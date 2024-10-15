Строитель «Вегаса», экс-босс Овечкина. Какие тренеры из НХЛ могли бы поехать в Россию?

Сергей Звягин может выдохнуть — победа в Челябинске сняла его отставку с повестки ближайших дней. Только лишь этого выигрыша будет мало для сохранения позиции главного тренера, однако эти два очка могут стать поворотным пунктом всего сезона. Впрочем, стул шатается не только под боссом «Авангарда»: октябрь перестал быть месяцем тотальной тренерской жатвы в КХЛ, но двое-трое коллег Звягина не могут ощущать себя в безопасности.

При этом тренерский рынок в России фактически пуст. Опыт недавних успехов имеет только Алексей Заварухин, но и обладатель бронзы с «Трактором» до прошлого сезона главным почти не работал. Остальные свободные российские тренеры либо уже очень давно не работали в КХЛ, либо делали это в аутсайдерах, и сложно представить, что сейчас проблемный топ-клуб обратится к ним.

Ну а параллельно Бенуа Гру очень успешно начал сезон с «Трактором», и это касается не только балагурства на пресс-конференциях: челябинцы идут первыми на Востоке, комбинируют энергичный стиль на чужой половине и строгий — на своей. Так как хоккей — место, где все менеджеры друг у друга подглядывают, кто-то наверняка захочет повторить этот успех. А какие американские тренеры сейчас сидят без дела?

Конечно, хотелось бы включить в этот список самые громкие имена типа Майка Бэбкока, но он, судя по всему, уже завязал с хоккейной деятельностью: все трофеи мира уже выиграны, солидный контракт с «Торонто» позволяет не думать о пенсии. Молодые тренеры типа Джея Вудкрофта получат возможность и в НХЛ, если там посреди сезона возникнет вакансия.

Жерар Галлан

В последний год в НХЛ пронёсся ураган тренерских отставок, который смёл более половины боссов лиги. Как-то так вышло, что без работы остался человек, который прыгал с «Флоридой» выше головы ещё тогда, когда она не воспринималась претендентом на что-то; превращал «Вегас» из «золотых отбросов» в финалиста Кубка Стэнли; выигрывал ЧМ-2021 с «худшей сборной Канады в истории», попутно выбивая нашу сборную; наконец, выводил «Рейнджерс» в финал конференции в первый же сезон.

Жерар Галлан Фото: РИА Новости

Журналисты отмечали, что Галлана часто несправедливо увольняли. Неожиданные отставки действительно происходили с тренером весьма часто. Уход из «Флориды» можно списать на сумасбродство владельца, отставку из «Вегаса» на вечную погоню «рыцарей» за блестяшками. Однако увольнение из «Рейнджерс» выглядело странным: уже после прихода Питера Лавиолетта игроки «Рейнджерс» стали открыто говорить, как прекрасно новый штаб готовит их к матчам, чего раньше не было — и у многих создалось ощущение, что Галлан просто забивал на тактику и отдавал на откуп игрокам очень многое.

Это тем более странно читать с учётом того, что у Жерара всегда была репутация «тренера для игроков», который поддерживает хорошие отношения в раздевалке. Однако мы помним, какие команды Галлан создавал в том же «Вегасе» — злющие, быстрые, душащие всех лютым прессингом. Для КХЛ в 2024-м Галлан выглядит тем человеком, которым пять лет назад здесь мог стать Боб Хартли. Осталось всего ничего — привезти.

Дон Гранато

Гранато в 54 года вряд ли думал, что когда-то в своей жизни возглавит команду НХЛ. Однако «Баффало», где член разветвлённой хоккейной семьи работал ассистентом, в укороченном ковидном сезоне был исторически плох. Гранато, по крайней мере, смог вдохнуть в эту команду какую-то жизнь, за что получил шанс поработать главным тренером на постоянной основе. Год назад именно Дон стал тем человеком, который максимально приблизил молодых и несбалансированных «Сэйбрз» к плей-офф: для современной истории клуба это уже удивительное достижение.

