Российский форвард забросил две шайбы в ворота «Юты», но американский клуб остался непобеждённым в этом сезоне.

Безумие в НХЛ! Панарин зажёг в матче-концерте и увидел самый странный гол года

Второй подряд матч «Нью-Йорк Рейнджерс» на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги превратился в настоящий концерт. В матче открытия сезона «синерубашечники» зажгли во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (6:0), а сегодня потерпели поражение в сверхрезультативной перестрелке с «Ютой» (5:6 ОТ). При этом одно очко, которое команда Питера Лавиолетта добрала в свою зачётную копилку, стало для неё вполне позитивным результатом по тому, как развивался сегодняшний матч.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте первого периода, когда Барретт Хейтон переиграл Игоря Шестёркина. Для российского вратаря эта шайба стала первой пропущенной в нынешнем сезоне, ведь в матче открытия 28-летний голкипер оформил «сухарь». Впрочем, забегая вперёд, необходимо заметить, что встреча с «Ютой» Игорю вообще не удалась.

Хозяева отыгрались спустя пять минут благодаря точному броску Артемия Панарина. В поединке с «Питтсбургом» российский нападающий оформил ассистентский дубль, а сегодня открыл счёт своим заброшенным шайбам в этой регулярке. 32-летний нападающий получил передачу от партнёра по звену Алексиса Лафреньера и точным броском прошил Коннора Ингрэма, восстановив равновесие на табло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва счёт на табло не изменился, но уже в начале второго периода картина повторилась. «Юта» вновь вышла вперёд после гола Джека Макбейна, а Панарин второй раз в этом матче помог «Рейнджерс» сравнять счёт, оформив свой первый дубль в нынешнем сезоне. На сей раз россиянин реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Затем последовал крайне тяжёлый отрезок для Шестёркина, который с интервалом в две минуты пропустил две шайбы подряд – отличились Клейтон Келлер и Кевин Стенлунд. Особенно неприятной для Игоря получилась шайба шведского форварда. В этом эпизоде Шестёркин откровенно не выручил своих партнёров, пропустив далеко не самый обязательный гол.

Но дальше хозяева забросили одну из самых странных и необычных шайб во всём календарном году. Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер задумал совершить банальный вброс шайбы в зону – голкипер «Юты» Коннор Ингрэм отправился за ворота, чтобы сыграть на перехвате – но рикошет от борта нарушил планы канадского вратаря. Уже находясь рядом с лицевым бортом, Ингрэм увидел, как шайба после рикошета от борта преспокойно влетела в покинутые им ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Практически сразу после гола Миллера состоялась крупная стычка с участием четырёх игроков. По итогам выяснения отношений на кулаках Адам Эдстрём и Макбейн получили удаления до конца встречи, а Сэм Кэррик и Майкл Кесселринг отделались большими штрафами. Следом гости оперативно восстановили преимущество в две шайбы, использовав большинство, но на перерыв команды отправились при счёте 5:4 в пользу «Юты».

На гол Дилана Гюнтера точным броском ответил ещё один защитник «Рейнджерс» Брейден Шнайдер. В третьем периоде хозяева смогли перевести игру в овертайм после гола Уилла Кайлли, но в дополнительное время последнее слово всё-таки осталось за «Ютой»: дубль оформил Келлер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Интересно, что после своего переезда из Аризоны фактически новичок НХЛ продолжает идти без поражений в этом сезоне. Сегодня «Юта» продлила победную серию со старта чемпионата до трёх матчей.