноября мы увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока.

— На генерального менеджера «Барыса» Олега Болякина после его заявлений про «неликвид» у вас нет обиды?

— Мы не общались, мне без разницы, кто и что говорит. Все люди знают, где правда, а где нет. На слова давно не обращаю внимания.

Антон Бурдасов Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

«Крылов нагрузил Курьянова работой генменеджера, а он всегда хотел быть тренером»

— Как оцените перестановки в «Авангарде»?

— С поста председателя совета директоров омичей ушёл Михаил Аверин. По человеческим качествам это хороший и скромный человек, который выполнял свою работу. Что касается Антона Курьянова, то он всегда хотел трудиться тренером. Крылов (бывший председатель совета директоров «Авангарда», работал в клубе до Аверина. — Прим. «Чемпионата») нагрузил его позицией генерального менеджера, но Антон по натуре тренер. Он знает эту работу и понимает, как с ней хорошо справляться, приносить больше пользы. Для Сергея Звягина более комфортно, чтобы рядом с ним стоял помощник, а не начальник. Был начальник, а теперь коллега-помощник.

— Что скажете о Евгении Забуге, на которого возложены функции и. о. генменеджера?

— С Забугой мы много общаемся, обсуждаем игроков. Это трудолюбивый сотрудник, таких не так много в лиге. У него, как и у меня, 25 часов в сутках. Евгений юрист по профессии, это очень помогает в переговорах. Сразу знает все моменты, с человеком становится легче общаться. Это хорошее решение для Омска, Забуга – профи с большой буквы. Он уже набрался опыта, знает рынок и готов для ответственной должности.

«Не думаю, что всё это нагнетание и последовавшее увольнение Гомоляко шли от Разина»

— В свою очередь, в «Металлурге» сменился спортивный директор. С Евгением Бирюковым уже общались?

— С Женей ещё не разговаривал. Есть какие-то моменты, которые не смогли простить Гомоляко. Но это не умаляет его заслуг в чемпионском сезоне «Металлурга», когда команда завоевала Кубок Гагарина. Решение по Сергею приняли сверху по результатам каких-то определённых просчётов в его работе. В целом считаю Гомоляко профессионалом, он нормально работал, удовлетворял все потребности Разина. У них был хороший контакт, как мне кажется. Не думаю, что всё это нагнетание и последовавшее увольнение шли от Разина, как это многие себе представляют.

— Сегодня в ночь по Москве в НХЛ стартует «Вашингтон». Как считаете, Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем чемпионате?

— Безусловно, Саша может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, но моё мнение, что это случится в следующем году. Овечкин — это такой игрок, который может сделать всё что хочешь. Машина для забрасывания шайб.