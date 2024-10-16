Немыслимое достижение Овечкина! Выбил 700 передач в НХЛ, попав в компанию великих

«Вашингтон» неудачно начал регулярный сезон-2024/2025, проиграв дома «Нью-Джерси» со счётом 3:5, после чего Спенсер Карбери решился на кардинальные изменения звеньев. В частности, капитан команды Александр Овечкин на тренировке перед матчем с «Вегасом» оказался на непривычном для себя правом краю нападения. Слева в первом звене занимался Алексей Протас, в центре остался Дилан Строум.

Такие эксперименты в «Вашингтоне» уже ставили лет 10 назад, в итоге тогда они продлились недолго. Но Овечкин, кажется, не против такой перетасовки сейчас: «Мы просто перетряхнули звенья. У нас есть ещё варианты, чтобы подобрать правильные сочетания. Начало года, новые лица в команде, так что надо найти правильные сочетания, правильную химию».

Но в самом матче Спенсер Карбери всё-таки не стал придумывать велосипед и по большей части выпускал своего капитана на привычном левом фланге, хотя несколько смен справа у него тоже было. «Мне это неважно. Первые пару смен думал: ого! Меня всегда тянет на левый фланг, но посмотрим, как пойдёт», — поделился потом впечатлениями Овечкин. Но все подвиги он сегодня творил с левого фланга, установив очередное великое достижение.

Начался матч с гола Якуба Враны – его первого после возвращения в «Вашингтон», где он начинал свою карьеру. Эндрю Манджапане отобрал шайбу у защитника «Вегаса» у борта в чужой зоне и выдал чеху идеальную передачу под бросок. Тот хорошенько замахнулся и прошил Эдина Хилла.

«Рыцари» ответили голом в большинстве, реализовав первое же удаление хозяев площадки в концовке первого периода, а во втором пришло время Овечкина. Сначала он ассистировал Тому Уилсону в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А спустя всего две минуты оформил юбилейную 700-ю передачу – накрутил в углу Зака Уайтклауда (сегодня был явно не его день) и послал шайбу мимо ещё двух игроков «Вегаса» чётко на клюшку Протасу, который уже ждал передачи и незамедлительно нанёс разительный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да, Овечкин уже 20 лет гремит на весь мир как уникальный снайпер, но передач у него тоже очень много. В том числе таких красивых и мастерских, как эта. «Когда ты 20 лет играешь в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании», — сказал после игры Ови.

Конечно, Ови лукавит. Далеко не все, кто способен отыграть 20 лет, имеют шансы выбить 700 передач в лучшей лиге мира. Таких игроков в истории НХЛ теперь 60. А тех, кто вместе с 700 передачами забил не менее 700 голов, вообще можно пересчитать по пальцам. До Овечкина такое достижение покорялось лишь пяти игрокам – Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Филу Эспозито и Марселю Дионну. Действительно, приятная компания.

На этом страдания «Вегаса» не закончились, следом отличился ещё один новичок «кэпс» Джейкоб Чикран. Этот гол стал для него первым за новую команду. Ещё через минуту Джек Айкел сократил отставание, но на этом голы, которые в эти четыре минуты сыпались, как из рога изобилия, закончились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» довёл дело до победы, хотя соперник в третьем периоде и бросил все силы в атаку, и прервал трёхматчевую победную серию «Вегаса» со старта сезона. Идеальный вечер для болельщиков «столичных»!