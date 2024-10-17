Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»

Евгений Бирюков – живая легенда не только магнитогорского хоккея, но и всей КХЛ. Человек отыграл 1001 матч в лиге (823 — в регулярных сезонах и 178 — в плей-офф), заслужив уважение партнёров и болельщиков. Своим Евгений стал и в Уфе, где заканчивал карьеру, а затем работал в тренерском штабе помощником Виктора Козлова.

Теперь у Бирюкова новый вызов – он сменил Сергея Гомоляко на посту спортивного директора родного «Металлурга». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» новоиспечённый менеджер рассказал, как и почему принял решение уйти в управленцы, а также какие шаги планирует предпринимать на новом месте работы.

«Всё надо делать по-человечески и правильно»

— Как и от кого вы получили приглашение стать спортивным директором «Металлурга»?

— От директора «Металлурга» Алексея Валерьевича Жлобы поступило предложение. Мы долго разговаривали, он рассказал, как видит всю эту историю, я выслушал. После чего я дал понять, что должен переговорить с Уфой: тренерским штабом и руководством «Салавата Юлаева». Я не такой человек, что просто взял и убежал.

— Но предложение вы получили очень привлекательное.

— Понимал, что такие предложения порой поступают раз в жизни. Тем более от родного клуба. Переговорил с тренерами уфимцев: Виктором Козловым и Николаем Цулыгиным. Они сказали: «Давай, дерзай». Менеджмент «Салавата Юлаева» тоже пошёл мне навстречу, сразу дали зелёный свет. Я очень всем благодарен, у нас сохранились тёплые отношения.

— Однако в голове, наверное, вы приняли для себя решение моментально?

— Да, но всё надо делать по-человечески и правильно.

— С игроками «Салавата» тоже попрощались?

— Обязательно. Было собрание, я всем ребятам сказал тёплые слова, поблагодарил, что четыре года назад меня в Уфе замечательно приняли. Отличный коллектив.

— Получившего тяжёлую травму Глеба Кузьмина планируете навестить?

— Мы с Глебом переписывались. Если будет время и всё получится, то обязательно навещу его в московской больнице. У нас сейчас выезд по маршруту Минск – Балашиха – Мытищи.

«И с моей стороны, и со стороны Гомоляко глупо искать какие-то обиды»

— На сколько лет у вас заключён договор с «Металлургом» на должности спортивного директора?

— Это внутренняя история. Работаем, втягиваемся, а дальше будет видно.

— Не переживали, что у вас гигантский опыт игрока, есть тренерский опыт, но совсем не было менеджерского?

— Глупо говорить, что не переживал. Всякие мысли были, я всё обдумал, после чего принял решение. Мне сразу сказали, что будет поддержка и помощь. У нас есть отличный специалист Александр Малашкин, один из лучших спортивных юристов лиги с огромным опытом работы: 20 лет в клубе. Так что одного меня не бросили, помощь со всех сторон (смеётся).

— Удалось ли поговорить с вашим предшественником Сергеем Гомоляко, он вам передал дела?

— Сергей Юрьевич написал мне, поздравил с назначением, я ему тоже ответил. У нас нормальные отношения, всегда хорошо общались.

— Никаких обид нет? Его уход получился в некоторой степени странным.

— Какие могут быть обиды, когда столько лет вместе работали и давно друг друга знаем? И с моей, и с его стороны глупо искать какие-то обиды.

«Козлов понял меня, моё предложение и выбор, который я сделал»

— Всё-таки очень интересно узнать подробнее, как отреагировал на ваш уход Виктор Козлов.

— Прежде всего он понял меня, моё предложение и выбор, который я сделал. Есть тренерский путь, но сейчас я пошёл в другую сторону, это тоже очень интересная работа. Виктор пожелал мне всего хорошего и удачи. Мы друг друга знаем уже 10 лет. Он и в «Металлурге» был у меня тренером, а в Уфе сперва тренером, а уже затем я стал у него помощником.

Евгений Бирюков и Виктор Козлов Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Уфа за время игры и работы там стала для вас вторым домом?

— Безусловно. Я повстречал много друзей, хороших людей, ко мне всегда здорово относились. Могу сказать только хорошие слова. Это отличный опыт для меня, памятный виток карьеры. Первый раз в жизни я переходил из «Металлурга» в другой клуб. В итоге всё сложилось отлично.

— Семья поддержала ваше решение?

