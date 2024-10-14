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Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона-2024/2025 НХЛ от Forbes, сколько зарабатывают Овечкин, Макдэвид, Мэттьюс, Маккиннон

Овечкин — больше не главный богач НХЛ! Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона
Владимир Лаевский
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
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Сколько получают главные звёзды хоккея на самом деле?

Совсем недавно мы обсуждали, кто в НХЛ зарабатывает больше всех. Но на днях Forbes опубликовал топ-10 самых финансово успешных хоккеистов на сезон-2024/2025, где учёл не только зарплату игроков, но и их контракты за пределами льда.

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Впервые за 14-летнюю историю этого рейтинга Forbes появился представитель хоккея, который смог перевалить за отметку в $ 20 млн! А ещё в рейтинг попал один россиянин — Александр Овечкин. Правда, капитан «Вашингтона» потерял корону — теперь он не самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ!

Кто же попал в топ-10 от Forbes, сколько эти игроки зарабатывают и на чём? Разбираемся.

1. Остон Мэттьюс, $ 21,7 млн

Возраст: 27 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Торонто Мэйпл Лифс»
Зарплата: $ 16,7 млн. За пределами льда: $ 5 млн

Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

А вот и тот самый герой с $ 20+ млн за сезон. Остон подписал четырёхлетний контракт на $ 53 млн в августе 2023 года и сразу же начал оправдывать его, выиграв гонку снайперов в третий раз за свою восьмилетнюю карьеру и вдобавок забив 69 голов — это самый высокий результат для игрока, родившегося в США. С тех пор как Мэттьюс пришёл в НХЛ в 2016 году, он забросил 368 шайб — ни один хоккеист не забрасывал больше. Новый капитан «Торонто» имеет все шансы уже в этом сезоне обойти легендарного Матса Сандина и стать лучшим снайпером в истории «кленовых листьев». Ему не хватает всего 52 голов.

Доход Мэттьюса за пределами льда исходит от недавно подписанных соглашений с Nike и компанией по производству спортивных напитков Prime, а также от более длительного сотрудничества с RBC (крупнейший банк и компания в Канаде), Uber и с полудюжиной других брендов.

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2. Натан Маккиннон, $ 19,5 млн

Возраст: 29 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Колорадо Эвеланш»
Зарплата: $ 16,5 млн. За пределами льда: $ 3 млн

Натан Маккиннон

Натан Маккиннон

Фото: Tyler Schank/Getty Images

До контрактов Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля именно лидер «лавин» был самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ в плане кэпхита. В 2022-м Маккиннон заключил с «Колорадо» новое соглашение на восемь лет и общую сумму $ 100,8 млн. Кэпхит составил $ 12,6 млн. В минувшем сезоне Натан стал вторым бомбардиром НХЛ, набрав 140 (51+89) очков и уступив лишь Никите Кучерову (144). Канадец выиграл «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» — первый в карьере.

За пределами льда Маккиннон сотрудничает с рядом брендов, включая спортивные напитки Cwench, сеть закусочных Tim Hortons и Upper Deck — компанию, которая прежде всего известна производством коллекционных карточек.

3. Коннор Макдэвид, $ 16 млн

Возраст: 27 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Эдмонтон Ойлерз»
Зарплата: $ 10 млн. За пределами льда: $ 6 млн

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Без сомнения лучший хоккеист мира занимает лишь третью строчку. В 2017-м Макдэвид подписал контракт на восемь лет и $ 100 млн, а его кэпхит стал самым крупным в лиге. При этом генеральный менеджер «нефтяников» Питер Чиарелли, заключивший сделку с Коннором, признавал, что канадец мог бы договориться о более высокой зарплате, убедив подписать соглашение на более короткий срок. Впрочем, Макдэвид сделал скидку, чтобы дать больше шансов «Эдмонтону» и построить команду-победителя. И в прошлом сезоне почти удалось — «Ойлерз» дошли до финала и увели серию в седьмой матч, а капитан побил рекорд XXI века по количеству очков в плей-офф и показал четвёртый результат в истории розыгрышей Кубка Стэнли (42 (8+34) очка).

