Спасать игру как можно раньше! Новый хоккейный тренд задал великий вратарь

На кубе «Минск-Арены» 3:45, и голкипер Андрей Тихомиров уезжает на скамейку запасных, освобождая место лишнему форварду. Всего за пару минут до этого ЦСКА забил четвёртый гол, и казалось, что это гарантирует гостям два очка и спокойную победу. Однако игра «6 на 5» вдохнула в Вадима Шипачёва, проводившего тысячный матч в лиге, новые силы. Он сначала поразил ворота роскошным броском с острого угла, а потом отдал результативный пас Брэди Лайлу, зарядившему от синей.

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Несколько лет назад было нереально представить, что команда КХЛ начнёт играть вшестером почти за четыре минуты до сирены. А ведь уже при «-1» минчане не побоялись взять тайм-аут при пробросе ЦСКА (что вроде бы давало сопернику время на отдых) и сразу же выйти на вбрасывание в чужой зоне вшестером, когда играть оставалось две минуты. Кто-то бы предпочел подождать момента выигрыша вбрасывания и только тогда выпускать шестого.

Но и Квартальнов — далеко не самый рисковый тренер лиги по игре вшестером. Здесь вряд ли кто-то превзойдёт Романа Ротенберга: кажется, босс СКА готов вообще всегда играть в три звена и «6 на 5». Пожалуй, в этом сезоне никто не приблизится к СКА, который в игре с «Куньлунем» при счёте 1:4 заменил вратаря аж за 11 минут до сирены. Сначала это было при отложенном штрафе, но потом СКА отыграл две полные минуты в формате «6 на 4». Пятый гол не прибил желание Ротенберга: уже при счёте 2:5 СКА снова снял вратаря и забил дважды. Это потом дало тренеру повод говорить на пресс-конференции о том, что проигранное единоборство при 1:5 стоило команде игры.

Роман Ротенберг просит тайм-аут Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако здесь КХЛ только перенимает тренд, который пришёл к нам из НХЛ. При «-1» команды часто снимают голкиперов уже и за две минуты до сирены, и за две с половиной, часто готовы рисковать даже при «-3» (сегодня, например, это был «Нэшвилл»). Исследования показывают, что среднее время снятия вратаря в НХЛ увеличилось в последние годы, и игра «6 на 5» превратилась в важнейший тактический элемент, который помогает спасать матчи. Теперь тренеры готовы делать это как можно раньше.

Немного истории: впервые играть без вратаря придумал Арт Росс — человек, который дал своё имя призу лучшему бомбардиру сезона, подарив кубок лиге. В 1931-м Росс тренировал «Бостон», который уступал «Монреалю» в концовке матча плей-офф, и тогда тренер пошёл на рискованный шаг. Хотя «Бостон» проиграл тот матч, новшество очень быстро позаимствовали другие тренеры лиги. Через 30 лет ещё один шеф «мишек» Милт Шмидт впервые в истории НХЛ снял вратаря при отложенном штрафе соперника. Однако долгое время редкий голкипер покидал свои ворота раньше последних двух минут или даже последней минуты.

В России эту статистику не измеряли, так что посмотрим на данные из НХЛ: в сезоне-2007/2008 при «-1» вшестером начинали играть в среднем за 50 секунд до сирены, при «-2» это время увеличивалось до полутора минут. В укороченном локаутном сезоне это время увеличилось до 1.00 и 1.40 соответственно. Однако осенью 2013-го в лиге появился тренер, который задал абсолютно новый тренд. Его звали Патрик Руа.

Весной 2014-го «Колорадо» уступал «Миннесоте» в первом матче серии плей-офф 3:4, и Семён Варламов уехал на скамейку уже за три минуты до конца игры: «лавины» сравняли счёт в самой концовке, а в овертайме вырвали победу. В четвёртом матче Руа снял вратаря за 2.22, но тогда это результата не принесло — однако в пятом матче «Колорадо» снова отыгрался в концовке таким способом и победил. «Лавины» тогда вылетели в первом раунде, но задали тренд. Конфликт с Руа, который чуть не закончился дракой тренеров, не помешал работавшему тогда в «Анахайме» Брюсу Будро перенять эту тактику. «Утки» рано сняли вратаря, отыгрались с «-2» в шестом матче серии с «Далласом», а Будро публично поблагодарил Руа за хорошую идею.

Сам Руа объяснял свой риск так: «Ты просто чувствуешь, когда это надо делать: если соперники долго находятся на льду — это хороший момент. Я думаю об этом чаще остальных тренеров: если игровая инициатива у нас, мы не боимся играть вшестером рано — даже если это может ударить по нам в ответ». Игравший тогда в «Колорадо» Райан О’Райлли объяснял: «Когда у тебя время в запасе, не надо форсировать игру. Если соперник выводит шайбу из зоны, то обычно в таких ситуациях начинается паника. Однако если на часах есть ещё пара минут, то можно перегруппироваться и постараться отыскать щель в обороне соперника».

Патрик Руа в «Колорадо» Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

В результате уже в следующей регулярке тренеры стали снимать вратарей куда чаще. Руку к этому своими экстравагантными решениями приложил и Руа: несмотря на классный подбор форвардов, «лавины» создавали очень мало моментов и часто оказывались в положении отыгрывающихся. Из-за этого Святой Патрик начал оригинальничать: в 2015-м он стал играть вшестером против «Нэшвилла» уже за 12 минут до сирены, через год снял вратаря при «-4» против «Чикаго» за 10 минут до конца игры. Руа сам говорил, что не всегда делал это для победы, но хотя бы для того, чтобы показать — его команда никогда не сдаётся.

Однако более успешные тренеры быстро популяризовали этот тренд. Результат налицо: теперь вратаря при «-1» снимают в среднем за 1.50 до сирены, при «-2» за 2.40. Однако резкого улучшения командного результата это не приносит. По данным сайта Hockey Graphs, в сезоне-2013/2014, который и стал переломным, команды забивали в 13,5% случаев игры вшестером — потом этот показатель на какое-то время даже снижался, но в чемпионате-2019/2020 вырос только до 14,5%. Кроме того, если раньше при игре вшестером команды чаще всего оставались «при своих» и счёт не менялся ни в какую сторону, то в последнее время обороняющиеся команды стали куда чаще забивать в пустые ворота.

Это видно даже на примере прошедшего игрового дня в НХЛ: из девяти матчей вратаря снимали в семи. Пять раз команда, которая вела в счёте, забивала в пустые ворота, один раз ничего не поменялось, один раз «Коламбус» забил при игре вшестером, но команда уступала «-2» и проиграла. Однако для тренера, команда которого проигрывает, уже нет никакой разницы: уступить 2:3 или 2:4. Пример той же «Миннесоты», которая два сезона назад наклепала 19 шайб в ситуациях «6 на 5», будет долгое время вдохновлять всех остальных, и риск здесь будет превалировать над статистикой.

В 2018-м вышла книга профессора математики Аарона Брауна и инвестиционного менеджера Клиффорда Эснесса: на основании собранных данных они предположили, что с математической точки зрения выгоднее всего снимать вратаря за… шесть минут до сирены! При отставании в «-2» авторы вообще рекомендуют делать это за 13 минут до конца основного времени. Пока это кажется авантюризмом на грани безумия — но кто знает, какой следующий экспериментатор после Руа появится в лиге. В «Айлендерс» Святой Патрик продолжает свои штучки с шестым полевым, однако на фоне изменившейся лиги революционером уже не выглядит.