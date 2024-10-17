Овечкин впервые за 10 лет сыграл на новой позиции. Зачем?

Александр Овечкин впервые за 10 лет сыграл на позиции правого крайнего нападающего. Капитан «Вашингтона» провёл так часть матча с «Вегасом» и сразу же смог оформить ассистентский дубль!

Неужели на новой позиции Ови сможет лучше проявить себя? Почему вообще тренерский штаб «Кэпиталз» убрал форварда с левого фланга? Как Овечкин проявлял себя, когда в последний раз играл справа?

Разбираемся.

«Я не знаю. Мы просто перемешали все звенья»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решил перевести нападающего направо уже во втором матче сезона. В стартовой встрече, сыгранной с «Нью-Джерси», Овечкин отметился первым очком в регулярке-2024/2025, отдав результативную передачу. Кроме того, капитан «столичных» стал лучшим хоккеистом матча по количеству силовых приёмов. На его счету аж семь хитов — более чем в два раза опередил ближайших преследователей.

Одна проблема. В 23-й раз в карьере Алекс не смог нанести ни одного броска в створ. И это стало реальной проблемой.

Ещё во время тренировочного лагеря в середине сентября Карбери говорил, что рассмотрит вариант с переводом Овечкина на правый фланг: «Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в тренировочном лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов».

И вот теперь, после матча с «Дэвилз», главный тренер решился. На матч с «Вегасом» Ови наигрывали справа — вместе с левым вингером Алексеем Протасом и центрфорвардом Диланом Строумом.

«Я не знаю, — ответил Овечкин, когда его спросили о переводе на правый фланг. — Мы просто перемешали все звенья.

Что ж, у меня есть опыт игры на позиции справа, но это было много лет назад. Но не имеет значения, начинаешь ли ты слева или справа, потому что в ходе игры ты едешь из зоны нападения в зону защиты и остаёшься с правой стороны. Так что ты играешь в основном там бо́льшую часть времени.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Честно говоря, я не знаю, буду ли играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я буду играть вратарём. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас всё ещё есть варианты, чтобы найти сочетания. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную «химию», и это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», — сказал Овечкин перед матчем с «Вегасом».

Кажется, Александр принял такую ситуацию, когда ему придётся сыграть справа.

«Я думаю, это небольшое изменение. Я часто вижу его по обе стороны льда, поэтому слева или справа — для меня это не имеет большого значения», — сказал Карбери.

Главный тренер также отметил, что изменение сочетаний в первой и третьей тройке было больше связано с желанием, чтобы левша Протас играл на левом фланге после того, как он проводил матчи в третьей тройке справа.

«У нас есть приток леворуких крайних нападающих, поэтому мы повозимся с тем, чтобы не допустить, чтобы кто-то из этих парней играл не на своём фланге», — признался тренер.

Сам Протас, к слову, ответственно подошёл к такому решению тренера. Алексей, игравший на всех трёх позициях в нападении в ходе своих четырёх сезонов в «Вашингтоне», рассказал, что попытается дополнить Овечкина и Строума на каждом конце льда.

«Думаю, я должен просто помогать Овечкину и Строуму наилучшим образом. Просто играть усердно, выигрывать битвы и стараться помогать им везде. Просто стараться делать всё возможное, наилучшим образом, которым могу», — сказал он.

Так что решение перевести Ови на правый фланг хотя бы временно более чем логично и понятно. А как же Александр проявил себя 10 лет назад, когда в последний раз играл на этой позиции?

Два «Морис Ришара», последний «Харт» и худшие показатели в карьере

Овечкин — признанный левый крайний нападающий. Он провёл практически все из своих 20 сезонов в НХЛ именно на этом фланге. И забил порядка 770 голов именно как левый вингер.

Но два сезона Ови отыграл справа. Это произошло в кампаниях-2012/2013 и 2013/2014. Тогда легенда «Вашингтона» Адам Оутс, только возглавивший клуб, искал варианты, как бы перезапустить карьеру капитана.

