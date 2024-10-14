Чемпиону учинили разгром, «Спартак» проиграл без главного тренера. Итоги дня в хоккее

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 14 октября 2024 года.

«Ак Барс», несмотря на три поражения подряд, с которыми приехал в Магнитку, сегодня показал настоящий класс против действующего чемпиона. Никита Лямкин и Илья Сафонов довольно быстро организовали комфортное преимущество для своей команды – первый отличился в равных составах, второй — в большинстве, причём шайбы разделило чуть более двух минут.

Во втором периоде казанцы выстрелили двумя голами уже за полторы минуты, отправив Илью Набокова отдыхать. Александр Смолин, вышедший на замену, тоже не остался «сухим», его распечатал Кирилл Семёнов в середине третьего периода, тем самым установив окончательный счёт – 5:0 в пользу «Ак Барса».

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«Трактор» является лидером Востока и к сегодняшнему дню подошёл с шестиматчевой победной серией. В то время как «Авангард» продолжает штормить, омичи недавно умудрились уступить даже самой грустной команде сезона – «Барысу». Но в Челябинске «Авангард» преобразился. Если первый период остался за «Трактором» — как по игре, так и по счёту, то во втором команда Сергея Звягина смогла нащупать свой хоккей и быстро отыгралась, прервав «сухую» серию Зака Фукале на 177-й минуте.

В третьем периоде Рид Буше вывел гостей вперёд, а потом и завершил дело, оформив дубль голом в пустые ворота. У «Трактора» тоже была масса моментов, которые они, однако, не смогли воплотить в голы.

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«Витязь» набрал приличный ход, а его тройка Бучельников – Барак – Чехович продолжает разрывать в каждом матче. Сегодня они тоже сделали разницу, уже в первом периоде. Барак наказал «Локомотив» за удаление Черепанова уже на второй минуте, а ближе к перерыву Бучельников убежал в контратаку и прошил Исаева.

Со второго периода ярославцы захватили инициативу, но и «Витязь» при любой возможности жалил редкими, однако очень опасными контратаками. Исаев оставлял свою команду в игре, и Артур Каюмов в середине третьего периода подарил им надежду, сократив отставание в счёте. Но «Витязь» додержался и взял важные два очка. Одним из главных героев матча стал Максим Дорожко, на счету которого 43 спасения.

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«Спартак» вышел на дерби с московским «Динамо» без главного тренера Алексея Жамнова, который пропускал игру по состоянию здоровья. Его функции в этом матче были возложены на Алексея Ковалёва.

«Динамо» быстро вышло вперёд усилиями Седрика Пакетта. Счёт 1:0 держался до середины второго периода, когда Павел Порядин получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Первую двухминутку вскоре реализовал всё тот же Пакетт, а следом отличился и Никита Гусев. Перед перерывом «Спартак» пропустил в меньшинстве в третий раз, шайбу забросил Максим Джиошвили. Второе дерби сезона осталось за бело-голубыми, теперь в очных встречах счёт между командами равный, 1-1.

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