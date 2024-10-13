«Он приносит свежий воздух на арену». Американский защитник отберёт «Колдер» у Мичкова?

Гонка за «Колдером» в этом году должна стать самой огненной за последние годы. Здесь есть и закалённый сочинскими арендами Матвей Мичков, которого уже готовы ставить в первое звено «Филадельфии», и забивший уже своим первым броском первый номер драфта Маклин Селебрини — правда, он уже выбыл с травмой. Не забываем про получившего опыт в «Далласе» Логана Стэнковена (он провёл 24 игры в прошлом сезоне — ровно столько, чтобы претендовать на приз лучшему новичку сейчас), не списываем со счетов скандалиста Каттера Готье, который тоже выходит в первом звене «Анахайма».

Влететь в компанию звёздных форвардов из топа драфта защитнику обычно сложно — либо он должен встать на голову, либо у нападающих должен выйти унылый год, либо оба фактора совпадают. Но в этом году один смелый парень делает всё, чтобы ворваться в эту компанию: он успел дебютировать в прошлом году в концовке регулярки, набрав два очка в двух играх, а в этом году у него уже четыре очка в трёх матчах. Шесть очков в первых пяти матчах — отлично и для форварда, а для защитника ростом 175 см? Нашего героя зовут Лэйн Хатсон, и Монреаль уже потихоньку охватывает Хатсономания.

«Если бы в нём было 188 см, он ушёл бы в топ-10 драфта. Если вы посмотрите за его игрой, то поймёте это. С учётом того, сколько он создаёт на льду, Лэйна фактически можно назвать четвёртым форвардом команды. Он скоростной и не боится пойти в единоборство против более крупного соперника», — сказал один из скаутов команд НХЛ. «Монреаль» же выцепил Хатсона в самой концовке второго раунда — да и всего несколько лет назад 62-й выбор принадлежал уже началу третьего круга драфта.

Лэйн Хатсон с шайбой Фото: DeFodi Images via Getty Images

Хатсон родился в Мичигане, но своё детство провёл в пригороде Чикаго — поэтому не стоит удивляться тому, что любимым игроком защитника был Патрик Кейн. Интересно, что первый матч Лэйна в НХЛ совместил в себе и место рождения, и кумира детства: дебютировал Хатсон в гостевой игре с «Детройтом», а Кейн к тому времени успел надеть джерси с колесом. В защите Лэйн отмечал Тори Крюга — и можно понять почему: несмотря на то что последние сезоны в «Блюз» у Тори вышли совсем печальными, бо́льшую часть карьеры Крюг показывал, что невысокие защитники тоже могут пробиться в НХЛ и играть там важную роль.

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Хатсон вырос в большой хоккейной семье, что для Америки вполне привычно. Отец семейства Роб выше студенческой лиги так толком и не поднялся, зато дети, которые встали на коньки именно благодаря Хатсону-старшему, уже привлекают к себе внимание. Старший брат, Куинн, играет в атаке и начал этот сезон NCAA с четырёх очков в двух матчах. Третий брат Коул два ЮЧМ подряд становился лучшим бомбардиром-защитником и задрафтован «Вашингтоном» во втором раунде даже выше, чем Лэйн. Ну а самый известный среди Хатсонов начинает этот сезон так, что на Eliteprospects идёт вторым по популярности среди поисковых запросов — выше лишь Коннор Бедард.

Защитники часто остаются в тени и форвардов, и голкиперов, потому что делают грязную, тяжёлую и незаметную работу. Однако Хатсон не такой — из его матчей можно нарезать подборки моментов, которые не будут уступать по яркости форвардам. На синей линии он курсирует так, словно шайба приклеена к его клюшке. Маленький, но удаленький Лэйн может выгрызать шайбу в единоборстве с более крупным оппонентом, он не стесняется разгонять атаку индивидуальными проходами, обыгрывая по пути двух-трёх соперников, и благодаря своей технике находит лучший вариант для паса в чужой зоне.

