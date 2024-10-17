«Барыс» опять сменил тренера и выгоняет всех легионеров. Там царят хаос и голый популизм

На старте этого сезона в КХЛ всё было как-то подозрительно хорошо. В регулярке — плотнейшая борьба, и даже все хитрости СКА с поездками новичков в Ленинградскую область пока не помогают им создать суперкоманду а-ля 2017. Демарш ЦСКА и возвращение игроков из Северной Америки в уже независимую КХЛ пока не вызвало никакой реакции от ИИХФ. Наконец, в инфраструктурном плане лига скоро простится с последними советскими дворцами в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, и в лиге не останется арен из XX века.

Однако последние сутки внезапно выдали хет-трик событий, словно отсылающих нас к ранним сезонам КХЛ. Раз — Михал Криштоф, который в этом сезоне частенько попадал в ротацию «Сочи», самовольно собрался в швейцарскую лигу. Два — матч «Амура» откладывается на два часа буквально из-за дырки на льду. Три — у «Барыса» появляется третий главный тренер за полтора месяца, а если считать и. о., так вообще четвёртый. Вот об астанинском клубе, где явно увлеклись жаждой саморазрушения, сегодня и поговорим.

О ситуации в «Барысе» мы писали в конце сентября после отставки Дэвида Немировски, но после неё ничего к лучшему не поменялось. Эффекта от прихода Вячеслава Буцаева хватило на две минимальные победы над самым бедным клубом лиги «Сочи» и кризисным «Авангардом», а так в игре мало что поменялось. «Барыс» стал играть очень консервативно, словно возвращая нас в лигу десятилетней давности, где прессингующие команды выглядели удивительно свежо и необычно.

Главным же событием вокруг «Барыса» в сентябре стал слив видеозаписи, где генменеджер Олег Болякин общается с болельщиками где-то у арены. Видео было густо обогащено ненормативной лексикой, и его суть сводилась к простому: Немировски привезли «неликвид», мнение генменеджера здесь не учитывалось. Также Болякин излагал и некую «позитивную программу» в примерно таком виде: «Я договорился с Уфой о переходе Мелоша, с Минском — о переходе Меркли, но...». Звучат эти слова вполне реалистично — впрочем, судя по игре Меркли в Екатеринбурге, сложно сказать, что он помог бы «Барысу».

Олег Болякин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Сразу же после ухода Немировски Болякин, судя по всему, привёл уже тех, кого хотел. И в вакууме эти трансферы всё-таки нельзя назвать плохими. Уступают ли Станислав Бочаров и Никита Сетдиков Жафярову и Бурдасову по репутации и имени? Да. Уступают ли по игре конкретно в прошлом сезоне? Нет. Тройка Коршков – Барулин – Бочаров была чуть ли не лучшей во второй части сезона КХЛ, Сетдиков набрал 33 очка в 62 играх, играя в прошлом году за команды не из зоны плей-офф. Однако сложно было представить, что эти игроки возьмут и перевернут сезон «Барыса», особенно с учётом того, что легионеры клуба изначально не выглядели людьми, которые могли стать лидерами на уровне КХЛ.

Травмы, которые получили многие игроки, тоже не помогали астанинскому клубу: фактически «Барыс» не провёл ни одного матча в своём оптимальном составе. Всего лишь за полтора месяца за «Барыс» успели сыграть 36 полевых хоккеистов, а ведь совсем недавно клуб успел оформить трансфер Ивана Николишина, который пока не дебютировал за новую команду. Этот переход, судя по всему, и стал последним в менеджерской карьере Болякина: клуб покинул сначала гендиректор Борис Иванищев, а теперь, судя по всему, и сам генеральный менеджер.

Теперь в «Барыс» уже в третий раз вернулся Нурлан Оразбаев. Именно при нём астанинский клуб начал выступления в КХЛ, и Оразбаев контролировал селекционную политику команды. Именно тогда «Барыс» привозил в КХЛ легендарное звено Доус – Бойд – Боченски, Кевина Даллмана, Йозефа Штумпела, Лукаша Кашпара и многих других известных иностранцев. Конечно, были и неудачи, и имена провалившихся игроков уже забыты — но всё-таки можно согласиться, что это было самое стабильное время «Барыса».

В 2012-м Оразбаева убрали из «Барыса»: тогда босс клуба был одновременно и генменеджером сборной, которая вылетела из элиты ЧМ. Через год, правда, президент вернулся, и именно в сезоне-2013/2014 «Барыс» показал лучший на тот момент результат в истории, заняв второе место на Востоке и выйдя во второй раунд. Весной 2015-го Оразбаев снова ушёл, публично объяснив это решение руководства нежеланием продлевать контракт с Андреем Назаровым, который той весной переехал в СКА. После этого имя функционера в ленте хоккейных новостей вообще не появлялось.

Соответственно, назначение Оразбаева можно было бы воспринять оптимистично: всё-таки после 2015-го жизнь «Барыса» превратилась в сплошные приключения с небольшими просветами. Однако первым решением нового руководства, судя по всему, станет резкое расставание со всеми легионерами из дальнего зарубежья. Сначала об этом сообщили инсайдерские телеграм-каналы, а недавно на первой пресс-конференции подтвердил и Оразбаев.

Любимое развлечение отдельных местных медиа о спорте — пинать легионеров и считать те деньги, которые они получают. Да, не всегда иностранцы тащили «Барыс», тем более даже до 2022-го местный менеджмент всё чаще жёстко промахивался с их подбором. Однако представим даже, что Майкл Маклауд не доехал бы до Астаны и ему не выписали бы 300 млн тенге в год. Уж вряд ли бы все эти деньги отправились в местный детский хоккей, который в последние годы испытывает большой и тяжёлый кризис.

Нурлан Оразбаев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Повторим то, что проговаривалось чуть ранее: пример Беларуси показал, что корреляции между количеством иностранцев в главной команде страны и ростом местной молодёжи нет. Юные Левшуновы, Шаранговичи и Пинчуки росли в республике параллельно шедшим в «Динамо» процессам, где сначала подписывали дюжину легионеров, а потом вводили внутренний лимит. Теперь молодые белорусы не только разъезжаются по КХЛ, но и органично дополняют в «Динамо» хороших легионеров. Пока в Беларуси вкладывались средства и усилия в развитие новых хоккейных центров, главная казахстанская школа в Усть-Каменогорске фактически оказалась развалена.

Да и каково качество местных управленческих кадров? Помнится, пару лет назад болельщики сильно сомневались в квалификации Юрия Михайлиса, но теперь времена его тренерства кажутся удивительно спокойными. Уже убранный из клуба Болякин до назначения генменеджером несколько лет работал в основном помощником главного тренера в клубах местного чемпионата. Получивший возможность в третий раз поработать в «Барысе» Галым Мамбеталиев получил сразу трёхлетний контракт, хотя две прошлые возможности сложно назвать впечатляющими.

В общем, руководству казахстанского хоккея надо чётко понять свои желания. Для развития молодых местных игроков прекрасно подойдёт и ВХЛ, где казахстанские клубы неплохо выступали до ковидного периода, но так и не вернулись туда. «Барыс» должен в первую очередь ставить перед собой цели в чемпионате. Ждать, что местные игроки с определённым потолком смогут прибавить только от увеличения айстайма на высоком уровне, крайне наивно. Как недавно говорил один американский банкир по совсем другому поводу: «Я ростом 165 см, и мне 50 лет. Даже если федеральное правительство вложит в меня $ 10 млрд, я не стану звездой НБА».