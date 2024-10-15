Доноры, политические проекты и «наши друзья». Нужны ли в КХЛ иностранные клубы?

Нельзя закрываться от мира, но и набирать клубы по политическому принципу, а не по спортивному — удар по КХЛ. Что делать?

Ещё несколько лет назад в КХЛ было достаточно много иностранных клубов. После понятных событий их количество сократилось до трёх. Сейчас в лиге из иностранцев сохранились лишь «Барыс» из Казахстана, «Динамо» из Беларуси и «Куньлунь» из Мытищ… то есть из Китая.

Астанинская команда прямо сейчас идёт на последнем месте. Несмотря на достаточно именитый состав, «Барыс» является очевидным аутсайдером. В 15 матчах астанинцы одержали только три победы, причём лишь одна была добыта в основное время.

«Куньлунь» занимает 10-е место на Западе. Китайская команда отстаёт от зоны плей-офф всего на три очка. Хотя на счету «Ред Стар» числятся победы над московским «Динамо», СКА и «Салаватом Юлаевым».

Минчане же занимают девятую строчку на Западе. На данный момент «Динамо» одержало больше побед, чем потерпело поражений, но всё ещё не попадает в зону плей-офф.

Но главная мысль одна: сейчас эти клубы в лучшем случае просто борются за место в розыгрыше Кубка Гагарина. В лучшем случае. О большем и мечтать не приходится.

Это приводит к логичному вопросу: а нужны ли вообще иностранные команды в Континентальной хоккейной лиге?

И, пожалуй, сейчас — на фоне проблем клубов, уже выступающих, и слухов о пополнении из других стран — стоит обсудить этот вопрос максимально серьёзно.

Как иностранные клубы попадали в КХЛ?

Континентальная хоккейная лига создавалась с упором на то, чтобы объединить в себе участников из разных стран. И такой подход имел свои большие плюсы. НХЛ, в которой выступают команды почти со всей Северной Америки, уже доказала состоятельность такого пути. Взять лучшее от более успешных коллег было логичным шагом.

Однако реализация зачастую хромала. КХЛ включала в свой состав клубы по политическим причинам («наши друзья»), а порой и просто подбирала иностранные команды с русским финансированием.

И если первый подход неизбежно приводит к провалу, то вот второй вполне жизнеспособен. Проблема заключалась в том, что эти клубы были словно игрушки: когда они надоедали, от них немедленно (ну или медленно, но мучительно — в первую очередь для болельщиков и самих команд) избавлялись.

Хорошая цель получила сомнительную реализацию. И именно это привело интересные клубы к загибанию или гибели. «Йокерит», будучи первое время грозной силой, в итоге серьёзно регрессировал. Рижское «Динамо», привлекая болельщиков и вписывая себя в историю (помните величайший камбэк в истории лиги, когда латвийцы отыгрались с 0:5 за период?), было быстро забыто и, как поговаривают, лишено адекватного финансирования от российских владельцев — просто доживало свои годы в КХЛ.

«Йокерит» — «Динамо» Рига Фото: photo.khl.ru

«Лев» скитался, хотя даже так сумел дойти до финала Кубка Гагарина. А об остальных и вспоминать грустно.

Именно в такой парадигме три оставшихся клуба продолжают своё существование в КХЛ. Просто «наши друзья».

Клубы погрязли в проблемах

Когда-то, ещё в 2010-х, «Барыс» был действительно грозной силой. Команда трижды выходила в четвертьфинал плей-офф и только раз пропустила розыгрыш Кубка Гагарина. При этом в регулярке успели финишировать на четвёртом, пятом и седьмом местах.

Последние два года астанинцы пропускали плей-офф — это больше, чем за предыдущие 14 сезонов в КХЛ. И рискуют пропустить в третий раз подряд.

Проблемы «Барыса» делятся на две комплексные беды. Первая — руководство клуба в последние годы. Оно, мягко говоря, не помогает астанинцам преодолеть сложности. Даже, наоборот, делает хуже — своей работой и скандалами вокруг команды.

Вторая — в стагнации (или даже деградации) казахстанского хоккея. В последние годы национальная школа практически не радует талантами. Посмотрите на лучших бомбардиров из Казахстана в сезоне-2018/2019 — последней кампании, когда «Барыс» добирался аж до четвертьфинала плей-офф и финишировал четвёртым в регулярке. Если не учитывать натурализованных хоккеистов, фамилии все те же самые, что и сейчас. Михайлис, Старченко, Акользин, Маклюков. Можно выделить только Аркадия Шестакова, но даже он в те годы засветился, хоть и выступая в ВХЛ — а сейчас ему уже 29 лет. Да и вратаря Андрея Шутова, которого очень ценят местные болельщики.

За пять-шесть лет в «Барысе» не появилось ни одного нового игрока, способного стать лицом казахстанского хоккея.

Результаты сборной являются лишь ещё одним подтверждением этих мыслей.

