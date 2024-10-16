Волевая победа «Салавата», «Трактор» обыграл «Ак Барс» с помощью шедевра. Итоги дня в КХЛ

16 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

После первого периода казалось, что челябинцы не явились на матч практически в полном составе — «Ак Барс» штурмовал ворота хозяев, но Зак Фукале был надёжен и стал единственной причиной, по которой на первый перерыв команды ушли при равном нулевом счёте.

Вторая двадцатиминутка перевернула всё с ног на голову — с той лишь разницей, что «Трактор» свои моменты реализовал. Первым забросил Бадди Робинсон, который исполнил настоящий шедевр — американец дважды коснулся шайбы на лету и с невероятной ловкостью переиграл Тимура Билялова. А незадолго до перерыва Виталий Кравцов удвоил преимущество своей команды.

Он же сделал положение казанцев ещё более тяжёлым в третьем периоде, наказав соперника за первое и единственное удаление в матче. Гол Кирилла Крутова в середине трети уже ни на что не повлиял. «Трактор» удержал победу со счётом 3:1 и оторвался от ближайшего конкурента в Восточной конференции на четыре очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Казахстанцы одержали победу в предыдущем матче и с хорошим настроением начали встречу с «Салаватом», выйдя вперёд уже в середине первого периода. Правда. благодаря Александру Хмелевски счастье хозяев длилось совсем недолго, ведь четыре минуты спустя американский форвард восстановил равновесие.

Ещё быстрее команды обменялись заброшенными шайбами в середине второй двадцатиминутки — сперва Нэйтан Тодд впервые в матче подарил лидерство уфимцев, реализовав второе удаление Дамира Жафярова, но меньше чем через две минуты Алихан Омирбеков вновь вернул статус-кво.

Через пару минут подопечные Вячеслава Буцаева получили право на реализацию большинства, но вместо этого пропустили сами — Егор Сучков подловил соперника на ошибке и в полном одиночестве убежал в контратаку, не оставив шансов Никите Бояркину.

Эта шайба, заброшенная во второй трети игры, в итоге оказалась победной. 3:2 — волевая победа «Салавата», который продолжает чередовать удачные и неудачные матчи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Китайский клуб довольно долго держался в игре — точнее, его держал в игре Кайл Кейсер, который сегодня занял место в воротах «Ред Стар». Впрочем, под конец первого периода «Локомотив» всё-таки подобрал ключи к его воротам — сперва Байрон Фрейз, а затем Максим Берёзкин помогли железнодорожникам уйти на перерыв в качестве лидеров.

А к середине встречи тот же Фрейз и Даниил Бут довели преимущество ярославцев до четырёх шайб — игра, по сути, была сделана за первые полчаса. У «Куньлуня», который сегодня всего 15 раз бросил в створ ворот Алексея Мельничука, не было никаких шансов отыграть такое отставание, но одну шайбу они всё-таки забросили — незадолго до второго ухода в раздевалки Джейден Хальбгевакс смог забить гол, который стал для «драконов» единственным сегодня.

Последнее слово осталось за подопечными Игоря Никитина — очередное большинство «Ред Стар» было омрачено точным броском Дениса Алексеева, который и установил окончательный счёт встречи. 5:1 — «Локомотив» уверенно обыгрывает «Куньлунь» и укрепляет свою позицию на вершине Запада и всей лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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