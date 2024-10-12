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Результаты матчей КХЛ за 12 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 13 октября

«Динамо» победило с новым вратарём, у «Ак Барса» третье поражение подряд
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 12 октября
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СКА частично отыгрался у «Автомобилиста» за плей-офф, «Трактор» пока не остановить.

12 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Филин (Биттен, Вишневский) – 18:00 (5x5)     2:0 Ружичка (Голдобин, Королёв) – 37:34 (5x5)     3:0 Рубцов (Галимов) – 50:18 (5x5)    

В Москве встречались две команды, переживавшие спад — Александр Кожевников даже назвал оборону «Спартака» борделем. Однако сегодня красно-белые и Дмитрий Николаев оформили «сухарь»: вратарь отразил 36 бросков, а ещё 22 полевые хоккеисты приняли на себя. Хозяева забросили по шайбе в каждом из периодов, а «Ак Барсу», кажется, надо искать варианты для усиления состава: глубины у казанского клуба фактически нет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шабанов (Телегин, Кадейкин) – 01:53 (4x4)     1:1 Атанасов – 22:13 (5x5)     2:1 Телегин (Котляревский, Рыкманов) – 23:39 (5x5)     2:2 Атанасов (Линч) – 42:04 (5x5)     3:2 Кадейкин (Шабанов, Карпухин) – 46:25 (5x5)     4:2 Ткачёв (Робинсон, Сикура) – 46:42 (5x5)     4:3 Линч – 49:21 (5x5)     4:4 Свечников (Филлипс, Фирстов) – 59:42 (6x5)     5:4 Светлаков (Телегин, Шабанов) – 61:55 (3x3)    

А вот в Челябинске встречались два клуба с победными сериями, и она могла продолжиться лишь у одной команды. Сильнее оказался «Трактор», который выложил на стол свои козыри: сольные проходы Максима Шабанова и уверенную игру Александра Кадейкина на пятаке. «Торпедо» сегодня показало волю, отыгралось с 2:4 и перевело игру в овертайм за 19 секунд до сирены. Впрочем, в овертайме победный гол забил Андрей Светлаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Маклюков (Юров) – 00:34 (5x5)     2:0 Михайлис (Орехов, Коробкин) – 01:57 (5x5)     2:1 Игумнов (Чистяков) – 07:21 (5x5)     3:1 Вовченко (Петунин, Юров) – 32:33 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Чистяков, Мартынов) – 43:04 (5x5)     4:2 Джонсон (Силантьев, Вовченко) – 58:45 (en)    

Каждый новый матч становится для Сергея Звягина решающим — и проверку в Магнитогорске «Авангард» не прошёл. Омичи пропустили две шайбы уже ко второй минуте, причём у «Металлурга» впервые с января 2023-го отличился защитник Алексей Маклюков. Омичи смогли сократить дефицит до минимального, но в решающий момент не реализовали выгоднейший момент, и возможные 3:3 превратились в 2:4. Пока решений в Омске не принято: в клубе нет председателя совета директоров и генерального менеджера без приставки «и. о.».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Деанджело) – 02:13 (5x4)     1:1 Лайпсик (Меркли) – 15:51 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 20:10 (5x4)     2:2 Плотников (Григоренко, Деанджело) – 42:46 (5x4)     3:2 Бардаков – 43:51 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Зыков) – 49:56 (5x5)     5:2 Грицюк (Никишин) – 59:20 (en)    

СКА очень быстро реализовал удаление в начале встречи. Однако потом «Автомобилист» вышел вперёд, играл лучше, создавал больше моментов и контролировал ход матча, мало что позволяя команде Романа Ротенберга. Казалось, повторится сценарий весеннего плей-офф, однако в начале третьего периода СКА снова забил «5 на 4», и «Автомобилист» рассыпался, очень быстро пропустив и третью шайбу, и четвёртую. В целом же пресс-конференция Романа Ротенберга была более увлекательной, чем игра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Михеев (Комтуа, Рашевский) – 05:26 (5x5)     1:1 Ремпал (Тодд, Хмелевски) – 06:03 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Менелл) – 12:57 (5x3)     2:2 Ливо (Тодд, Варлов) – 24:07 (5x5)     3:2 Чернов (Джиошвили, Буруянов) – 42:17 (5x5)     4:2 Комтуа (Джиошвили, Пыленков) – 44:39 (5x5)    

«Локомотив» с огромным трудом играет против аутсайдеров и особенно против «Сочи». Игра на юге для команды Игоря Никитина не была зрелищной, но зато принесла два очка, что важнее. Команда Сергея Зубова за матч сделала 40 силовых приёмов — и это больше их количества бросков в сторону ворот. Однако даже эта жёсткость не помогла «леопардам».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Ульев, Бут) – 10:38 (5x5)     0:2 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 27:18 (5x4)     1:2 Попов (Тянулин, Чебыкин) – 33:10 (5x4)    

Состав «Динамо» сегодня многих удивил: Никита Гусев не только потерял капитанскую нашивку, но не получил даже литеры «А», в запасе остался Эрик О’Делл, а стартовым голкипером стал Евгений Ярославлев. Перестановки Кудашова сработали, причём голы забили не лидеры: дебютной шайбой в лиге отметился в том числе Артём Чернов. Для «Салавата» главным событием стала замена Александра Самонова: хотя Виктор Козлов отрицает факт травмы, голкипер явно хромал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 13 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
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