В 2023 году бывший агент Коннора Джефф Джексон заменил Чиарелли у руля «Эдмонтона», и теперь лучший хоккеист мира, чей контракт завершится в 2026 году, может рассчитывать на солидную прибавку. К тому времени, как ожидается, потолок зарплат превысит $ 96 млн — а с учётом того, что отдельным игрокам разрешено занимать максимум 20% от него, Макдэвида ожидает сумма вплоть до $ 19 млн в год.

Но это дела будущего. А прямо сейчас капитан «Эдмонтона» может похвастать самым высоким заработком вне льда. Макдэвид сотрудничает, например, с брендом одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga, одним из североамериканских букмекеров, с компанией по производству спортивных напитков Bodyarmor и канадской телекоммуникационной компанией Rogers.

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4. Александр Овечкин, $ 16 млн

Возраст: 39 лет. Позиция: левый крайний нападающий. Клуб: «Вашингтон Кэпиталз»
Зарплата: $ 11 млн. За пределами льда: $ 5 млн

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Getty Images

Единственный россиянин в топ-10 потерял несколько позиций и разделил третью-четвёртую строчки с Макдэвидом. В прошлом году Овечкин был первым наравне с Маккинноном — оба получали по $ 17,5 млн ($ 12,5 млн + $ 5 млн). За всю прошлую регулярку набрал лишь 65 (31+34) очков, приблизившись к вечному рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 41 гола.

В 2021-м после рекордного контракта в истории НХЛ Александр заключил с «Вашингтоном» пятилетнее соглашение на сумму $ 47,5 млн. И, скорее всего, это последний договор нападающего в НХЛ.

Что касается спонсорских выплат, они остались на уровне предыдущего года. Среди партнёров Овечкина числятся Nike, бренд часов Hublot и крупная компания Papa John's, работающая в сфере общественного питания. Впрочем, Алекс может рассчитывать на то, что по мере приближения к Гретцки к нему будут обращаться и другие бренды.

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5. Элиас Петтерссон, $ 14,8 млн

Возраст: 25 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Ванкувер Кэнакс»
Зарплата: $ 14,5 млн. За пределами льда: $ 0,3 млн

Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В марте 2024-го швед заключил с «косатками» новый контракт на восемь лет и $ 92,8 млн. В конце сезона Петтерссон немного сдал, ещё и получил непростую травму колена. Всего же Элиас набрал 89 (34+55) очков в 82 матчах и стал третьим бомбардиром «Ванкувера» после форварда Джей Ти Миллера (103) и защитника Куинна Хьюза (92).

Несмотря на одну из крупнейших заработных плат в НХЛ, доходы от спонсоров у шведа крайне малы — всего порядка $ 300 тыс. Среди брендов, с которыми Петтерссон сотрудничает, – корпорация Bose, разрабатывающая и производящая аудиотехнику, крупная платформа Fanatics и Upper Deck.

6. Давид Пастрняк, $ 14,5 млн

Возраст: 28 лет. Позиция: правый крайний нападающий. Клуб: «Бостон Брюинз»
Зарплата: $ 13 млн. За пределами льда: $ 1,5 млн

Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

«Бостон» потерял многих лидеров за последние годы, но Паста остался и продолжает цвести. В прошлом сезоне чех стал пятым бомбардиром НХЛ, набрав 110 (47+63) очков. Но теперь Давид может показать ещё более классную игру — например, благодаря подписанию нового центрфорварда Элиаса Линдхольма. А летом ещё и выиграл чемпионат мира со сборной Чехии.

В 2023 году Пастрняк заключил восьмилетний контракт с «мишками» на $ 90 млн. Но вот о его спонсорах Forbes мало что может сказать.

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7. Вильям Нюландер, $ 13,8 млн

Возраст: 28 лет. Позиция: правый крайний нападающий. Клуб: «Торонто Мэйпл Лифс».
Зарплата: $ 13,5 млн. За пределами льда: $ 0,3 млн.

Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Нюландеру удалось избежать выхода на рынок свободных агентов. В январе швед заключил контракт с «Торонто» на восемь лет и $ 92 млн. Сейчас Вильям переживает расцвет своей карьеры. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром «кленовых листьев», набрав 98 (40+58) очков, уступив лишь Мэттьюсу и сразу начав оправдывать крупный контракт.

