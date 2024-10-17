«Трактор» нашёл чит-код и забивает практически одинаковые голы. Как это работает?

В прошлом сезоне «Трактор» под руководством Алексея Заварухина был главным поставщиком сенсаций в плей-офф КХЛ: сначала челябинцы выдали зубодробительную серию с «Салаватом», пройдя фаворита в шести матчах, а после оставили грустный «нолик» в графе побед во втором раунде победителю регулярного чемпионата.

Поэтому приглашение канадца Бенуа Гру на место Заварухина воспринималось в прессе и народе неоднозначно – дескать, вы точно осознаёте, что делаете? Но скептицизм начал затухать уже в августе на предсезонке, а по прошествии полутора месяцев о нём и вовсе забыли.

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Один из главных героев «Трактора» в начале регулярки – Александр Кадейкин. Форвард удивительно быстро оправился после неудачного периода карьеры в Санкт-Петербурге, хотя ещё в начале сезона выходил в четвёртом звене. Сейчас Кадейкин выходит в первом сочетании, и подвинуть его оттуда можно, только если ещё кто-нибудь из центральных нападающих челябинской команды прыгнет выше головы.

Но речь сегодня пойдёт не персонально о Кадейкине, а о том, как Александр стал важнейшим винтиком в тактических рисунках Гру, позволяющих «Трактору» штамповать чуть ли не одинаковые шайбы в ворота совершенно разных соперников.

Известен факт, что североамериканские специалисты более детально смотрят на игру на пятаке, потому что так сложилось ещё с лохматых времён – голы закопаны под воротами. Есть твёрдая убеждённость, что Гру, «пощупав» у себя в руках Кадейкина понял: при грамотном использовании сильных качеств можно получить большое преимущество. Причём не локально, а на дистанции.

Ниже первый пример, когда это начало работать. Да, Александр в протокол не попал, но полдела для Дронова однозначно сделал.

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Однако этот способ становится более эффективным, когда используется человек, обладающий точным и сильным кистевым броском. В «Тракторе» проблем с таковыми нет. За примером далеко ходить не надо – вторая шайба Виталия Кравцова в матче с «Ак Барсом» как раз для нашей подборки.

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При желании можете вспомнить шайбу Владимира Ткачёва в ворота «Спартака» или Никиты Тертышного в московской встрече с ЦСКА.

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Но ведь просто стоять, воображая себя Великой Китайской стеной, тоже мало для успеха, правда? Однозначно. Здесь показательным будет уже первый домашний матч с «Авангардом», когда Кадейкин за 4,5 минуты забил два гола-близнеца, лишив нейтральных зрителей хоть какой-то интриги, а болельщикам омичей добавив пару лишних седых волос.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Последний яркий пример такого использования игрока на пятаке мы видели в прошлом сезоне, когда Дэвид Немировски ставил туда Энди Андреоффа, который изворачивался там, как мог. И забивал канадец тоже разнообразно: и с добивания, и с подставления, и со своевременного открывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Однако с приходом Вадима Епанчинцева роль Андреоффа в большинстве начала падать. Но это не камень в огород новосибирцев – там налажены другие связи, которые тоже дают результат. Разный подход, да и только.

Также можно вспомнить «Салават Юлаев», когда главным тренером был Томи Лямся. Финн тоже уделял этому аспекту достаточно внимания, ставя на пятак Виктора Тихонова и того же Александра Кадейкина, которые скринили вратаря, подставляли клюшку и искали добивание.

В НХЛ этому аспекту уделяется, естественно, больше внимания, тут достаточно посмотреть на «Рейнджерс» или «Флориду». Точнее, на игру под воротами Криса Крайдера или Сэма Райнхарта. Уровень исполнителей в коллективах Лавиолетта и Мориса позволяет и не прибегать к частым «грязным» голам, но зачем стрелять себе в ногу? Тем более сомнений, что Артемий Панарин или Александр Барков направит шайбу в нужную точку, нет.

Крис Крайдер и Сергей Бобровский Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Можно задать логичный вопрос: что в этом нового? И правда — уникального здесь ничего нет. Дело лишь в систематизации тех базовых элементов, которые исправно дают результат. А её, как известно, добиться очень непросто. Хоккей порой настолько сложен, что победа может заключаться в правильном исполнении простых, незамысловатых элементов. Частично, но это один из них.

К тому же сопернику тяжело что-то предпринять, так как используются эти элементы зачастую в большинстве, где ты не можешь уделить должное внимание игроку. Но можно ведь просто выкинуть с пятака, скажет пытливый читатель. Можно, конечно, однако обычно там находятся игроки, которые любезно место не уступят, плюс можно навредить своему вратарю, перекрыв последнюю частичку обзора.

Поэтому можно констатировать, что «Трактор» нашёл чит-код, который вроде бы всем и известен, но так тяжело выполним. А Александр Кадейкин на данный момент предстаёт живым воплощением той системы, которую пытается выстроить Бенуа Гру.