Топ-матчи понедельника: футбол Германия — Нидерланды и дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ

Начинаем рабочую неделю с ярких афиш: Бельгия — Франция, игры Касаткиной и Мирры в теннисе, «Магнитка» — «Ак Барс», НХЛ и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Нью-Йорк Никс» — «Миннесота Тимбервулвз», предсезонные матчи НБА

Интрига: «волки» проиграют первый матч предсезонки с 2022 года?

У «Миннесоты Тимбервулвз» в предсезонных матчах получается выкладываться на максимум. Именно поэтому «волков» никто не может одолеть с октября 2022 года в играх перед самым стартом регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота» провернули недавно громкий обмен с участием Карла-Энтони Таунса, Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо. Кто же сделал правильный выбор?

🏒 1:00: «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится встреча конкурентов по Центральному дивизиону?

Назначение нового главного тренера «Виннипега» Скотта Арниела было встречено скептично, но первые матчи сезона «Джетс» провели очень неплохо, пропустив лишь одну шайбу за 120 минут. «Миннесоту» же никто не считает уверенным претендентом на попадание плей-офф, и даже магия Кирилла Капризова не поможет этой команде. Однако встречи с конкурентами по дивизиону вдвойне важны, и любой команде критично будет важно выиграть уже в октябре.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 октября 2024, понедельник. 03:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли «Эдмонтон» после ужасного дебюта?

«Эдмонтон» этим летом называли главным претендентом на чемпионство: команда Макдэвида после проигрыша в финале летом неплохо усилилась. Однако «нефтяники» на старте сезона пропустили 11 шайб в двух матчах, а впереди у них «дерби Альберты». «Калгари» летом все ожидали видеть на другом конце таблицы, однако «огоньки» на старте сезона очень много забивают, а Джонатан Юбердо выглядит собой прежним.

🏀 3:30: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 14 октября 2024, понедельник. 03:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: MVP НБА или один из лучших игроков в истории — кто одержит победу?

«Денвер Наггетс» во главе с самым ценным игроком НБА Николой Йокичем дважды уступил «Бостон Селтикс» в выставочных матчах в Абу-Даби. Чемпионы 2023 года вернулись в США, теперь им предстоит сыграть с «Финикс Санз». Для «солнечных» подготовка к сезону пока получается скомканная: победа и поражение в двух встречах с «Детройтом». Тем не менее в составе «Финикса» присутствует Кевин Дюрант, который может практически в одиночку выиграть любой матч. Ведь ему ещё помогают Девин Букер и Брэдли Бил. В общем, будет интересно.

🎾 9:00*: Дарья Касаткина (Россия, 5) — Анна Бондарь (Венгрия, LL), Нинбо, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: попадёт ли Касаткина в топ-10 рейтинга WTA?

Дарья Касаткина продолжает гонку за попадание в топ-10 рейтинга WTA. На «пятисотнике» в Нинбо первая ракетка России начнёт борьбу матчем с лаки-лузером Анной Бондарь из Венгрии. Ранее девушки встречались один раз — в Мадриде-2022 сильнее была россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Варвара Лепченко.

🎾 10:30*: Мирра Андреева (Россия) — Варвара Лепченко (США, Q), Нинбо, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до российского дерби с Касаткиной во втором круге?

17-летняя Мирра Андреева начинает «пятисотник» в Нинбо матчем с квалифаером из США Варварой Лепченко, которая на 21 год её старше. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Дарья Касаткина — Анна Бондарь.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве давних грандов Востока?

«Ак Барс» после уверенного старта проиграл три матча подряд. Возможно, это простой спад, который неизбежен по ходу длинной регулярки — всё-таки возможности ротировать состав у Анвара Гатиятулина минимальные. «Металлург», наоборот, после возвращения травмированных игроков набрал отличную форму, заставив всех забыть о провальном старте чемпионата.

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: останется ли Сергей Звягин на своей должности?

«Авангард» получил нового председателя совета директоров. Им стал Евгений Кожевников, который не имеет отношения к олимпийскому чемпиону и эксперту, но сам занимался хоккеем, а двоюродный брат функционера Кирилл играет в системе «Спартака». Однако первое решение Кожевникова может стать самым трудным: «Авангард» под руководством Сергея Звягина упал уже на предпоследнее место Востока, и поражение от горячего «Трактора» может стать причиной тренерской отставки.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: разовьют ли динамовцы успешный импульс прошлой игры?

«Динамо» пошло на резкие изменения в прошлой встрече, когда лишило Никиту Гусева нашивки на форме, выбрало Евгения Ярославлева в роли стартового голкипера и посадило на трибуну Эрика О’Делла. Это помогло победить «Салават Юлаев», но этот успех надо укрепить в игре с таким же опасным соперником. «Спартак» нестабилен, но в прошлом матче всухую переиграл «Ак Барс».

🏒 20:00: «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как чемпионы сыграют без травмированных лидеров?

«Флорида» не только потеряла нескольких важных игроков этим летом: на старте сезона выбыл лидер и капитан команды Александр Барков, а Мэттью Ткачук очень невовремя заболел. В Баффало состав «пантер» уже не выглядел страшным, и «Флорида» проиграла. Теперь чемпионов ждёт очень сложный экзамен в «Бостоне» — пусть даже команда Пола Мориса научилась успешно играть против «мишек», но удастся ли это сделать без главных звёзд?

Сколько пропустит лидер чемпионов? Инсайдер НХЛ назвал срок восстановления капитана «Флориды» Баркова

⚽️ 21:45: Германия — Нидерланды, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 4-й тур

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Интрига: Германия досрочно выйдет в плей-офф?

Команда Юлиана Нагельсмана хоть и испытывает кадровые проблемы, но всё ещё очень стабильна. В эту международную паузу без особых проблем победила Боснию, а тренерский штаб позволил дебютировать Александеру Нюбелю, который в ближайшие месяцы станет основным голкипером. Нидерланды же неожиданно сыграли вничью с Венгрией и отстали от будущего соперника на два очка в группе. Таким образом, если немцы победят, то гарантируют себе выход в четвертьфинал. А если учитывать тот факт, что Нидерланды только раз за последние пять лет побеждали Германию, такой сценарий очень вероятен.

⚽️ 21:45: Бельгия — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Бельгия останется в зоне стыков?

После безнадёжного вылета с Евро-2024 сборная Бельгии всё ещё неубедительна. На старте Лиги наций – победа над Израилем с минимальным счётом, поражение от Франции и ничья с Италией, когда команда спасалась, уступая 0:2. Итог – промежуточное третье место, которое отправляет их в стыковые матчи. Чтобы выбраться повыше, необходимо побеждать Францию. Хоть и без Мбаппе в составе, но парни Дешама всё ещё очень убедительны. И вряд ли бельгийцы для них непосильный соперник.

⚽️ 21:45: Италия — Израиль, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: наберёт ли Израиль первые очки?

Сборная Израиля хоть и вышла в группу А, но вряд ли от этого счастлива. Сложно радоваться или тем более набирать очки, когда в соперниках Италия, Франция и Бельгия. И у израильтян пока совсем не получается – в общей сложности девять пропущенных голов за три матча. Но зато в каждом они забивали минимум один мяч. Сложностей добавляет и то, что из-за военного конфликта все встречи для них выездные. Ближайшая игра с Италией – лидером группы. Может, сейчас удастся зацепиться хотя бы за ничью?