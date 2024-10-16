Сергей Иванов продолжает защищать последний рубеж южан, в то время как в Питер из аренды отправился Егор Заврагин.

«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»

Сергей Иванов перебрался из школы «Магнитки» в СКА в 16 лет и прошёл все ступени системы в Питере – юношеская команда, молодёжные, ВХЛ, сыграл несколько матчей и за основу, однако год назад отправился в аренду в «Адмирал». В мае его снова отправили в аренду, но уже в «Сочи», чуть позже к южанам присоединился ещё один молодой вратарь системы СКА Егор Заврагин.

Когда на старте этого сезона основной вратарь СКА Никита Серебряков начал всё чаще уступать место на последнем рубеже Артемию Плешкову, пошли слухи, что петербуржцы скоро вернут из аренды одного из вратарей своей системы. Им стал 19-летний Егор Заврагин, а Иванов остался первым номером сочинцев. После матча «леопардов» с «Витязем» (2:3 ОТ), в котором клуб праздновал 10-летний юбилей, «Чемпионат» пообщался с Ивановым о результатах команды, общении с Романом Ротенбергом, отношении к аренде, хорошем примере Ильи Набокова и «Коламбусе», который выбрал Сергея на драфте НХЛ — 2022 под общим 138-м номером.

— Опять «Витязь», опять 0:2 после первого периода, но дальше игра пошла по другому сценарию.

— Это наш принципиальный соперник по таблице. Не знаю, чего не хватает в первом периоде, наверное, какой-то недонастрой идёт. Потом входим в ритм, начинаем играть в свою игру, добавлять. Сегодня немного не хватило.

— Артур Тянулин молодец, две передачи сделал.

— Да и в принципе, если убрать первый период, всё нормально. Но так нельзя начинать, конечно.

— Что-то в раздевалке в перерыве говорили, потому что юбилейный матч, день рождения клуба, важно порадовать болельщиков?

— Конечно, сегодня такой праздник был, людей много пришло. Все парни были заряжены, да мы каждую игру заряжены. Не знаю, что сегодня опять случилось.

— Камбэк – это всегда классные эмоции для болельщиков, даже если в итоге проигрываешь в овертайме.

— Конечно, для болельщиков это зрелище. Но нам всё равно нельзя так начинать.

«Ротенберг сказал, чтобы я продолжал работать, а там посмотрим»

— Как отнёсся к решению СКА отправить тебя ещё в одну аренду после «Адмирала»? Может, чувствовал, что уже готов к Питеру?

— В принципе, спокойно. Почти сразу понимал, что поеду в аренду, решалось только куда. В итоге оказался в «Сочи». Воспринял это спокойно.

— Сразу понимал почему? Ведь в Питере остались только Серебряков да молодёжь, с которыми можно конкурировать.

— Общались и с главным тренером СКА, и с тренером вратарей, и с агентом, поэтому не было большой загадки, что меня отдадут. Какое решение приняли, такое приняли, от меня тут ничего не зависит.

— Что Роман Борисович говорил?

— Мы с ним пообщались, он сказал, чтобы я так же продолжал работать, играл в свой хоккей, а там посмотрим.

— Если учитывать, как тяжело любому играть на позиции вратаря в СКА, может, это и не самый худший вариант?

— Всё, что ни делается, — к лучшему. И в аренде в «Адмирале» у меня хороший год получился, хороший опыт. И сейчас здесь, в «Сочи», все условия тоже есть. Это КХЛ, играть здесь – мечта. Я так же выхожу на каждую игру и стараюсь отдаваться по полной.

— Ты говорил, что решался вопрос только о том, куда тебя отдадут в аренду. Правда ли, что мог оказаться в «Витязе» вместе с Бучельниковым?

— Были такие варианты, но оказался в «Сочи».

— Теперь он тебе забивает не на тренировках. После игры что-то говорит тебе, подкалывает?

— Иногда (улыбается). Год с ним провели в «Адмирале», сказал: хорошая игра, удачи дальше, и всё. Я ему тоже ничего такого особенного не говорю на льду.

