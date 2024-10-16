Безумный матч Мичкова! Оформил первый дубль в НХЛ, забив гол-фантом

К «Эдмонтону», трижды уступившему в основное время на старте, пожаловала «Филадельфия», которая уже успела добыть первую победу в сезоне в Ванкувере. Матвей Мичков уже получил первую памятную шайбу в коллекцию, но то было только первое очко в лиге, голов на счету Матвея в первых двух матчах не было.

Долго держать в ожидании персональных фанатов российский талант не мог – уже на пятой минуте встречи лицевой счёт был открыт. Однако и здесь пришлось подождать – сначала судьи не разглядели шайбу за спиной Скиннера, после видеопросмотра засчитали, а затем ещё раз отправились смотреть по запросу главного тренера «Ойлерз». Вот такой дебютный гол-фантом получился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Как известно, голы не пахнут, но Мичков тут же оформил дубль, забив уже таким образом, что не придраться – удобная передача от Фроста и точнейший бросок в касание. На всё это Матчей потратил 4 минуты 35 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первый период сильно ударил по самолюбию «нефтяников» — команда Ноблоха поселилась в чужой зоне и всё-таки вымучила гол – Хенрик забросил первую шайбу в сезоне. Давление хозяев продолжилось, штанги начали периодически звенеть, а напряжение в связи с невезением возрастать, но Коннор Браун снял его на 15-й минуте, сравняв счёт. Правда, паритет сохранился ненадолго – «Ойлерз» начали удаляться и были наказаны, уйдя на перерыв вновь при отставании в счёте.

В третьем периоде накал начал расти, и точкой взрыва стало столкновение Стюарта Скиннера и Шона Кутюрье, после чего Трой Стечер налетел на форварда «Филадельфии». Казалось бы, эмоции выпустили, команду зарядили, но этим не кончилось – сразу же Корри Перри и Джоэль Фараби договорились провести ещё один бой, который закончился победой нападающего «Ойлерз». И это помогло – лидеры «Эдмонтона», как в лучшие времена, разыграли накоротке и вывели на бросок Эвана Бушара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команды ушли в овертайм, «Филадельфия» завязла в чужой зоне, забег Макдэвида закончился броском в штангу, но Коннор доиграл момент и вывел на бросок Драйзайтля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Фиксируем первую победу «Эдмонтона» в этом сезоне – трудную, вымученную. Но это не главное. Матвей Мичков, хоть его команда и проиграла, провёл безумный матч: забросил две шайбы, часто угрожал воротам, заступался за партнёров и лез в стычку с Нурсом, который выше его на голову, блокировал броски, как в конце третьего периода, даже не пытавшись убрать ногу с линии броска. Очень показательный матч Матвея для его дальнейшей карьеры.