Катастрофа «Авангарда» — следствие глубокого кризиса. Но клуб ждёт светлое будущее?

После победы «Амура» над «Ладой» омский «Авангард» практически достиг дна в турнирной таблице. Но Востоке «ястребы» нынче предпоследние, во всей лиге опережают только «Барыс» и ХК «Сочи». Ситуация – катастрофа, даже для середины октября. Ещё печальнее дела омичей, если смотреть на другие показатели. За почти четверть регулярки «Авангард» обыграл только одного топового соперника («Ак Барс») и умудрился не набрать ни одного очка в семи гостевых матчах. По заброшенным шайбам хуже «ястребов» идут только «Амур», «Лада» и «Барыс», меньшинство – восьмое с конца во всей лиге, практически все игроки, если смотреть на индивидуальную статистику, либо играют значительно ниже ожиданий, либо и вовсе проваливаются. И лишь большинство «Авангарда» парадоксальным образом слегка скрашивает общую ужасную картину – оно у «ястребов» прямо сейчас лучшее в КХЛ.

Но в этом сезоне отличная реализация лишнего вообще не помогает омичам ни побеждать, ни хотя бы цепляться за очки. Сейчас уже совершенно очевидно, что практически со старта регулярки «Авангард» угодил не в пике, а в глубокий системный кризис, к которому привели просчёты как тренерского штаба, так и руководства. Приобретения из межсезонья не работают, главный тренер Сергей Звягин бодрится, принимает удар на себя и убеждает в отличной атмосфере в раздевалке, однако просмотр каждого нового матча «ястребов» говорит о том, что внутри «Авангарда» сейчас царит если не уныние, то колоссальная растерянность, а психология команды серьёзно прибита. А как иначе, если омичи из раза в раз начинают матчи в позиции догоняющих, пропуская быстрые шайбы, а потом пускаются в безуспешную погоню? Своего рода день сурка, который тяжело переживать даже опытным хоккеистам. О какой-то постановке игры новым тренером сейчас просто не идёт и речи, «Авангарду» нужны простые рабочие невзрачные победы, но в почти каждой игре «ястребам» мешают собственные ошибки, порой совершенно глупые и необъяснимые. В результате количество поражений стремительно увеличивается, как и отставание омичей от зоны плей-офф. Конечно, пока оно далеко от критического, но в кубковой восьмёрке Востока нет команд, которые более-менее гарантированно просядут в ходе регулярки и отдадут своё место, да и к серии побед «Авангарда», способной вернуть команду на привычные позиции, пока, прямо скажем, предпосылок немного.

Сейчас много шишек падает на голову Сергея Звягина, но странно предполагать, что во всех бедах нынешнего сезона виноват один только тренер-новичок. Разумеется, к нему есть вопросы – не столько по хоккейным моментам, сколько по управленческим. Стержень команды, её характер, управляемость, решения по ходу матчей – это всё вотчина главного тренера. И уж тем более сейчас ясно, что у Звягина пока не хватает опыта и харизмы, чтобы рулить командой в проблемный период.

Но помогли ли Сергею Евгеньевичу в сложной, новой для него роли? Возьмём для начала его штаб. К Антону Курьянову как к тренеру вопросов мало, ведь он как раз отвечает за большинство. Тренера по защитникам Александра Завьялова в «Авангард» пригласили совсем недавно, и пока рано оценивать его работу. А вот есть ли то, за что можно похвалить Андрея Подконицки и Александра Свитова? Последний, очевидно, должен курировать в «Авангарде» вопросы командного характера, духа, дисциплины, мотивации как бывший харизматичный капитан не одного клуба КХЛ, а также работать со вбрасываниями как отличный в прошлом центрфорвард. Но в обоих компонентах у «Авангарда» в нынешнем сезоне наблюдается полный провал. Успехи Подконицки, работавшего то с нападающими, то с форвардами тоже, мягко говоря, неочевидны.

Александр Свитов, Андрей Подконицки, Сергей Звягин на тренерском мостике «Авангарда». Фото: ХК «Авангард»

Теперь – об игроках. Конечно, одна из задач тренера – раскрывать своих подопечных. Но и сами хоккеисты ведь должны держать определённый уровень, особенно это касается опытных ребят. У Звягина в нынешнем «Авангарде» помощников на льду оказалось не так много: грубые ошибки, глупые удаления, безответственные действия – всё это мы видим в исполнении «ястребов» едва ли не в каждом матче. Более того, налицо серьёзный провал в селекционной работе. Взять хотя бы центральную линию. В «Авангарде» в межсезонье поставили на линейку Линден Вей – Коул Касселс – Иван Николишин, и ведь все трое разочаровали. От Николишина уже избавились, Вей напоминает самого себя праймового только в большинстве, а в равных составах пасует при малейшем прессинге со стороны соперника, допускает регулярные потери и не поспевает за темпом и мыслью того же Буше. Касселс – это вообще заявка на худшего легионера в истории «Авангарда» в КХЛ. Снайперским чутьём совершенно не одарён, от шайбы избавляется моментально и не ведёт игру звена, на пятак не идёт, борьбу у бортов не выигрывает, на вбрасываниях действует на троечку, медленный. Что же такого разглядели в американце в Омске, что пригласили его на позицию в топ-6, да ещё и с зарплатой в 50 млн рублей в год (по данным «СЭ»)?