Сергей Иванов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня»

— Когда началась ситуация с Серебряковым, думал ли, что могут вызвать тебя, а не Егора?

— Решения принимают руководители клубов. Для меня это игра, а что там будет – неважно. Как скажут, так и буду делать.

— Неужели не интересно?

— Моё дело одно – играть в хоккей. Так что об этом даже не думал.

— Хорошо это или плохо, что вызвали не тебя?

— Время покажет, не знаю. На данный момент меня всё устраивает. Осталось только побеждать, пока немного чего-то не хватает. Но, думаю, со временем наберём обороты.

— Свыкся уже со статусом первого номера команды КХЛ?

— Всё равно приходится каждый день конкурировать. Конкуренция есть везде — первый ты или второй, определяют игры и тренировки. Конечно, тут доверяют, это самое главное для вратаря. Осталось только оправдать это доверие.

— Это тебя как-то поменяло?

— В принципе, нет. И в «Адмирале» мне тоже доверяли, я там и по 10 матчей подряд играл. Уже был такой опыт, поэтому не задумывался об этом, просто выхожу и играю.

— Каково быть самым опытным вратарём во взрослой команде, хотя тебе всего 20 лет?

— С одной стороны, приятно, с другой стороны, это ответственность. Большая ответственность, поэтому надо выходить, показывать, феерить.

«Набоков – хороший пример для подражания»

— Ты себя уже наравне со взрослыми мужиками воспринимаешь?

— Тут не задумываешься, молодой ты или старый. Вон Илюха Набоков в «Магнитке» молодой, а выиграл Кубок Гагарина. Неважно, молодой ты или старый — если выходишь и ловишь шайбу, то всегда будешь на виду и всё будет хорошо.

— Набоков – хороший пример для подражания? Это же классная история, наверняка любому молодому вратарю хочется её повторить.

— Конечно, хороший. Хочется, но это определённая судьба. И тот год у них выдался хороший. Я Илюху знаю, парень он дисциплинированный, у него есть чуйка. Все эти моменты и привели их к успеху.

— Вы же с ним вместе были в «Магнитке».

— Да, играли в одной команде. Будет что рассказать после карьеры. Никаких подводных камней нет, всё с улыбкой, всё спокойно.

— Зубов в СКА и в «Сочи» — разный по менталитету, по подаче, по общению с игроками?

— Конечно, роль главного тренера – всегда большая ответственность, ты самый главный человек в команде, отвечаешь за всю игру команды. Конечно, отличается. А так всё осталось так же. Он может и здесь подойти, подбодрить, а где-то и наоборот.

— Мы его видим немногословным, суровым мужчиной. Какой он вообще?

— Это легенда, мы с парнями это понимаем и уважительно относимся. Хочется играть за него, это придаёт ещё больше ответственности и уверенности в своих действиях.

— Буллиты на тренировках тебе забивает?

— Это больше в Питере было, а здесь — нет, статус уже другой.

«О «Коламбусе» пока не думал. Все понимают, что у меня контракт»

— Сильно ли сказываются на твоей игре различия в системах «Сочи» и «Адмирала»?

— Безусловно, есть отличия, там больше бросков с позиций, а здесь больше контратак, выходов «один в ноль», «два в одного». Конечно, это тяжелее для вратаря, когда всю игру стоишь, а потом приходится включаться.

— Тяжелее, но, с другой стороны, и интереснее.

— Конечно, для всех это интересный хоккей, и для меня тоже интересный опыт.

— Уже думаешь о том, ехать ли в «Коламбус» следующей весной?

— Пока не думал. Мы списываемся с клубом, меня спрашивают, как здоровье, как игра. Следят, всё знают. Но я об этом вообще не задумывался, у меня два года контракта.

— Не прощупывают почву, приедешь ты или нет?

— Нет, все понимают прекрасно, что у меня контракт, а как там сложится, узнаем потом.