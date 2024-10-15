Панарин и Малкин разрывают НХЛ! Русские суперзвёзды — пока лучшие бомбардиры сезона

Помогли «Рейнджерс» и «Питтсбургу» победить, набрав каждый по три очка.

Мощное начало регулярного чемпионата – залог успешного сезона и первый предвестник возможных индивидуальных наград на финише турнира. Этой формулы на старте сезона точно придерживаются две российские суперзвезды НХЛ – Евгений Малкин и Артемий Панарин. Первый переживает очередную молодость в «Питтсбурге», второй уже по привычке тащит «Рейнджерс», хотя две травмы на предсезонке вызывали беспокойство.

Клуб из Нью-Йорка сегодня проводил третий матч в регулярке, в гости на Бродвей пожаловал «Детройт».

Панарин проявил себя уже на 12-й минуте, когда вырезал классный пас на Алекси Лафреньера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Красные крылья» отыгрались в самой концовке периода, и во втором отрезке пошла суровая борьба за инициативу, которая на 38-й минуте разрешилась в пользу «Рейнджерс». Панарин и Зибанеджад провернули ловкую комбинацию, а Крайдер успешно завершил на пятачке розыгрыш большинства.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде забил Райлли Смит, сняв многие вопросы о победителе матча. У Панарина же под занавес основного времени появился шанс забить самому, поразив пустые ворота, но Артемий в этом эпизоде выбрал ассистентский хет-трик, подарив гол Зибанеджаду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» с Малкиным нынче гостил в Монреале, и в первом периоде «пингвины» создали небольшой задел. Евгений на 17-й минуте отдал изумительный своевременный пас из-за ворот, который превратил в гол Рикард Ракелль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гола «Монреаль» устроил камбэк и к 35-й минуте умудрился уже вести в счёте, но тут же Ларс Эллер уравнял цифры, а в третьем периоде вновь наступило время «Пингвинз». И вот какой гол на 52-й минуте сообразили Малкин и Летанг — как же бегут в атаку в концовке матча эти ветераны!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба не стала победной, но обеспечила «Питтсбургу» комфортный отрыв, который хозяева уже не смогли покрыть. Ну а Малкин в концовке к двум результативным передачам добавил ещё и гол в пустые ворота – Евгений поразил их точным броском почти от своих ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня Панарин и Малкин помогли «Рейнджерс» и «Питтсбургу» победить, а вообще россияне, что называется, в огне на старте сезона. У Артемия 7 (2+5) очков в трёх матчах, у Евгения 1+6 в четырёх играх. Вместе с Айкелом из «Вегаса» Панарин и Малкин прямо сейчас возглавляют бомбардирскую гонку регулярки.