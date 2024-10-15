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Результаты матчей КХЛ за 15 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 16 октября

Героический 1000-й матч Шипачёва, невероятный камбэк «Северстали». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 15 октября
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СКА побеждает благодаря фирменному буллиту Кузнецова, «Лада» забросила пять шайб в Хабаровске.

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 15 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Ли (Талалуев, Рылов) – 04:13 (5x5)     1:1 Неколенко (Попугаев, Михайлов) – 16:33 (5x5)     1:2 Ожгихин (Червоненко, Моисеев) – 27:50 (5x5)     1:3 Ожгихин (Моисеев, Семёнов) – 35:45 (5x5)     2:3 Ли – 40:38 (4x5)     2:4 Попугаев (Неколенко, Михайлов) – 50:56 (5x5)     2:5 Попугаев (Михайлов) – 56:51 (5x5)     3:5 Грецкий (Грачёв) – 58:06 (5x5)    

Первая игра «Амура» и «Лады» получилась совсем малорезультативной — вторая вышла вполне насыщенной. Три гола для «тигров» в этом сезоне выглядят результатом, но лидеры «Амура» снова молчали, а шайбы забрасывали чекеры. «Лада» на дубль Олега Ли тоже ответила дублями: по две шайбы на счету бывших игроков СКА Алексея Ожгихина и Никиты Попугаева. Андрей Мартемьянов после игры снова разнёс «треть игроков команды», но каждое такое поражение ставит пост главного тренера под угрозу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 6
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Петухов (Грман, Сошников) – 11:11 (5x5)     2:0 Сошников (Шэн) – 12:27 (5x5)     2:1 Думбадзе (Грудинин) – 13:56 (5x5)     3:1 Петухов (Грман) – 26:51 (5x5)     4:1 Метальников (Петухов, Сошников) – 33:32 (5x5)     4:2 Аймурзин (Коростелёв, Пилипенко) – 35:27 (5x4)     4:3 Аймурзин (Пилипенко, Абросимов) – 37:09 (5x4)     4:4 Степанов (Аймурзин) – 38:59 (5x5)     4:5 Пилипенко (Аймурзин, Буренов) – 45:23 (5x5)     5:5 Гутик (Шепелев, Метальников) – 55:47 (5x5)     5:6 Барберио (Лишка, Абросимов) – 60:29 (3x3)    

«Адмирал» в первой половине встречи словно бы вернулся к атакующим настройкам образца первых матчей сентября. У «моряков» отлично сработало второе звено, где новичок Никита Сошников набрал три очка. «Северсталь» проигрывала 1:4 к середине встречи, но череповчане дважды реализовали двойной малый штраф благодаря дублю Данила Аймурзина. Скоро игрок сделал и две передачи, а «Северсталь» вообще вышла вперёд. «Адмирал» успел спасти матч, однако в овертайме Марк Барберио забил свой первый гол за время игры в Череповце.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5)     1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5)     1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5)     2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5)     3:2 Кузнецов – 62:28    

Иван Демидов вернулся в тройку к Евгению Кузнецову и провёл почти 14 минут за матч — именно Иван открыл счёт во встрече. Правда, «Нефтехимик» очень быстро сравнял счёт, и роковой обрез стоил Сергею Толчинскому очень дорого. Один из лидеров команды и так начал матч в четвёртом звене, а потом плотно присел: на счету Сергея лишь четыре минуты. Команды ещё по разу успели обменяться шайбами, а потом «Нефтехимик» не позволил перешедшему на три звена СКА себя растоптать. Однако в хаотичном овертайме нижнекамцы не нашли средств против буллита Кузнецова в слоумо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    

Вадим Шипачёв выходил на свой юбилейный матч в КХЛ на фоне сезона, который складывался для него не очень удачно — и это на фоне того, что для Вадима тоже устроили аналог «великой погони», как для Овечкина. Всё «Динамо» проводило довольно неровную встречу, периодически допуская нелепые провалы. После дубля белоруса Ивана Дроздова в третьем периоде казалось, что всё кончено, однако Дмитрий Квартальнов при счёте 2:4 снял вратаря уже за четыре минуты до конца. Тут и настало время Шипачёва, который при игре «6 на 5» оформил 1+1, а Минск вытащил овертайм. Там Вадим мог и догнать Мозякина по очкам, однако исход матча решили другие люди: впрочем, вряд ли Шипачёв расстроен этим.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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