Дон Гранато Фото: Jason DeCrow/AP/ТАСС

Самое интересное в Гранато — это то, что он перестроил «Баффало» на нетипичный для современной НХЛ стиль. Тройка Скиннер — Томпсон — Так периодически выдавала голы шедевральной воздушности с красивыми перепасовками, и в целом именно «Сэйбрз» среди команд лиги были наиболее близки к «Торпедо» или «Северстали» последних лет в КХЛ. Правда, эта лёгкость частично и погубила «Баффало» год назад, когда многие в атаке резко сдулись после сезона, где прыгнули выше головы. При этом надо учитывать, что Гранато в штабе помогали почти исключительно новички.

Дон имеет богатейший опыт работы в университетских командах, фарм-клубах, юниорских и молодёжных сборных страны. Как и Гру, он воспринимается скорее как «тренер для развития», поэтому даже после неплохой работы с «Баффало» вряд ли получит второй шанс в качестве главного тренера в сильном клубе НХЛ.

Тодд Рирден

С именем бывшего тренера в прошлом году были связаны в основном новости о кошмарнейшем большинстве «Питтсбурга», где не могли одновременно заиграть и Карлссона, и Летанга. При этом Майк Салливан долгое время якобы упорно держался за своего ассистента, однако его всё-таки убрали. Вообще странно, что бывший защитник, причём без репутации звёздного распасовщика, занимался постановкой большинства — это точно так же странно, как и видеть форварда при работе с защитой.

Тодд Рирден Фото: Al Drago/AP/ТАСС

При этом именно как тренер защиты Рирден всегда был на хорошем счету и постоянно назывался претендентом на получение должности главного тренера. Игроки «Питтсбурга» и «Вашингтона», с которыми Тодд работал в качестве помощника, отмечали, что они прогрессировали благодаря его руководству, называли Рирдена «блистательным хоккейным разумом». После ухода Барри Тротца с поста главного тренера в прессе вообще появились сливы о том, что именно Рирден был чуть ли не основным тактиком той команды, а лидеры «столичных» публично говорили: хотим, чтобы главным тренером был Тодд.

Эти сливы частично выглядели как оправдание внезапного ухода Тротца, однако Рирден на тот момент повышение заслужил и до этого проходил собеседования в других клубах лиги. Как известно, «столичные» с Рирденом оба раза вылетали в плей-офф в первом раунде от соперников, которые не считались фаворитами серий: «Каролины» и «Айлендерс». После этого было уже упомянутое выше возвращение в «Пенс», которое сложно назвать удачным, и теперь специалист сидит без работы.

Ги Буше

Тренер, который со своей внешностью легко мог бы играть «плохих парней» в голливудских фильмах 80-х, обладает одной из самых удивительных карьерных траекторий в НХЛ. Буше дважды доводил свои команды до седьмых игр финала конференции, и оба раза в ситуациях, когда этого от них никто не ждал («Тампа-Бэй»-2011 и «Оттава»-2017). При этом после стремительного взлёта на старте следовал такой же резкий спад, и после непопадания в плей-офф Буше оба раза убирали по ходу третьего сезона…

Ги Буше Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

Франкофон эмоционален на скамье, но обладает репутацией оборонительного тренера: он известен своей приверженностью к пассивной схеме 1-3-1 в средней зоне (или «трэп»). В своё время «Филадельфия» Питера Лавиолетта показательно отказывалась атаковать, пока «молнии» Буше выстраивали любимую схему: однако весьма показательно и то, что уже в «Нэшвилле» Лавиолетт использовал 1–3–1 в команде, которая сенсационно вышла в финал. «Оттава» Буше строго играла в чужой зоне и в целом предпочитала «сушить» свои матчи.

Буше несколько лет работал в Швейцарии, знает европейский хоккей, но и там был уволен в третьем сезоне. Год назад его имя всплывало в связи с «Авангардом». Однако Антон Курьянов эти слухи опроверг, а тренер, который перед этим пропустил несколько сезонов, вошёл в штаб «Торонто». После ухода Шелдона Кифа Буше, если верить инсайдерам, якобы рассчитывал, что должность главного получит именно он. Однако «листья» выбрали Крэйга Берюбе, и слишком амбициозный Ги пока остаётся без работы. Возможно, в клубах уже изучили особенности Буше, который нигде не задерживается долго?