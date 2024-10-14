«Цыплаков просил рыночные условия КХЛ». «Спартак» зря не дал достойных денег россиянину

Агент Максима всё объяснил, а сам хоккеист уже забивает в НХЛ, радуя американскую публику.

На старте сезона НХЛ многие россияне уже радуют нас результативными действиями на льду. Не стал исключением и новобранец «Айлендерс» нападающий Максим Цыплаков. В первой же встрече «островитян» в регулярном чемпионате экс-спартаковец забросил шайбу в ворота «Юты».

Увы, но сейчас Цыплаков радует своей игрой американскую публику, а не российскую. Однако для нынешнего «Спартака» подобные истории в порядке вещей: красно-белые считают, что хоккеистам, справедливо попросившим улучшение личных условий после здорово проведённого сезона, можно не доплачивать, а менять права в другие команды спартаковцы в подавляющем большинстве случаев отказываются. Достаточно вспомнить нашумевшую историю с Матвеем Заседой, тянущуюся до сих пор.

В статусе «права за клубом» в КХЛ Цыплакову находиться до 2026 года, если, конечно, до этого времени не изменится регламент и предельный возраст не понизят до 27 лет. То бишь ещё два полноценных сезона. Ждать от красно-белых каких-то поблажек и уступок вряд ли стоит. По-человечески с игроками там в последнее время почти не расстаются. Положительных отзывов от агентов и руководителей других клубов в адрес «Спартака» нынче сложно встретить.

Мы поговорили на тему переезда Максима Цыплакова в НХЛ и неудачных переговоров со «Спартаком» с агентом игрока в России Александром Черных.

— Не было опасений, что Максим может не вписаться в систему НХЛ?

— Скажу так: было, скорее, небольшое сомнение. Нужно попасть к своему тренеру и в свою систему. Но игра Максима схожа с игрой многих выступающих в НХЛ хоккеистов. Поэтому каких-то серьёзных опасений не было.

— Как Цыплаков себя в целом чувствует в Северной Америке?

— Он доволен условиями, постепенно ко всему привыкает. Конечно, помогают русскоязычные ребята из «Айлендерс»: Илья Сорокин, Семён Варламов, Александр Романов.

— Примечательно, что Цыплаков уже успел отметиться голом.

— Да. У него контракт новичка, с которым он может играть и за первую команду, и за фарм-клуб.

— Его сразу же подняли в первую.

— Это приятный момент. Значит, человек заслужил.

МАКСИМ ЦЫПЛАКОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Согласны с тем, что «Спартаку» нужно было договариваться со своим лидером, а не устраивать привычные для красно-белых торги до последнего рубля?

— Это решать «Спартаку». Если у них всё складывается хорошо и они всем довольны, то получилось так, как есть. Если же им сейчас не хватает такого хоккеиста, как Цыплаков, то надо было договариваться.

— Вы просили адекватные условия?

— Мы просили условия, соответствующие нынешнему рынку КХЛ. Максим хотел подписать контракт, соответствующий уровню его игры. Цифры, которые мы запрашивали, абсолютно рыночные. Есть ребята в других командах с худшей статистикой и демонстрируемым уровнем хоккея, но получающие гораздо больше. Мы ориентировались на зарплату, которую с удовольствием предложили бы другие клубы.

— Если бы произошёл обмен прав на Цыплакова из «Спартака» в другую команду КХЛ — хоккеист остался бы в России?

— Мы бы постарались договориться с новой командой и остаться в России.