Спортивное 17 октября: сумеет ли Малкин забросить 500-ю шайбу в НХЛ, «Спартак» — победить в Омске, а Лонзо Болл — вернуться в спорт?

Топ-матчи четверга: «Питтсбург» — «Баффало» и армейское дерби в хоккее, баскетбол и теннис

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забросит ли Евгений Малкин 500-ю шайбу в НХЛ?

Российскому форварду на старте сезона покорились две крупные отметки — 800 голевых передач и 1300 очков в НХЛ. Следующим достижением должна стать 500-я шайба в регулярных чемпионатах. Евгений подобрался к этой отметке вплотную в прошедшем матче с «Монреалем», забросив первую шайбу в сезоне и 499-ю — в карьере. Придётся ли 500-й точный бросок Малкина на встречу с «Баффало»?

Евгений продолжает восхождение в таблице лучших бомбардиров в истории НХЛ: Евгений Малкин вышел на чистое 36-е место по очкам в НХЛ, обойдя Игинлу

🏒 2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Остон Мэттьюс забросить первую шайбу в сезоне?

Лучший снайпер прошлой регулярки пока что молчит — после первых трёх матчей на его счету ни одной заброшенной шайбы. Более того, американский форвард не совершил вообще ни одного результативного действия — печальная картина для игрока, пробившего отметку в 100 очков в предыдущем чемпионате. Впрочем, рано или поздно Остона должно прорвать — произойдёт ли это в игре с «Лос-Анджелесом»?

🏀 3:00: «Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: каким будет возвращение Лонзо Болла после двух лет простоя?

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл на протяжении двух лет перенёс множество операций на колене. Несколько раз он возвращался к тренировочному процессу, но случался рецидив. В результате этого он полностью пропустил два сезона в НБА. Команда не отвернулась от игрока, а оставила его в своём составе – это многое значит. Настал момент, когда Болл сыграет в НБА – матч с «Миннесотой Тимбервулвз» в предсезонке. Что покажет Лонзо в своём первом матче после настолько длительной паузы?

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2024, четверг. 04:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получит ли Александр Георгиев ещё один шанс доказать свою надёжность?

Для российского вратаря «Колорадо» начало сезона складывается ужасно. 78,7% ОБ, 6,58 КН и 13 пропущенных голов после 48 бросков в трёх матчах — хуже просто не придумаешь. Сменщик Георгиева Юстус Аннунен тоже не радует, что наверняка заставляет Джареда Беднара задумываться, кого из голкиперов использовать в следующей игре.

🎾 10:30*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Отто Виртанен (Финляндия, LD), Алма-Ата, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Хачанов в 1/4 финала турнира в Алма-Ате?

Карен Хачанов посеян в Алма-Ате под третьим номером и стартует на турнире матчем с финном Отто Виртаненом. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Бейбит Жукаев — Томаш Махач.

🏒 16:30: «Авангард» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» одержать вторую победу подряд?

Омичи не проводили серию удачных матчей с самого начала сезона, когда выиграли три стартовые встречи. С того момента «ястребы» терпели поражения после каждой из победных игр. Получится ли такая же ситуация после их победы в матче с «Трактором» или же подопечные Сергея Звягина смогут прервать неприятную тенденцию?

В ближайшее время «Авангард» может покинуть легионер: Эксклюзив «Авангард» планирует расстаться с американским форвардом Касселсом

🎾 19:00*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция), Стокгольм, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв стартует в Стокгольме?

Андрей Рублёв неудачно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв первый же матч. Теперь россиянин начинает серию европейских турниров на харде. В Стокгольме Андрей посеян под первым номером и стартует со второго круга матчем с Александром Мюллером из Франции. Теннисисты ранее встречались один раз — в Риме-2024 сильнее оказался француз. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Алехандро Давидович-Фокина — Стэн Вавринка.

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первое армейское дерби сезона?

В прошлом сезоне петербуржцы попросту задавили своих одноклубников, взяв верх во всех шести личных встречах по ходу регулярки. Команды заметно обновились по сравнению с предыдущим чемпионатом и подходят к дерби в разных настроениях — СКА свои два последних матча выиграл, в то время как ЦСКА — наоборот, при этом упустив преимущество в каждом из них. Найдётся ли у москвичей оружие против команды с берегов Невы?

Слова Ильи Воробьёва после последнего поражения: «Тяжёлое поражение для нас». Воробьёв оценил упущенную победу ЦСКА в матче с «Динамо»

🏀 21:45: «Реал» Мадрид — «Панатинаикос», Евролига, регулярный чемпионат, 4-й тур

Интрига: найдёт ли хромающий «Реал» мотивацию, чтобы отомстить за прошлый финал?

В прошлом сезоне мадридский «Реал» в регулярном чемпионате Евролиги выглядел практически безупречно. Команда сносила одного за другим соперника, причём делала это совершенно играючи. В финале престижного европейского турнира команда Чуса Матео как раз уступила «Панатинаикосу». Но все в клубе надеялись на то, что в нынешнем сезоне игроки будут выглядеть как минимум не хуже, чем в прошлом. Пока дела у «сливочных» идут не очень – пять поражений при трёх победах во всех турнирах. «Реал» с настолько плохими по своим меркам результатами сумеет навязать борьбу «Пао»?