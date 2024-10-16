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Результаты матчей КХЛ 16 октября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 17 октября

Волевая победа «Салавата», «Трактор» обыграл «Ак Барс» с помощью шедевра. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 16 октября 2024 года
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Уфимцы с трудом взяли верх в столице Казахстана, «Локомотив» уверенно одолел «Куньлунь».

16 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    

После первого периода казалось, что челябинцы не явились на матч практически в полном составе — «Ак Барс» штурмовал ворота хозяев, но Зак Фукале был надёжен и стал единственной причиной, по которой на первый перерыв команды ушли при равном нулевом счёте.

Вторая двадцатиминутка перевернула всё с ног на голову — с той лишь разницей, что «Трактор» свои моменты реализовал. Первым забросил Бадди Робинсон, который исполнил настоящий шедевр — американец дважды коснулся шайбы на лету и с невероятной ловкостью переиграл Тимура Билялова. А незадолго до перерыва Виталий Кравцов удвоил преимущество своей команды.

Он же сделал положение казанцев ещё более тяжёлым в третьем периоде, наказав соперника за первое и единственное удаление в матче. Гол Кирилла Крутова в середине трети уже ни на что не повлиял. «Трактор» удержал победу со счётом 3:1 и оторвался от ближайшего конкурента в Восточной конференции на четыре очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Панюков (Омирбеков, Асетов) – 12:19 (5x5)     1:1 Хмелевски (Ремпал) – 16:03 (5x5)     1:2 Тодд (Хмелевски, Вязовой) – 28:33 (5x4)     2:2 Омирбеков (Бекетаев) – 30:15 (5x5)     2:3 Сучков – 33:16 (4x5)    

Казахстанцы одержали победу в предыдущем матче и с хорошим настроением начали встречу с «Салаватом», выйдя вперёд уже в середине первого периода. Правда. благодаря Александру Хмелевски счастье хозяев длилось совсем недолго, ведь четыре минуты спустя американский форвард восстановил равновесие.

Ещё быстрее команды обменялись заброшенными шайбами в середине второй двадцатиминутки — сперва Нэйтан Тодд впервые в матче подарил лидерство уфимцев, реализовав второе удаление Дамира Жафярова, но меньше чем через две минуты Алихан Омирбеков вновь вернул статус-кво.

Через пару минут подопечные Вячеслава Буцаева получили право на реализацию большинства, но вместо этого пропустили сами — Егор Сучков подловил соперника на ошибке и в полном одиночестве убежал в контратаку, не оставив шансов Никите Бояркину.

Эта шайба, заброшенная во второй трети игры, в итоге оказалась победной. 3:2 — волевая победа «Салавата», который продолжает чередовать удачные и неудачные матчи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5)     0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5)     0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4)     1:4 Хальбгевакс (Вуд, Шартье) – 36:49 (5x4)     1:5 Алексеев (Иванов) – 53:42 (4x5)    

Китайский клуб довольно долго держался в игре — точнее, его держал в игре Кайл Кейсер, который сегодня занял место в воротах «Ред Стар». Впрочем, под конец первого периода «Локомотив» всё-таки подобрал ключи к его воротам — сперва Байрон Фрейз, а затем Максим Берёзкин помогли железнодорожникам уйти на перерыв в качестве лидеров.

А к середине встречи тот же Фрейз и Даниил Бут довели преимущество ярославцев до четырёх шайб — игра, по сути, была сделана за первые полчаса. У «Куньлуня», который сегодня всего 15 раз бросил в створ ворот Алексея Мельничука, не было никаких шансов отыграть такое отставание, но одну шайбу они всё-таки забросили — незадолго до второго ухода в раздевалки Джейден Хальбгевакс смог забить гол, который стал для «драконов» единственным сегодня.

Последнее слово осталось за подопечными Игоря Никитина — очередное большинство «Ред Стар» было омрачено точным броском Дениса Алексеева, который и установил окончательный счёт встречи. 5:1 — «Локомотив» уверенно обыгрывает «Куньлунь» и укрепляет свою позицию на вершине Запада и всей лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 17 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Лада
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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