Другие приобретения «ястребов» тоже совсем не блещут. Даррен Диц много обрезается и «привозит», при этом и близко не напоминая атакующего защитника. Александр Яремчук не отличается ничем, кроме быстрого катания, а ведь его подписывали с прицелом на топ-6. Алексей Макеев и Станислав Галиев вроде бы блеснули на стыке конца межсезонья и начала регулярки, но затем совершенно растворились. И это как раз объяснимо, ведь обоим этим вингерам нужны толковые центральные, а это сейчас для «Авангарда» самая больная тема. И само собой, что ответ за всё это держать теперь уже бывшему генеральному менеджеру «ястребов» Антону Курьянову, под чьим началом и проходила трансферная кампания клуба. На примере других клубов КХЛ прекрасно видно, что рынок (как иностранный, так и российский) вовсе не был пуст.

Коул Касселс Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Ну а если копать глубже, то ясно, что ответственность за нынешнее состояние команды несёт и высшее руководство клуба. Курьянов, как известно, не горел желанием занимать пост генерального менеджера, его всегда тянуло на тренерский мостик, где он на своём месте. В своё время Курьянов не смог отказать Александру Крылову, но ведь он продолжил заниматься селекцией уже и при новом руководстве. Что касается Звягина, то он тоже не сам себя назначил главным тренером. Я по-прежнему убеждён, что он – сильный специалист, но в первом же для себя сезоне в новой роли он был, по сути, брошен в пекло, остался без достойной поддержки (об этом написано выше), а ситуацию усугубили травмы Владимира Ткачёва и Рида Буше, которые за счёт высочайшего индивидуального мастерства в теории могли отчасти нивелировать проблемы роста новой команды на старте сезона. Ткачёв вернётся, вероятно, только после Нового года и ещё непонятно сколько времени будет приходить в себя, а Буше из-за своего повреждения пропустил всю командную предсезонную подготовку и начало регулярки.

Что делать?

Искать выход из ситуации, проводить кадровые перестановки. И этим в «Авангарде» уже занимаются, причём на всех уровнях. Обмен Николишина – явно не последняя сделка в попытке усиления состава. Приход Завьялова – возможно, не последний ход в отношении тренеров. Курьянов уже сложил с себя полномочия генменеджера, на его место пришёл доморощенный специалист Евгений Забуга, но сейчас тоже нет уверенности, что это не временная мера.

Главное же изменение произошло на посту председателя Совета директоров клуба. На место экс-главы «Авангарда» Михаила Аверина сегодня был избран зампредседателя правления «Газпромнефти» Евгений Кожевников. Теперь именно этот человек будет определять курс «ястребов», заниматься назначениями на руководящие посты, от которых уже и будет зависеть успешность работы спортивного блока. Всё, конечно, взаимосвязано.

Про Кожевникова сейчас сказать можно немногое. О нём отзываются как о сильном, весьма амбициозном руководителе с отличной внутрикорпоративной репутацией и поддержкой. Он отвечает за много важных проектов в «Газпромнефти», где занимает очень солидную, серьёзную должность. Всё это говорит о том, что «Авангард» вручён не абы кому. При этом Кожевников имеет и отношение к хоккею: сам занимался в детстве, а его двоюродные братья – профессиональные игроки. Кирилл Кожевников выступает за «Химик» в ВХЛ, 15-летний Роман Кожевников – один из самых перспективных хоккеистов системы «Трактора».

Первые слова Кожевникова в новой должности: «Авангард» избрал нового председателя совета директоров клуба

Такие отзывы, конечно, не гарантируют, что «Авангард» станет ещё одним успешным проектом функционера. Всё будет зависеть от степени вовлечённости Кожевникова в дела команды, ведь вся история «ястребов» буквально кричит о том, что лучшие времена они проживали в те эпохи, когда у клуба был настоящий, искренне болеющий за дело хозяин. Будь это губернатор Омской области Леонид Полежаев или топ-менеджер «Газпромнефти» Александр Крылов. Говорят, кстати, что по темпераменту Кожевников намного ближе к Крылову, чем к экс-боссу «ястребов» Аверину. Так что шансы на светлое будущее у «Авангарда», безусловно, есть, и неплохие.

Правда, вряд ли полноценный эффект от назначения нового главы будет достигнут уже в этом сезоне. Исправить системные ошибки, допущенные в межсезонье, по ходу регулярки невероятно тяжело. Но какие-то шаги, конечно, будут предприняты. Возможно, уже после завтрашнего матча с «Трактором», который станет для «Авангарда» дебютным в эпоху нового босса.