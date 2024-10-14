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Результаты матчей КХЛ за 14 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 15 октября

Чемпиону учинили разгром, «Спартак» проиграл без главного тренера. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 14 октября 2024 года
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«Витязь» одолел «Локомотив», «Авангард» прервал серию «Трактора».

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 14 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Петан, Барабанов) – 07:58 (5x5)     0:2 Сафонов – 10:07 (5x4)     0:3 Семёнов (Кошелев, Лямкин) – 36:36 (5x5)     0:4 Галимов (Юдин) – 37:56 (5x5)     0:5 Семёнов (Лямкин, Крутов) – 51:50 (5x5)    

«Ак Барс», несмотря на три поражения подряд, с которыми приехал в Магнитку, сегодня показал настоящий класс против действующего чемпиона. Никита Лямкин и Илья Сафонов довольно быстро организовали комфортное преимущество для своей команды – первый отличился в равных составах, второй — в большинстве, причём шайбы разделило чуть более двух минут.

Во втором периоде казанцы выстрелили двумя голами уже за полторы минуты, отправив Илью Набокова отдыхать. Александр Смолин, вышедший на замену, тоже не остался «сухим», его распечатал Кирилл Семёнов в середине третьего периода, тем самым установив окончательный счёт – 5:0 в пользу «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5)     1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5)     1:3 Буше (Вей) – 58:32 (en)    

«Трактор» является лидером Востока и к сегодняшнему дню подошёл с шестиматчевой победной серией. В то время как «Авангард» продолжает штормить, омичи недавно умудрились уступить даже самой грустной команде сезона – «Барысу». Но в Челябинске «Авангард» преобразился. Если первый период остался за «Трактором» — как по игре, так и по счёту, то во втором команда Сергея Звягина смогла нащупать свой хоккей и быстро отыгралась, прервав «сухую» серию Зака Фукале на 177-й минуте.

В третьем периоде Рид Буше вывел гостей вперёд, а потом и завершил дело, оформив дубль голом в пустые ворота. У «Трактора» тоже была масса моментов, которые они, однако, не смогли воплотить в голы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Барак (Готье, Рой) – 01:34 (5x4)     2:0 Бучельников (Стюарт) – 15:48 (5x5)     2:1 Каюмов (Шалунов) – 52:44 (5x5)    

«Витязь» набрал приличный ход, а его тройка Бучельников – Барак – Чехович продолжает разрывать в каждом матче. Сегодня они тоже сделали разницу, уже в первом периоде. Барак наказал «Локомотив» за удаление Черепанова уже на второй минуте, а ближе к перерыву Бучельников убежал в контратаку и прошил Исаева.

Со второго периода ярославцы захватили инициативу, но и «Витязь» при любой возможности жалил редкими, однако очень опасными контратаками. Исаев оставлял свою команду в игре, и Артур Каюмов в середине третьего периода подарил им надежду, сократив отставание в счёте. Но «Витязь» додержался и взял важные два очка. Одним из главных героев матча стал Максим Дорожко, на счету которого 43 спасения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Спартак» вышел на дерби с московским «Динамо» без главного тренера Алексея Жамнова, который пропускал игру по состоянию здоровья. Его функции в этом матче были возложены на Алексея Ковалёва.

«Динамо» быстро вышло вперёд усилиями Седрика Пакетта. Счёт 1:0 держался до середины второго периода, когда Павел Порядин получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Первую двухминутку вскоре реализовал всё тот же Пакетт, а следом отличился и Никита Гусев. Перед перерывом «Спартак» пропустил в меньшинстве в третий раз, шайбу забросил Максим Джиошвили. Второе дерби сезона осталось за бело-голубыми, теперь в очных встречах счёт между командами равный, 1-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 15 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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