Активно начав в НХЛ, Овечкин на шестой год пребывания в лиге захандрил. Он четыре раза выбивал 50+ голов за сезон и ни разу за пять регулярок не опускал планку ниже 46 шайб. Но вот в кампании-2010/2011 Ови попал в серьёзный кризис. Неудачные решения Брюса Будро, а также личные и игровые проблемы хоккеиста привели к тому, что Алекс установил один из худших показателей в карьере. За тот сезон нападающий забросил всего 32 шайбы в 79 матчах.

На следующий год Брюса Будро сменил Дэйл Хантер, который, по признанию самого Овечкина, был худшим тренером в его карьере. И ситуация сильно не изменилась — всего 38 голов в 78 встречах. Несмотря на немного выросшую результативность, общие бомбардирские показатели, наоборот, серьёзно упали. При Будро годом ранее Ови смог набрать 85 очков; при Хантере всё стало ещё хуже: форвард оформил жалкие 65 очков. Это худший результат в карьере нападающего, если не учитывать сокращённые сезоны (наравне с прошлой регуляркой, когда игроку уже стукнуло 38 лет).

Александр Овечкин в молодости Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Хантера, естественно, не оставили в «Вашингтоне», а на его место взяли Оутса. Именно в такой ситуации новый рулевой «столичных» и решил попробовать что-то новое.

Старт выдался тяжёлым. Овечкин с трудом привыкал к игре на правом фланге и даже периодически врезался в своих одноклубников — что на тренировках, что в матчах.

Первый сезон на правом фланге Александр завершил с 32 голами. «Провал!» — скажете вы. Нисколько! Та регулярка, если помните, была сокращённой из-за локаута-2012. Овечкин управился всего за 48 матчей — лишь четыре раза за 19 сезонов он показывал среднюю результативность лучше. Капитан «Вашингтона» тогда выиграл свой четвёртый «Морис Ришар Трофи», награда стала первой для хоккеиста за три года.

В придачу нападающему вручили ещё и «Харт Трофи», ставший для него третьим в карьере. И последним.

«Стал бы самым ценным игроком сезона, если бы не перешёл играть на правый фланг? Ну, это трудно сказать. Смена позиции далась мне нелегко. Мы пытались найти оптимальный вариант для меня.

За это [за награду] нужно сказать спасибо Оутсу. Это он настоял на том, чтобы я играл справа. Так что мой успех — не только моя заслуга, но и тренерского штаба, моих партнёров, да всех вообще. Переход на правый фланг дался с трудом, но это сработало, так что я очень рад.

Теперь я чувствую, что снова стал прежним. Особая заслуга в этом принадлежит Оутсу. Вчера вечером [когда выиграл «Харт»] он был первым, кому я позвонил — после моей семьи, разумеется.

Как только он пришёл в клуб, я сказал ему, что буду поддерживать его, доверять ему. Он ответил, что мне просто надо слушать его, и всё будет в порядке. Я так и сделал. И сейчас я практически в полном порядке», — сказал Овечкин летом 2013-го, отметив важность смены позиции.

Впрочем, плей-офф нападающий провалил. За семь матчей серии первого раунда с «Рейнджерс» Овечкин набрал всего 2 (1+1) очка и затих, когда его помощь была нужнее всего. В седьмой встрече «столичные» по-настоящему опозорились: 0:5 и бесславный вылет в первом раунде.

В сезоне-2013/2014 эксперимент продолжился, и Овечкин даже сумел вновь добраться до отметки в 50 голов. Александр забросил 51 шайбу в 78 матчах, выиграл пятый «Морис Ришар» и уже окончательно вернулся на прежний уровень. Но сам эксперимент можно назвать провальным.

Почему?

Прежде всего из-за игры Овечкина в защите. Тот сезон форвард завершил с показателем полезности «-35» — третьим худшим в том чемпионате и абсолютно худшим в карьере хоккеиста. Ови неоднократно подвергался критике, он будто разучился играть в защите и в равных составах, хоть и стал по-настоящему грозной силой в большинстве.

