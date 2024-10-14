В матче с «Калгари» было отменено две шайбы, ещё два раза «нефтяники» попали в штангу.

«Эдмонтон» погружается на дно таблицы НХЛ. И дело не только в игровых проблемах

Прошлогодний финалист пока тяжело входит в сезон – команда Криса Ноблоха проиграла дома оба матча с разницей шайб 2-11. Для многих это стало большой неожиданностью, так как «Эдмонтон» этим летом не понёс колоссальных потерь и даже прилично усилился.

Битва за Альберту – отличная возможность вернуться на победную тропу, так как победа над принципиальным соперником заряда явно добавляет больше.

С необходимой долей заряда «нефтяники» встречу и начали, забросив уже на второй минуте – новичок команды Джефф Скиннер оказался в нужное время в нужном месте, добив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Давление хозяев не стихало, «Калгари» пытался сделать всё, чтобы не дать «убежать» оппоненту, но в конце периода шайба ещё раз попала в сетку. Однако тренерский штаб «Флэймз» посчитал, что Корри Перри забил не по правилам и не прогадал – арбитры углядели помеху вратарю.

Начало второй двадцатиминутки хозяева начали не так активно, но увеличить преимущество удалось благодаря шайбе Дерека Райана. Но тренеры «Калгари» вновь взяли помеху и были правы. Вторая подряд незасчитанная шайба надломила «Эдмонтон», и инициатива от хозяев начала уплывать. Гости переместились в чужую зону и счёт сравняли – Расмус Андерссон забросил очаровательную шайбу в сольном проходе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заключительный период «нефтяники» начали в меньшинстве, но сумели найти момент, Браун вышел «один в ноль» и попал в штангу. А далее последовало два «укола» «Калгари», голы получились похожими: длительная позиционная атака и успешная игра под воротами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Терять было нечего, «Эдмонтон» побежал вперёд, ещё раз попал в штангу, а в самой концовке пропустил ещё и в пустые.

1:4 – «Ойлерз» проиграли третий матч подряд на своей площадке и прочно осели на дне турнирной таблицы, «Флэймз», в свою очередь, одержали третью победу кряду. Что можно сказать по поводу серии поражений «Эдмонтона»? Да, команда и близко пока не приблизилась к тому уровню, что был в прошедшем плей-офф: подопечные Ноблоха плохо играют в обороне, позволяя каждому сопернику забирать пятак, Стюарт Скиннер навевает воспоминания о временах, когда «Эдмонтон» порой проигрывал целые матчи из-за вратарей, а нападение очень медлительно и неуверенно, в том числе, и лидеры в лице Макдэвида и Драйзайтля, большинство – вообще отдельная история.

Но сегодня к перечисленным проблемам прибавилось ещё и невезение – два отменённых гола, две штанги могут легко ударить по уверенности, которой сейчас и так не особо много. Впрочем, так и произошло.

Страшного пока ничего не произошло, но «Эдмонтону» надо скорее нащупывать свою игру, затягивать с этим делом нельзя.