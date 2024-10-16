Филип Густавссон запомнит этот момент на всю жизнь.

Да как это возможно? В команде Капризова начал уже забивать даже вратарь

«Сент-Луис» и «Миннесота», конкуренты по Центральному дивизиону, проводили первый очный матч в нынешнем сезоне. Перед матчем команды шли ноздря в ноздрю, набрав по четыре очка в трёх матчах.

Уже на старте матча «Миннесота» получила большинство, но реализовала его не по канонам формата – гости провели атаку с ходу, Капризов сделал шикарную передачу, а Хартман уверенно реализовал момент.

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Больше событий, стоящих внимания, в первом периоде не было.

Зато во втором их было предостаточно. Преимущество на восьмой минуте удвоил Якуб Лауко после передачи Хуснутдинова.

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Далее начался парад отменённых шайб «Сент-Луиса»: сначала судья рано дал свисток, чем был очень недоволен Кайру, а в конце периода Сутер набросил с кистей, вратарь «Миннесоты» не увидел момент броска, но на его счастье времени хозяевам не хватило.

Уже на первой минуте заключительного отрезка Кирилл Капризов вновь вписал своё имя в протокол, перехватив шайбу в чужой зоне и отлично сыграв с партнёрами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мэтью Жозеф забросил первую шайбу «Сент-Луиса» по правилам, лишив Филипа Густавссона «сухаря», но швед на этот вечер подготовил что-то более впечатляющее. В самом конце встречи вратарь «Миннесоты» поймал шайбу, однако не стал останавливать игру и отправил «парашют» в сторону пустых ворот хозяев. Как вы уже поняли, шайба долетела, не встретив по пути сопротивления.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Самый рядовой матч закончился событием, которое будут обсуждать ещё несколько дней. В «Миннесоте», техничные нападающие у которой не в изобилии, начал забивать уже и вратарь. Получилось довольно-таки иронично.