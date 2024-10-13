У «Авангарда» новый глава, Георгиева поддержали в «Колорадо». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 октября 2024 года.

Александр Овечкин сравнялся с легендами НХЛ Эспозито и Хоу по необычному показателю

Сегодня, в ночь с 12 на 13 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 3:5 (1:2, 1:2, 0:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и довёл количество своих очков в первых матчах сезона до 25. На счету россиянина 13 голов и 12 передач в 19 первых матчах сезона. По этому показателю Овечкин вошёл в десятку лучших игроков и сравнялся с такими легендами, как Фил Эспозито и Горди Хоу.

Также по 25 очков в первых матчах сезона у Мишеля Гуле, Эла Макинниса и Адама Оутса. По 27 очков набрали Джо Сакик и Уэйн Гретцки. 30 результативных баллов на счету Рэя Бурка. Лидером по очкам в первых встречах сезона является легендарный чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 39 результативных баллов в 23 встречах.

«Один из величайших игроков всех времён». Салливан — о достижениях Евгения Малкина в НХЛ

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил очередное достижение нападающего Евгения Малкина. Российский форвард отметился двумя результативными передачами в матче с «Торонто» (2:4) и достиг отметки в 1300 набранных очков в НХЛ.

«Я думаю, это достижение говорит само за себя. Он один из величайших игроков всех времён. Он, несомненно, один из лучших игроков этого поколения. Нам повезло, что в нашей команде есть двое таких ребят. Это большая честь — наблюдать за игрой этих двух парней. Я знаю, что фанаты «Питтсбурга» чувствуют то же самое», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Напомним, на счету Малкина на данный момент 498 голов и 802 результативные передачи в 1148 играх в НХЛ.

«Он наш парень». Беднар поддержал Георгиева после замены во втором подряд матче НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поддержал вратаря «Эвеланш» Александра Георгиева, который не смог доиграть второй матч кряду. Во встрече с «Коламбусом» (4:6) россиянин пропустил три шайбы после несложных бросков за 22 минуты и был заменён. В первой игре сезона с «Вегасом» Георгиев пропустил пять голов после 16 бросков и также был заменён.

«Я понимаю, что есть определённый уровень разочарования его игрой, но Георгиев — наш парень. Он наш игрок стартового состава. Я полностью уверен, что у него есть способности, талант и трудовая этика, чтобы оправиться и начать выигрывать нам хоккейные матчи. Сейчас это его ментальная борьба», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Ладой». Победу в упорном противостоянии одержала хабаровская команда со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, великолепно играли вратари — Игорь Бобков и Александр Трушков. На 50-й минуте дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Амура» Сергей Рыжиков, поддержавший атаку партнёров. Ассистентами выступили Алекс Гальченюк и Алекс Бродхёрст. Отметим большое количество удалений в первой половине встречи. Точку в игре голом в пустые ворота поставил Вячеслав Грецкий. Бобков записал на свой счёт «сухой» матч.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Амур» прервал серию из двух поражений.

«Авангард» избрал нового председателя совета директоров клуба

ХК «Авангард» избрал председателем совета директоров клуба Евгения Кожевникова, сообщает пресс-служба омского клуба. Кожевников является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня. «Авангард» — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард». В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал «Авангарда» будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать «Авангард» как спортивную организацию, в том числе хоккейную академию, которая является одной из лучших в России», – цитирует Кожевникова пресс-служба клуба.

«Это будет сложно». Вайсфельд — о том, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

Советский и российский хоккейный судья Леонид Вайсфельд описал наиболее реальный сценарий для того, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Это грандиозное событие для мирового хоккея. Мне видится реалистичным сценарий, при котором он за два года побьёт рекорд. Если это будет в нынешнем сезоне, то, конечно, все будут счастливы. Другой вопрос, что будет сложно. Дело даже не в возрасте Овечкина, а в том, что нет Бекстрёма. Саше нужен элитный плеймейкер», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

Напомним, Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых голов в НХЛ.

В первом матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» российский хоккеист сделал только одну результативную передачу.

Никола Йокич вручил Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед матчем «Колорадо»

Центровой «Денвер Наггетс» сербский баскетболист Никола Йокич вручил нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону приз «Харт Трофи» перед первой домашней встречей «Эвеланш» с «Коламбусом» в новом сезоне НХЛ.

MVP прошлого сезона НБА вручил трофей хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024. Спортсмены сделали совместное фото.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона-2023/2024 в НХЛ.