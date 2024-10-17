Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Перед началом регулярного сезона Евгений Малкин поставил себе цель набирать по четыре очка за каждый матч. Разумеется, добиться такого в 38 лет практически невозможно, однако российский нападающий прикладывал все усилия, чтобы поддерживать эту планку. После первого матча чемпионата с «Рейнджерс», который был полностью провален «Питтсбургом» (0:6), Малкин набирал не менее двух очков в каждой из последующих игр и имел в своём активе семь результативных действий по итогам четырёх матчей.

При этом Евгений успел покорить две важные отметки — во встрече с «Детройтом» он оформил ассистентский дубль, сделав свои 799-ю и 800-ю голевые передачи в НХЛ соответственно, а в следующей игре с «Торонто» повторил этот результат и добрался до 1300-го очка в лиге. Последний матч с «Монреалем» приблизил Малкина ещё к одному юбилею — первый гол в сезоне означал, что ему оставался всего один точный бросок до 500-й заброшенной шайбы.

Первый период домашней встречи с «Баффало», впрочем, ничего подобного не предвещал — «Пингвинз» очень быстро оказались в роли отыгрывающихся, пропустив две шайбы к началу четвёртой минуты. Несмотря на то что хозяева смогли реализовать первое же большинство в матче, сделав это не без помощи Малкина, который оформил голевой пас на Брайана Раста, ещё через полминуты «клинки» вновь увеличили преимущество до двух голов и вынудили наставника «Питтсбурга» заменить вратаря уже в середине первого периода.

Финский страж ворот Йоэль Бломквист, недавно дебютировавший в НХЛ, помог «пингвинам» прийти в себя — 22-летний голкипер не пропускал до середины третьей двадцатиминутки, позволив своей команде не только отыграться, но и выйти вперёд в начале последнего отрезка основного времени.

Вперёд свою команду вывел Евгений Малкин — россиянин в падении умудрился отправить шайбу в ворота и всё-таки достиг очередного юбилея. Широкую улыбку на лице нападающего было видно невооружённым глазом, и весь «Питтсбург» вышел на лёд, чтобы поздравить одного из своих лидеров с очередным большим достижением.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Радость от юбилея едва не была омрачена поражением, ведь в середине периода «Баффало» забросил две шайбы с интервалом в 40 секунд и вновь оказался в лидирующей позиции. Однако Малкин сегодня не был настроен проигрывать — на пару с Растом он помог отличиться Рикарду Ракеллю, который за 46 секунд до конца основного времени перевёл игру в овертайм.

А в дополнительное время «клинки» практически собственноручно отдали хозяевам победу в этом матче — Тейдж Томпсон отправился отбывать наказание за подножку на, внимание, Евгении Малкине, и Джино принял непосредственное участие в наказании соперника. Российский форвард оформил хет-трик из голевых передач, а решающий бросок оказался на счету Сидни Кросби, который сегодня набрал три очка и преодолел отметку в 1600 результативных действий в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Малкин же впервые в сезоне набрал четыре очка за матч, достигнув поставленной перед сезоном цели, и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров лиги. На его счету уже 11 результативных действий, в то время как у ближайших преследователей их только восемь — в какой невероятной форме сейчас находится Евгений!