Выкинул судью за борт и повторил русский рекорд НХЛ. Овечкин начал новый сезон

Юбилейный 50-й сезон в истории франшизы «Вашингтону» предстояло начать на домашнем льду матчем с «Нью-Джерси». «Дьяволы» при этом уже успели сыграть три встречи в новой регулярке: одержали две победы в Праге над «Баффало», а уже на родном континенте уступили «Торонто».

Лидер и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз вписал своё имя в историю, всего лишь выйдя на лёд. Дело в том, что Ови открыл свой двадцатый сезон в НХЛ, став лишь вторым россиянином за всё время существования лиги после Сергея Гончара, которому покорилась эта отметка.

«Вашингтон» сумел открыть счёт в матче. В середине первого периода Джон Карлсон роскошным дальним броском реализовал большинство. Ови был на льду, но в голевой комбинации участие не принял.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зато в начале второго отрезка россиянин открыл личный бомбардирский счёт. Овечкин мог забить сам через 32 секунды после перерыва, но в этом эпизоде расторопнее других на пятачке оказался Дилан Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Между этими двумя голами хозяев уместились две заброшенные шайбы от «Нью-Джерси», а вскоре после гола Строума «дьяволы» вновь вышли вперёд, когда Томаш Татар проявил завидную настойчивость на чужом пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре «Нью-Джерси» убежал вперёд: Пол Коттер оформил дубль уже к середине матча. У «Вашингтона» и Овечкина не шло дело в атаке, в большинстве шайба не приходила в офис капитана хозяев, но Александр старался хотя бы вести силовую борьбу. И после одного из его хитов случился курьёз: Ови через посредника в лице игрока «Нью-Джерси» отправил на скамейку запасных гостей линейного арбитра.

Третий период начался для «Вашингтона» ободряюще. На 42-й минуте Коннор Макмайкл здорово выцарапал шайбу за чужими воротами, выкинул её на пятак, куда вовремя подоспел Том Уилсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако развить успех у «Кэпиталз» не вышло. «Нью-Джерси» провёл третий период грамотно и дисциплинированно, не дав хозяевам особых надежд и шансов на отыгрыш. А за восемь секунд до сирены Доусон Мерсер установил окончательный счёт матча, поразив пустые ворота.