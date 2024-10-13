«Один из лучших в истории». Новое монструозное достижение Малкина — 1300 очков в НХЛ

Два юбилея за два матча, в следующем ждём ещё один?

«Питтсбург» пусть и одна из самых возрастных команд в НХЛ, но у неё есть такие «старички», что ещё могут дать фору молодым. Евгений Малкин в своём 19-м сезоне в НХЛ просто летает по площадке и на старте регулярки является едва ли не лучшим игроком команды.

В предыдущей встрече с «Детройтом» он добрался до 800 передач в лучшей лиге мира, сегодня с «Торонто» продолжил раздавать пасы и выбил 1300 очков за карьеру. Он стал всего лишь 37-м игроком в истории, которому покорилась эта отметка. И третьим – среди действующих после Сидни Кросби и Александра Овечкина. Достижение, которое невозможно недооценить.

Он всю жизнь провёл в тени Кросби и Овечкина и является, пожалуй, одной из самых обделённых вниманием суперзвёзд НХЛ. Ещё семь лет назад, когда лига не включила его в список 100 лучших игроков в истории, это казалось жуткой несправедливостью, и с каждым годом это ощущение только усиливается.

«Это один из лучших игроков всех времён. И точно один из лучших в своём поколении», — сказал про него главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Сегодня Малкин начал с того, что выступил ассистентом в голе Криса Летанга в большинстве в первом периоде, но «Питтсбург» не смог ни развить, ни сохранить это преимущество надолго.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За две минуты в начале второго периода «Торонто» усилиями Нюландера и Ниса сумел отыграться, а на старте третьего Марнер провёл третью шайбу в ворота Йоэля Бломквиста. Но Малкин возродил интригу своим 1300-м очком. Он перехватил шайбу в средней зоне, ворвался в зону атаки, стянул на себя внимание двух защитников и отдал Рикарду Ракеллю под бросок, который сделал счёт 2:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако отыграться «Питтсбург» не смог, хотя старался. «Пингвины» уже несколько лет находятся на закате своей династии, которая принесла три Кубка Стэнли, и больше не выглядят топ-командой, которая претендует на титулы. Но Малкин всеми силами пытается повернуть время вспять. У него остаётся два года по действующему контракту, и недавно он признался, что не может представить себе, что завершит карьеру, не сыграв ещё раз в плей-офф с «Питтсбургом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И сейчас личные достижения, даже такие весомые, как у себя, он отодвигает на второй план: «Когда проигрываешь, это немного по-другому. Я сейчас не на свои очки смотрю, а хочу, чтобы команда побеждала. У нас сегодня был отличный старт, но потом мы потеряли инициативу. Но забили второй гол, у нас были шансы «шесть на пять», мы бьёмся. Но надо играть умнее, это точно», — отметил россиянин после игры.

Впереди у него ещё один большой юбилей – 500 шайб в НХЛ, до которого остаётся два гола. Думается, Евгений быстро справится и с этой задачей. С попаданием в плей-офф будет сложнее, но Малкин точно не будет опускать руки и постарается помочь команде сделать это впервые за три года.