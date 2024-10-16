Александр повторил уникальное достижение Гретцки и Ягра, а болельщики одарили его стоячими овациями.

«Боже мой, сила, с которой придётся считаться». Америка в восторге от достижения Овечкина

В ночь с 15 на 16 октября Александр Овечкин добился очередного примечательного достижения. Капитан «Вашингтона» отдал две результативные передачи в матче с «Вегасом» и добрался до отметки в 700 ассистов за карьеру!

Нападающий стал лишь шестым хоккеистом в истории, сумевшим забить 700+ голов и отдать 700+ передач. Ранее это удавалось сделать только Уэйну Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромиру Ягру (766+1155), Марселю Дионну (731+1044) и Филу Эспозито (717+873). Кроме того, Ови — третий игрок, которому покорилась планка в 800+ шайб и 700+ ассистов. Сразу после Гретцки и Хоу.

За всю историю отметку в 700+ передач пробивали лишь 59 хоккеистов. Овечкин стал 60-м. А среди действующих это удавалось семерым. Помимо Александра, это делали Сидни Кросби, Патрик Кейн, Евгений Малкин, Анже Копитар, Никлас Бекстрём и Клод Жиру. В истории «Вашингтона» этот рубеж покорился лишь Бексу, на счету которого 762 ассиста.

Естественно, такое событие не могло остаться незамеченным. Журналисты из Северной Америки высказались о новом рубеже Овечкина. Как же они отреагировали?

«Овечкин всегда представляет угрозу»

Конечно, прежде всего слово дали самому Овечкину.

«Когда ты 20 лет играешь в хоккей… уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании. Идём дальше. Мой пас на Протаса? Просто сделай движение в сторону, попробуй найти парня в центре. Эта тактика сработала довольно хорошо, так что мы воспользуемся ею.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Перевод на правый фланг? Для меня это неважно. Первые пару смен думал: «Ого!» Меня всегда тянет на левый фланг, но посмотрим, как пойдёт. Я элитный плеймейкер? Это из-за большого количества бросков, большого количества отскоков у ворот. Я заберу их», — сказал Овечкин, видимо, не признавая своего плеймейкерского таланта.

А вот что сказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери: «Я думал, что Ови действительно — будь то фланг или где бы то ни было — создал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, создание пространства. Это классная и важная игра в тот момент».

Наставник «Кэпиталз» также похвалил Овечкина в раздевалке после матча.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв не остался в стороне и также высказался о результативных действиях Ови: «Меньшинство, меньшинство, меньшинство…. Просто огромный импульс для них, если честно, особенно когда у них Ови в большинстве. Он всегда представляет угрозу, и они просто воспользовались этим».

«Продолжая свою погоню, по-прежнему старается ассистировать»

А вот теперь можно перейти к реакции прессы.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд отметил статус новой компании Александра и предположил, сможет ли тот стать лучшим ассистентом в истории «Вашингтона».

«Отдав две передачи, Овечкин выбил отметку в 700 ассистов за свою карьеру, что добавило его в ещё более высокостатусную компанию.

Капитан «Кэпиталз» теперь является шестым игроком в истории НХЛ с более чем 700 голами и 700 передачами — он присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

По данным Capitals PR, 427 из 700 передач Овечкина за карьеру — основные (61,0%), хотя после игры российский форвард не хотел признавать, насколько элитным плеймейкером он является.

В зависимости от того, как он сыграет в следующие два сезона, Овечкин может обойти своего давнего центрфорварда по количеству передач к концу своей карьеры. Овечкин отстаёт от Бекстрёма на 62 ассиста, а за последние три регулярки отдал от 32 до 40 пасов.

Следующим важным достижением Овечкина станет планка в 1600 очков. Сейчас на его счету 1553, ему не хватает 47 очков», — написал Оланд.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о новом достижении Овечкина и о роли хоккеиста в победе над «Вегасом».

«Начиная со второго периода, бой между «Вашингтоном» и «Вегасом» действительно проходил под дудку «столичных» — и всё из-за Алекса Овечкина.

Продолжая свою погоню за званием лучшего голеадора НХЛ всех времён, Алекс Овечкин по-прежнему старается ассистировать — и это привело к большому рубежу, когда он отдал 700-ю передачу.

Первый пас Овечкина был второстепенным в большинстве, когда он выиграл борьбу у борта и отдал Дилану Строуму за воротами, который затем нашёл Тома Уилсона, сделавшего счёт 2:1 во втором периоде.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Несколько минут спустя 39-летний игрок творил чудеса с шайбой в углу, оттеснив Зака Уайтклауда от шайбы, отдав передачу Алексею Протасу в слот и выбив магическое число.

Овечкин не только помог нападению и стал лучшим в команде с шестью бросками, играя на правом и левом флангах в течение всей встречи, но и помог задать тон силовой игрой, совершив пять силовых приёмов», — написала Сильбер.

На своей странице в социальной сети журналистка также поделилась эмоциями от игры капитана «столичных»: «Овечкин сегодня — сила, с которой придётся считаться, боже мой».

«Болельщики устроили ему стоячие овации»

Обозреватель Washington Hockey Now Натан Мозер напомнил о статистических деталях достижения Алекса.

«Продолжая погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов, капитан «Вашингтона» Алекс Овечкин достиг ещё одной вехи в своей легендарной карьере. Он стал 60-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 700 передач, и только шестым, кто забил 700 голов и сделал 700 передач», — написал Мозер.

Журналист The Score Джош Голд-Смит напомнил о главной цели нападающего «Кэпиталз».

«Основная цель Алекса Овечкина в этом сезоне — догнать Уэйна Гретцки и установить абсолютный рекорд по количеству голов, но он достиг заметного рубежа передач в победном матче с «Вегасом», — написал Голд-Смит.

Журналист AP News Стивен Уайно рассказал о реакции трибун на новое достижение Овечкина.

«Видео его передач демонстрировалось на табло арены в последующем тайм-ауте, и Овечкин помахал рукой болельщикам, которые устроили ему стоячие овации.

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Овечкину понадобится ещё 1304 очка, чтобы сравняться с Гретцки — Великим, у которого больше передач, чем результативных баллов у кого-либо ещё в хоккее», — отметил Уайно.

Официальный сайт ESPN так отреагировал на новый рубеж Александра: «Ови творит ещё больше истории после 700-й передачи в карьере».