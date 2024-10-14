Вместо роли лидера — пять минут за матч. СКА сам выдавливает Демидова в «Монреаль»?

«Скажите мне, в каком ещё клубе КХЛ стабильно выступают 18‑летние ребята? Постоянно, мы не говорим про одну смену. Мы знаем команды, где молодой выходит на 10 секунд, чтобы напротив его фамилии поставили галочку. Мы так не работаем. Если хоккеист заслуживает игровое время, то он будет играть», — гордо говорил Роман Ротенберг 12 сентября. Сказано это было на фоне того, что Иван Демидов пробился в основной состав СКА, получил место в звене с Евгением Кузнецовым и в каждом из трёх первых матчей сезона имел более 10 минут на льду.

Прошёл буквально месяц, и теперь мы видим смену нарратива. «Чтобы хоккеист сыграл в СКА 20 минут, он должен быть одним из лучших в мире. […] Надо смотреть объективно на все качества хоккеиста. Даже если он сыграл одну смену и забросил победную шайбу. В футболе тоже есть такие примеры — норвежец Сульшер из «Манчестер Юнайтед». Его называли Golden substitute. Ему Фергюсон давал две минуты, и он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил». Сказано это было после игры, где Иван Демидов провёл на льду меньше семи минут, и это оказался лучший его результат за пять матчей.

Игру с «Автомобилистом» Демидов начал в роли 13-го форварда. СКА очень неудачно провёл два периода в атаке, а при счёте 1:2 толком не мог преодолеть вязкую структуру «Авто» в средней зоне. Молодой форвард был одним из немногих форвардов, кто раскрасил эту унылую картину: он выцарапывал шайбы в единоборствах с защитниками, делал перехваты, исполнял хорошие передачи под бросок. Логично, что по ходу матча он был передвинут в уже привычное по началу сезона сочетание с Кузнецовым — и пусть результат в итоге сделали другие люди, смотрелся Демидов хорошо.

Иван Демидов Фото: Пётр Ковалев/ТАСС

Резкое снижение игрового времени Демидова совпало как раз с загадочной травмой Евгения Кузнецова. Мы снова стали видеть привычную для питерского клуба мешанину звеньев, а игровое время Ивана стало болтаться в районе трёх-пяти минут. В игре с минским «Динамо» СКА вообще стал играть в три звена чуть ли не с середины второго периода, в результате чего на лавку присел не только Демидов, но и его партнёры — а ведь он провёл на льду лишь три минуты и не успел ничего толком натворить.

На той самой пресс-конференции Ротенберг заявил, что по поводу игрового времени Демидова в Канаде пишут различные статьи «с подачи американских агентов». Но ведь разница между 20 минутами, про которые стал говорить главный тренер СКА, и теми четырьмя-пятью, что получал один из самых талантливых российских форвардов нового поколения, огромна. Конечно, нельзя списывать со счетов фактор Кузнецова — однако СКА на бумаге собрал самую сильную атаку в лиге, благодаря лазейкам в потолке запихнув в 900 млн состав, который в большинстве других мест стоил бы минимум на 150-200 млн дороже. Разве в этой команде больше нет партнёров, которые могли бы понимать Демидова?

Понятно, что СКА в этом плане ничего нам не должен: их первоочерёдная задача — выигрывать матчи и Кубок Гагарина, которого на Невском не видели очень давно, несмотря на все потраченные ресурсы. Однако питерский клуб все эти годы декларировал, что у него есть особая высокая миссия — сохранять талантливых российских хоккеистов в КХЛ, выполняя поручение президента страны. Это в той или иной форме проговаривало как руководство СКА, так и пул приближенных экспертов.

Мы видели, как через сито СКА за последние годы прошло огромное число талантливых хоккеистов, школы «Витязя» и «Югры» в последнее время фактически были включены в разветвлённую систему. Однако большинство из них играло в СКА в лучшем случае пару сезонов, а потом всё равно хотело отправиться в НХЛ. Сколько их было? Звено Марченко — Морозов — Подколзин, связка Чибриков — Свечков, вратарь Аскаров, пятилетний контракт Мичкова, который не был доведён до конца, и так далее, и так далее. Ожидания по максимуму оправдал только Александр Никишин, который подписал долгосрочный контракт и реально стал для СКА системообразующим игроком. Вот только его уже ждут и всё не могут дождаться в «Каролине», называя лучшим игроком за пределами НХЛ.

Летом Ротенберг говорил, что Демидову «нет смысла ехать в четвёртое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги». Только такой выбор на самом деле возникает очень редко Конечно, парням, которых выбирают в середине или в конце драфта, никто ничего не обещает. Однако Демидов задрафтован достаточно высоко, чтобы на него работала вся организация «Канадиенс». Совсем недавно там держали в основе очевидно сырого Юрая Слафковски, хотя шли разговоры о том, что лучше парню дать дообкататься в европейском хоккее или в той же самой АХЛ, но в итоге словак стал забивать и искрить.

Иван Демидов на драфте НХЛ Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Можно представить, что менеджмент «Монреаля» уже сейчас обещает Демидову гарантированное место в топ-звеньях в следующем году. Прецедентов с высылкой игроков, выбранных в топе драфта, куда-то на задворки, вообще не так много — из свежих можно вспомнить разве что Шейна Райта в «Сиэтле». После сезонов в Европе, NCAA или канадских юниорских лигах таланты быстро получали своё игровое время и место в бригаде большинства. При этом игра Демидова убеждает в том, что уже сейчас он достаточно талантлив, чтобы играть в топ-6 любого клуба КХЛ и получать не 20, но стабильных 15 минут за матч.

И если при выборе между топ-6 в КХЛ и топ-6 в НХЛ ещё можно думать и оставаться в России (как в ситуации с Данилой Юровым, который в «Металлурге» получил все возможности для развития), то какой выбор может быть между топ-6 НХЛ и четвёртым звеном в КХЛ, а уж тем более местом 13-го форварда? Пока в СКА, по программе Черчилля, не предлагают Демидову «ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», в «Монреале» будут готовы наигрывать Демидова просто потому, что выбрали его высоко в первом раунде. При этом мы говорим о хоккеисте, который сам сказал следующее: «Моя мечта — играть в НХЛ. Я всё для этого сделаю. Меня ничего не остановит».

Увы, прямо сейчас СКА сам подталкивает Демидова к тому, чтобы уже в следующем году он выбрал красное джерси с синей полосой. А ведь снизу у питерского клуба уже подпирают свеженькие чемпионы МХЛ в составе «1946-х» и парни из «СКА-Невы», и опять игровое время не могут получить все сразу. Ситуация, когда в СКА собирается людей на три состава, снова вредит и клубу, и людям, которые там собраны.