Серьёзную потерю «Барыс» и весь казахстанский хоккей понесли, отказавшись от натурализованных игроков. Экс-иностранцы (вспомните Найджела Доуса, Брэндона Боченски, Дастина Бойда) не просто тащили клуб и сборную, но и помогали расти местным хоккеистам.

Казахстан отказался от них, но нащупать новую стратегию и осознать своё нынешнее положение в хоккейной иерархии, свой текущий уровень не сумел.

И теперь непонятно, что делать дальше.

Несколько похожая ситуация и у минского «Динамо». Хоть клуб и начал стабильно выходить в плей-офф (четыре раза за последние четыре сезона — столько же, сколько за предыдущие 12 лет), но в то же время окончательно скатился в середняки.

Белорусский хоккей же и вовсе деградировал. Раньше сборная могла побороться и с топовыми командами на Олимпиаде, но до отстранения от ИИХФ уже скиталась между высшим дивизионом чемпионата мира и первым дивизионом.

Минское «Динамо» Фото: photo.khl.ru

Последний раз на Олимпийских играх Беларусь выступала аж 14 лет назад — ещё в Ванкувере.

Да и талантами белорусский хоккей особо не радует. Есть молодые звёздочки, но они зажигаются всё реже и реже — и частично уже в Северной Америке.

«Куньлунь» же изначально был исключительно политическим проектом. Вот что недавно сказал бывший член тренерского штаба и главный тренер «Ред Стар» Алексей Ковалёв, ныне работающий в «Спартаке».

— На ваш взгляд, удалось ли как-то развить хоккей в Китае?

— В Китае очень своеобразные люди. Такое ощущение, что они берут тренеров только для того, чтобы снимать на камеру и самим научиться. Какое-то время это занимает, и они говорят: «Мы уже сами знаем, что делать». Понятно, что в Китае всегда хотят быть на первых позициях, но тяжело понять, нужно ли им это. У них развит шорт-трек, конькобежный спорт, летние виды. Однако есть такие виды спорта, в которых они думают, что могут, но на самом деле далеки от этого. Считают, что могут за короткое время всё быстро выучить и понять, но ошибаются. Я работал с ними пять-шесть лет, но в хоккее сдвиги были маленькие. Ты понимаешь, что, как бы ты их ни учил, что бы ты им ни говорил, прогресс будет очень небольшой. Опять же, нужно ли им это? Или это просто желание в голове, что мы должны быть первыми, мы должны научиться играть в хоккей?

Когда я начинал работать в «Куньлуне», то было всего лишь два человека с китайскими корнями, а потом — человек 17. Перед Олимпиадой начали брать немного уже настоящих китайских игроков. Делали отбор из 60 или 80 человек и выбирали 10, которые будут всё время с командой находиться. Но было такое ощущение, что им это не нужно, что их заставляют делать ради того, чтобы презентовать свою страну и показать, что мы часть Олимпиады. А дальше что? Сейчас, как я понимаю, «Куньлунь» не относится к Федерации хоккея Китая и это чисто сделано для КХЛ. На чемпионаты мира и Олимпийские игры в стране готовят свою команду. Насколько я знаю, в Китае хоккей появился ещё в 1950-х годах, и потом он ушёл в сторону, ничего у них не получилось. Потом они опять взялись только ради домашней Олимпиады. Сейчас то же самое, как в 50-х годах, всё уходит в тень. Пока я не вижу там огромного желания научиться играть в хоккей настолько, чтобы быть на хорошем уровне. Непонятно, зачем это делается, — сказал Ковалёв в интервью «РБ Спорт».

Примечательнее всего, что теперь «Куньлунь» действительно никому толком и не нужен. В феврале в сборную Китая на отборы на Олимпиаду сенсационно не вызвали ни одного хоккеиста из «Ред Стар». Эта ситуация становится ещё удивительнее, когда понимаешь, что игроки должны были поехать. «Куньлуню» в начале сезона пришлось провести совершенно убийственную серию матчей, чтобы освободить время в промежуток с 4 по 13 февраля для возможного участия хоккеистов в квалификации. Именно тогда китайская команда, как видится, и потеряла игровой ритм и лишилась всех шансов на плей-офф, хотя стартовала в чемпионате очень хорошо.

Исполнительный директор «Куньлуня» Николай Феоктистов тогда рассказал, почему в сборной Китая на квалификационные матчи Олимпиады не оказалось ни одного игрока клуба.

«Куньлунь Ред Стар» и ассоциация хоккея Китая — два параллельных проекта, которые не объединены между собой. В олимпийский год мы работали совместно. На начало этого года планировалось, что сотрудничество снова продолжится, под это был набран состав «Куньлуня» — большинство игроков сборной подписаны на долгий срок. Под это строился и календарь, и задачи на сезон. Мы понимали, что в какой-то момент наши игроки могут быть вызваны в сборную — поэтому мы заложили паузу, чтобы не подставить другие клубы КХЛ. Но в какой-то момент ассоциация решила ехать на олимпийскую квалификацию с китайским составом, без наших игроков. Нас уведомили заранее, но что-то поменять и перенести матчи было невозможно», — сказал функционер.