— Семейный совет состоялся. Меня все поддержали, прекрасно поняли. Наша семейная база, наш родной дом – всё в Магнитогорске.

— Для вас не станет обузой необходимость постоянно находиться на связи, держать в руках телефон?

— Нет, меня это не будет угнетать, я нормально к этому отношусь. Работа у меня интересная. Мне кажется, что сейчас все ходят в обнимку с телефоном (смеётся).

«Какие-то моменты регламента я знал, столько лет в лиге отыграл!»

— Вы хорошо знакомы с агентами и спецификой их работы?

— Со многими знаком хорошо, а заочно все друг друга знаем. Уже успел кое с кем пообщаться, познакомился со спортивными директорами, генеральными менеджерами других команд. Коммуникация идёт вовсю.

— Понимаете, что придётся много торговаться, вести переговоры, где-то стоять на своём, а где-то идти на уступки?

— Понимаю, но в жизни ничего не бывает просто, если ты хочешь чего-то достичь. У меня есть поддержка, мы работаем в коллективе, поэтому коллегиально всё решаем и обсуждаем, после чего принимается итоговое решение.

— Успели вникнуть в нюансы регламента, связанные с потолком зарплат, подписанием контрактов, обменами, квалификационными предложениями и другими важными вещами?

— Какие-то моменты я знал, столько лет в лиге отыграл! Есть, конечно, и новые для меня вещи. Повторюсь, у меня есть хороший помощник, который в этих вопросах как рыба в воде.

— Знаете, например, нюансы, что где-то таким клубам, как «Магнитка», приходится переплачивать игроку, чтобы он не уехал в Москву, Санкт-Петербург или Казань?

— Наше преимущество в том, что «Металлург» — клуб с огромной историей. Команда всегда борется за Кубок Гагарина, завоёвывает его. Это большой и серьёзный козырь.

Евгений Бирюков Фото: ХК «Металлург»

«С Разиным вместе никогда нигде не играли, но были знакомы»

— У вас налажена коммуникация с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным? Все решения будут приниматься сообща?

— Мы каждый день видимся, общаемся. Всё складывается хорошо, в рабочем ключе. Вместе никогда нигде не играли, но были знакомы.

— Президент «Металлурга» Виктор Рашников и директор Алексей Жлоба будут визировать ваши с Разиным решения?

— Виктор Филиппович всю жизнь погружён в это дело. Если бы не он, «Металлург» не достиг бы больших успехов. Это наш президент, к которому мы всегда прислушиваемся. С Алексеем Валерьевичем мы на связи каждый день.

— Как оцените нынешний состав «Металлурга»?

— Состав хороший. Серьёзное преимущество в том, что команда молодая, чемпионская. У ребят появился опыт победителей, история очень важная, нужная и полезная. Парни всем доказали, что могут побеждать.

— Повторить чемпионский успех по силам?

— Нет ничего невозможного. История КХЛ помнит много команд, которые два года подряд завоёвывали Кубок Гагарина: «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА. Мы в 2016 году выиграли трофей, а в 2017 году сыграли в финале.

«Любым решением ты можешь не помочь, а сломать и разрушить то, что работает»

— Будете ли активно следить за молодёжной командой и фарм-клубом в ВХЛ?

— Конечно. И на игры ходить, и беседовать с ребятами и тренерами. Это входит в мои непосредственные обязанности.

— Есть ли у «Металлурга» позиции, нуждающиеся в усилении?

— Команда – это живой организм. Всегда хочется что-то улучшить, но нужно помнить, что любым решением ты можешь не помочь, а сломать и разрушить то, что работает. Это очень тонкая грань, нужно всё обдумывать. Относиться к работе бережно, думать, что и как ты делаешь.

Евгений Бирюков Фото: photo.khl.ru

— Какие-то первые шаги вы уже сделали или только планируете сделать на новой должности?

— Определённые моменты произошли, но пока ничего глобального.

— Напоследок хочу спросить про Сергея Мозякина. Ходили слухи, что место спортивного директора мог занять именно он. Расскажите о вашей коммуникации.

— Сергей — мой друг. Мы много общаемся. Он выполняет свою работу, у него свои сфера и зона ответственности в должности директора по развитию. Разумеется, мы с ним на связи. А Василий Кошечкин и Ярослав Хабаров, например, работают в тренерском штабе. Тоже близкие для меня люди.