Интересно, что Лэйн на своих ЮЧМ показывал более скромную статистику, чем младший брат, но зато мощнейше ворвался в NCAA. Защитник-первокурсник стал лучшим бомбардиром команды Бостонского университета, которая всегда плотно набита драфтованными игроками. Более того, Хатсон стал лучшим бомбардиром-защитником во всей ассоциации, поделив этот титул с Люком Хьюзом, который был старше, был задрафтован выше, да и вообще был выше. Вскоре защитник показал свои качества и на взрослом ЧМ-2023, впервые в жизни сыграв против взрослых: шесть очков в девяти играх стали лишним доказательством будущего статуса звезды.

Лэйн Хатсон Фото: Evan Buhler/AP/ТАСС

Тема роста преследовала Хатсона всю юниорскую карьеру. Перед драфтом защитник заморочился и посетил эндокринолога: врач диагностировал, что костный возраст Лэйна отстаёт от биологического минимум на год, поэтому защитник должен был набрать габариты чуть позже, чем сверстники. Тем не менее даже с этой справкой половина команд лиги на драфт-комбайне вообще не стала общаться с Хатсоном, хотя его светлую голову отмечали абсолютно все. «Монреаль» рискнул, подождал до конца второго раунда и сделал ставку, которая выглядит правильной уже сейчас. Символично, что в «Монреале» защитника тренирует Мартен Сан-Луи, которому самому приходилось доказывать, что размер игрока не имеет значения, если он талантлив.

«Хатсон превосходно контролирует пространство, его игровые качества позволяют сохранять владение шайбой. Более того, его набор навыков позволяет принимать Лэйну лучшие из возможных решений. Лучшие игроки умеют делать это — они не просто принимают решение, но находят самый правильный вариант. Хоккеист должен разгонять игру, и он умеет это делать. Горжусь, когда вижу на льду небольших игроков: в своё время были люди, которые помогли мне, я тоже был частью этого процесса, и теперь лига изменилась: необязательно вырасти до определённого размера, чтобы здесь играть», — сказал Сан-Луи прессе.

В первом полноценном сезоне Хатсон получает под 20 минут за матч в первых же своих играх и место во второй бригаде большинства: в первой всё-таки играет более опытный и высокооплачиваемый Майк Мэтисон. Теперь вопрос в другом: как Хатсон будет играть на своей половине площадки? Здесь примеров у защитника «Монреаля» достаточно: есть Джаред Спёрджен из «Миннесоты», который каждый год рутинно набирает более сотни блокированных бросков (два года назад вообще сделал 179 блок-шотов). Есть Куинн Хьюз, который имеет достаточно хороший хоккейный интеллект, чтобы правильно играть позиционно и угадывать, какой шаг выберут соперники. Кстати, год назад капитан «Ванкувера» публично поддержал Хатсона и высказал уверенность в том, что он станет значимым игроком НХЛ.

Игру Хатсона именно в защите эксперты оценивают ниже Хьюза. «Хатсон в защите пока смотрится на порядок ниже Макара и Фокса. Лэйна проще обыграть один на один, чем Хьюза, из-за его работы ног. Его переход из обороны в атаку неидеален на фоне других сторон игры защитника, плюс он физически послабее», — писал эксперт The Athletic Скотт Уилер, отмечая, что время для роста ещё есть. В первых матчах в НХЛ Хатсону помогает опытнейший Дэвид Савар, который со своим опытом прикрывает спину молодому партнёру, развязывая руки в чужой зоне.

Пока, впрочем, от него и не ждут супернадёжной защиты — важно другое. «Каждый раз, когда Хатсон выходит на лёд, он словно привносит на арену свежий воздух. Когда он получает шайбу, «Белл-центр» каждый раз гудит, а на льду он обыгрывает оппонентов так, словно между сменами пьёт кофе и энергетики», — пишет обозреватель Sportsnet Эрик Энджелс. За этой поэтикой скрывается простой факт: Хатсон — это игрок, за которым всегда интересно смотреть, и таких защитников в «Монреале» не было очень давно.