«Динамо» победило с новым вратарём, у «Ак Барса» третье поражение подряд

СКА частично отыгрался у «Автомобилиста» за плей-офф, «Трактор» пока не остановить.

12 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

В Москве встречались две команды, переживавшие спад — Александр Кожевников даже назвал оборону «Спартака» борделем. Однако сегодня красно-белые и Дмитрий Николаев оформили «сухарь»: вратарь отразил 36 бросков, а ещё 22 полевые хоккеисты приняли на себя. Хозяева забросили по шайбе в каждом из периодов, а «Ак Барсу», кажется, надо искать варианты для усиления состава: глубины у казанского клуба фактически нет.

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А вот в Челябинске встречались два клуба с победными сериями, и она могла продолжиться лишь у одной команды. Сильнее оказался «Трактор», который выложил на стол свои козыри: сольные проходы Максима Шабанова и уверенную игру Александра Кадейкина на пятаке. «Торпедо» сегодня показало волю, отыгралось с 2:4 и перевело игру в овертайм за 19 секунд до сирены. Впрочем, в овертайме победный гол забил Андрей Светлаков.

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Каждый новый матч становится для Сергея Звягина решающим — и проверку в Магнитогорске «Авангард» не прошёл. Омичи пропустили две шайбы уже ко второй минуте, причём у «Металлурга» впервые с января 2023-го отличился защитник Алексей Маклюков. Омичи смогли сократить дефицит до минимального, но в решающий момент не реализовали выгоднейший момент, и возможные 3:3 превратились в 2:4. Пока решений в Омске не принято: в клубе нет председателя совета директоров и генерального менеджера без приставки «и. о.».

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СКА очень быстро реализовал удаление в начале встречи. Однако потом «Автомобилист» вышел вперёд, играл лучше, создавал больше моментов и контролировал ход матча, мало что позволяя команде Романа Ротенберга. Казалось, повторится сценарий весеннего плей-офф, однако в начале третьего периода СКА снова забил «5 на 4», и «Автомобилист» рассыпался, очень быстро пропустив и третью шайбу, и четвёртую. В целом же пресс-конференция Романа Ротенберга была более увлекательной, чем игра.

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«Локомотив» с огромным трудом играет против аутсайдеров и особенно против «Сочи». Игра на юге для команды Игоря Никитина не была зрелищной, но зато принесла два очка, что важнее. Команда Сергея Зубова за матч сделала 40 силовых приёмов — и это больше их количества бросков в сторону ворот. Однако даже эта жёсткость не помогла «леопардам».

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Состав «Динамо» сегодня многих удивил: Никита Гусев не только потерял капитанскую нашивку, но не получил даже литеры «А», в запасе остался Эрик О’Делл, а стартовым голкипером стал Евгений Ярославлев. Перестановки Кудашова сработали, причём голы забили не лидеры: дебютной шайбой в лиге отметился в том числе Артём Чернов. Для «Салавата» главным событием стала замена Александра Самонова: хотя Виктор Козлов отрицает факт травмы, голкипер явно хромал.

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