Ну а вместе с тем «Вашингтон» впервые за шесть лет не попал в плей-офф.

На этом эксперименты с позицией Овечкина завершились. Они помогли нападающему вернуться на прежний высокий уровень, но вместе с тем показали, насколько разрушительным такой ход может стать для команды.

А как себя показал Ови в первом матче на правом фланге за 10 лет?

Сейчас смена позиции — то, что нужно Овечкину и «Вашингтону»

Если смотреть исключительно на статистику, кажется, будто план действительно сработал. Овечкин отдал две результативные передачи, причём во втором случае, когда Протас забил свой гол, капитан «столичных» разобрался просто шикарно — как в лучшие годы!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Нападающий также стал лучшим игроком матча по количеству бросков и силовых приёмов — в обеих командах. Ови шесть раз попал в створ ворот «Вегаса», а также совершил шесть хитов.

Кроме того, если судить не только по статистике, но ещё и чисто визуально, то Овечкин выглядел свежее и быстрее, чем, например, в начале прошлого сезона. Периодически форвард финтил, как в былые годы.

Однако есть один факт, который совершенно меняет картину. Оба результативных действия Овечкин совершил с левого фланга. В большинстве он также играл слева. Ну и в ходе матча с «Вегасом» периодически возвращался на родной фланг.

Что это может значить?

Конечно, нужно больше времени, чтобы разгадать все задумки Карбери, но пока ситуация видится вот какой.

Овечкин не будет жёстко привязан к правому флангу. Смена сторон может потенциально помочь ему, поскольку он будет находиться в разных зонах льда, где защитники не привыкли его видеть. В теории так получится повысить результативность Ови. Технически первый матч об этом и свидетельствует. Так что, возможно, игра на другой позиции поможет ему лучше начать регулярку и избежать провалов прошлого года. Особенно если учесть некоторую свежесть капитана, которая, вероятнее всего, является следствием правильной подготовки к сезону.

Кроме того, перевод Александра направо позволил поднять Протаса из третьего звена в первое — и благодаря этому Карбери получил больший простор для фантазии и составления комбинаций. Например, Эндрю Манджапане, наигрывавшийся с Овечкиным и Строумом в тренировочном лагере, получил в партнёры вернувшегося в команду Якуба Врану.

Новая тактика Карбери уже принесла свои плоды. В матче с «Голден Найтс» Хлебушек поборолся за шайбу у борта и не глядя, с неудобной отпасовал на чеха — и Врана в касание вколотил её в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Возможно, именно такого эффекта и добивается тренерский штаб «Вашингтона». Если так оно и есть, если оно и дальше будет помогать добывать нужный результат, если оно поможет Овечкину пережить новую молодость, то почему бы и нет?

«Для меня смена позиции неважна. Первые пару смен думал: «Ого!» Меня всегда тянет на левый фланг, но посмотрим, как пойдёт», — сказал Овечкин после матча.

Возможно, ему и правда неважно. Как неважно и всем остальным в Вашингтоне. Главное, чтобы это приносило результат.

Кажется, именно таких достаточно свежих и необычных, дерзких идей «столичным» и не хватало. Последние два года было явно заметно, что «Вашингтон» играет в одно и то же, будто бы не имея плана «Б» — а их уже давно раскусили. Новых мыслей толком и не было видно.

А новые мысли, свежая кровь — вот это настоящие двигатели, то, что позволяет расти и прогрессировать.

«Кэпиталз» наконец решились на серьёзные изменения. Начав перестройку со стареющего, уже не «вывозящего» состава, неспособного привнести что-то новое в игру команды, теперь перешли на тактику и схему игры. Так что в сезоне-2024/2025 за этой командой будет действительно интересно последить.

Осталось только, чтобы Овечкин вновь начал забивать. И, возможно, задумка Карбери поможет и тут.