Нюландер сотрудничает с уже упоминавшейся Rogers, компанией хоккейной экипировки Sherwood hockey equipment и брендом из мира страховки Sonnet Insurance. Кроме того, шведский нападающий попал в число игроков, представленных в новом документальном сериале Amazon Prime Video Faceoff — вместе с двумя другими членами списка Forbes Коннором Макдэвидом и Давидом Пастрняком.

8. Джейк Гюнцель, $ 13,5 млн

Возраст: 30 лет. Позиция: левый крайний нападающий. Клуб: «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Зарплата: $ 13,3 млн. За пределами льда: $ 0,2 млн.

Джейк Гюнцель

Джейк Гюнцель

Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Удивительно, но самым высокооплачиваемым хоккеистом «Тампы», полной суперзвёзд, является новичок. Гюнцель в июне заключил с «молниями» контракт на семь лет и $ 63 млн. Теперь Джейку придётся заменить ушедшего в «Нэшвилл» многолетнего капитана и икону «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса.

Среди спонсоров Гюнцеля можно отметить Upper Deck.

В следующем году в списке может появиться пополнение:
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9. Расмус Далин, $ 13,1 млн

Возраст: 24 года. Позиция: защитник. Клуб: «Баффало Сэйбрз».
Зарплата: $ 13 млн. За пределами льда: $ 0,1 млн.

Расмус Далин

Расмус Далин

Фото: Markus Fischer/Imago/ТАСС

В октябре 2023 года самый молодой представитель этого списка получил от «клинков» крупный контракт на восемь лет и $ 88 млн. Самый высокооплачиваемый защитник НХЛ сразу оправдал ожидания, в минувшем сезоне установив личные рекорды по голам (20), силовым приёмам (195), блокам (154) и игровому времени (2059 минут, четвёртый результат в НХЛ). Расмус также первый капитан клуба НХЛ, родившийся в 2000-х. Он демонстрирует лидерские качества не только на льду — например, швед принял с дюжину одноклубников в неформальном мини-лагере в швейцарских Альпах.

О спонсорах Далина у Forbes практически нет информации.

10. Сет Джонс, $ 12,8 млн

Возраст: 30 лет. Позиция: защитник. Клуб: «Чикаго Блэкхоукс».
Зарплата: $ 12,5 млн. За пределами льда: $ 0,3 млн.

Сет Джонс

Сет Джонс

Фото: Michael Reaves/Getty Images

В 2021-м Джонс заключил восьмилетнее соглашение с «чёрными ястребами» на $ 76 млн. И с тех пор его регулярно высмеивают болельщики, считая этот контракт одним из худших в НХЛ. Несмотря на насмешки и надежды, которые он подавал в молодости, но в итоге не оправдал, Сет всё ещё является одним из опытнейших хоккеистов и рабочей лошадкой в молодой команде, которая лишь начинает свой путь со дна. Кроме того, Джонс примерил нашивку альтернативного капитана сборной США на чемпионате мира 2024 года.

Среди спонсоров защитника — «Кола-Кола», Fanatics, Upper Deck.

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Медотология

Отметим также, как Forbes делал свои подсчёты.

«Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ от Forbes отражает доходы от выступления на льду, включая базовые зарплаты и подписные бонусы, выплачиваемые в сезоне-2024/2025 по контрактам, подписанным по состоянию на 8 октября 2024 года. Показатели доходов от игры на льду округлены до ближайших $ 100 тыс.

Оценки доходов вне льда определяются в ходе бесед с представителями отрасли и также округляются. Цифры отражают ежегодные денежные средства от поддержки (индоссамента), лицензирования, появлений где-либо и памятных вещей, а также денежные доходы от любых предприятий, в которых спортсмен имеет значительный интерес. Инвестиционный доход, такой как процентные платежи или дивиденды, не включён, но Forbes учитывает выплаты от акций, проданных спортсменами. Forbes не вычитает налоги или агентские сборы», — говорится в сообщении Forbes.

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