Вот и выходит, что как политический проект «Куньлунь» также провалился. Для китайских болельщиков это всё ещё чужая команда — она даже не выступает в Пекине. Да и российских фанатов у достаточно симпатичного клуба, к сожалению, не особо много.

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Конечно, от пребывания иностранных команд в КХЛ есть и плюсы. Например, некоторые сенсации и цепкость, которую они периодически демонстрируют. Тот же «Куньлунь» в прошлом сезоне по разу обыграл ЦСКА и СКА.

А ещё эти клубы время от времени дарят КХЛ по-настоящему крутых хоккеистов. Помните одного из главных героев «Авангарда» в плей-офф-2021? Это был вратарь Шимон Грубец. Чех в ходе сезона перебрался как раз из «Ред Стар» и подарил Омску первый в истории Кубок Гагарина. И это лишь один из примеров. А есть ещё те же казахстанские легионеры «Барыса»…

Кроме того, в какое-то время эти клубы радовали своей самобытностью, возможностью познакомить с новой культурой и особенностями развития. Например, тот же «Куньлунь» набирал не просто китайцев или россиян — он искал интересных и потенциально сильных игроков, кого-то заигрывал за сборную. Так же поступали и «Барыс» с минским «Динамо». Они находили и интересных легионеров для КХЛ. Иными словами, пытаясь расти, давали прогресс и лиге.

Однако прямо сейчас ни один из этих клубов не способен навязать настоящую конкуренцию топам КХЛ. Не довольствоваться же им лишь ролью доноров для команд более высокого уровня? Как политические проекты они провалились, а на аргументе «это же друзья» далеко не уехать. Сейчас каждый из этих клубов переживает тяжёлые времена: в «Барысе» происходит настоящая внутренняя революция (судя по происходящему и инсайдам СМИ), минское «Динамо» также периодически подбрасывает скандалы, «Куньлунь» пытается сыграться.

Так нужно ли выгонять их из КХЛ?

Нет. Не нужно. Сейчас эти команды занимают определённую нишу, а мой главный аргумент заключается в том, что к ним не хватает серьёзного отношения. Эти клубы уже доказали, что могут быть конкурентоспособными. Им нужно в первую очередь подумать, как разрешить собственные проблемы, как составить правильную, эффективную концепцию развития и, конечно же, следовать ей. Этот вопрос и хочется поднять.

А ещё нужно посмотреть на них, а также на другие иностранные команды, которые играли в КХЛ, и понять: если брать их в лигу, нужно, чтобы 1. у руководства было серьёзное отношение к ним и эти клубы не были просто временными игрушками; 2. они могли держать как минимум средний уровень КХЛ.

Закрываться от мира неправильно. Это билет в один конец. Если пойти по такому пути, то можно свариться в собственном соку и серьёзно деградировать. Совершенно разучиться принимать кого-то, кто чем-либо отличается от нас. Из этого уже выйдет неспособность общаться, учиться чему-то новому, узнавать что-то новое; общество будет состоять из одинаковых, стандартизированных людей…

Если не закрываться от мира, то можно перенимать что-то новое и интересное от других. Даже ныне всеми любимая в России картошка когда-то была завезена к нам из других стран!

В хоккее это работает точно так же. Поэтому закрываться нельзя.

В то же время необходимо помнить, что нужно брать не всё подряд. Необходимо смотреть, что доказало свою эффективность, и перенимать это, при этом не бездумно «списывая», а пытаясь органично связать с тем, что уже есть у нас. Таким образом получится расти и становиться лучше.

Способны ли клубы из Азербайджана, Сербии или Монголии, о которых упоминалось в СМИ, сделать КХЛ сильнее? Вряд ли. Если культура этих стран по-своему интересна и, вероятно, способна подарить нам что-то новое, то вот в хоккейном плане это будет большой шаг назад. Прямо сейчас клубы в этих странах не имеют возможности по-настоящему соревноваться с представителями КХЛ. А если опять брать команды по принципу «это наши друзья», по политическому, а не по спортивному принципу, то результат будет точно таким же, как и с предыдущими загубленными проектами и командами.

В качестве товарищеских матчей — почему бы и нет? Но вот как постоянных участников лиги… вряд ли стоит ожидать от них чего-то лучше какого-нибудь «Медвешчака».

Так что, подводя итоги, вновь отметим, что закрываться от мира не нужно, но, выбирая участников для КХЛ, стоит задуматься о том, что на самом деле они могут подарить лиге.

А тем иностранным командам, которые уже выступают в КХЛ, хочется пожелать поскорее разрешить свои проблемы и доказать, что они являются чем-то бо́льшим, чем просто политические проекты.