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Результаты матчей КХЛ за 17 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 18 октября

Девять шайб в армейском дерби, удивительный камбэк «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 17 октября 2024 года
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«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил, а в Хабаровске случилось редкое для 2024-го ЧП.

17 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь игр. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Лишка, Грудинин) – 27:27 (5x5)     1:1 Коротких (Гиздатуллин) – 50:11 (4x5)     1:2 Иванцов – 59:28 (5x5)    

В Хабаровске начали игру с двухчасовым опозданием: ледовый комбайн умудрился сделать дырку, проблему исправляли очень долго. Многие зрители остались на своих местах и увидели лишь три шайбы своей команды и поражение. «Амур» опять забил в меньшинстве, но снова лидеры клуба не записали фамилию на табло, несмотря на 40 бросков в створ за матч. «Северсталь» же забила победный гол на последней минуте — Илья Иванцов забросил шайбу сразу после выигранного вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 6
Лада
Тольятти
0:1 Сафин – 13:14 (5x5)     1:1 Шестаков (Шепелев, Сошников) – 38:13 (5x5)     1:2 Кугрышев – 46:00 (5x5)     1:3 Червоненко (Моисеев, Ожгихин) – 52:24 (5x5)     1:4 Михайлов – 53:42 (5x5)     1:5 Черников (Коромыслов, Джозефс) – 54:32 (5x5)     1:6 Сафин (Пайгин, Михайлов) – 57:39 (6x5)    

После бурного матча с «Северсталью» игра «Адмирала» с «Ладой» развивалась куда спокойнее, что от такой вывески и ожидалось. 1:1 к середине третьего периода были вполне логичны, но потом в игре команды Леонида Тамбиева что-то сломалось с оглушительным хрустом. Испытывающая в этом году огромные проблемы с атакой «Лада» за 10 с небольшим минут заколотила пять шайб, причём все они были заброшены разными игроками и почти все пришли с пятака. Тайм-ауты, как в предшествующей игре, Тамбиев брать уже не стал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 6
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Зайцев, Пашин) – 06:17 (5x4)     0:2 Ружичка (Морозов, Порядин) – 24:16 (5x5)     1:2 Вей (Гуляев, Коледов) – 29:20 (5x5)     2:2 Рейнгардт (Буше, Чистяков) – 33:18 (5x5)     3:2 Холодилин (Шарипзянов, Чистяков) – 35:11 (5x5)     4:2 Филатьев (Яремчук, Игумнов) – 36:32 (5x5)     4:3 Мальцев (Ружичка, Вишневский) – 40:36 (5x4)     4:4 Порядин (Миронов) – 41:20 (5x5)     4:5 Голдобин (Миронов, Порядин) – 46:21 (5x5)     5:5 Буше (Шарипзянов, Рейнгардт) – 50:14 (5x5)     5:6 Ружичка (Миронов, Вишневский) – 54:00 (5x5)    

Сложно как-то логически осмыслить то, что произошло в Омске. Алексей Жамнов кратко описал это как «американские горки». «Спартак» вёл 2:0 и спокойно контролировал игру, забил третий, однако гол был отменён успешным запросом тренера — после этого гости просто встали и позволили «Авангарду» забросить четыре шайбы подряд. Неизвестно, какие слова в раздевалке нашли тренеры «Спартака», но в третьем периоде уже красно-белые забили четыре гола и снова перевернули игру в свою пользу. Хет-триком с победной шайбой отметился Адам Ружичка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Линч (Ларионов) – 05:55 (5x5)     2:0 Артамонов (Летунов) – 10:26 (5x5)     3:0 Летунов – 13:08 (5x5)     3:1 Профака (Митякин, Хоружев) – 18:12 (5x4)     4:1 Атанасов – 48:16 (4x5)     4:2 Профака (Ураков, Корбит) – 52:38 (5x5)     4:3 Митякин (Ди) – 55:30 (5x4)     4:4 Ди (Профака, Леонтьев) – 58:30 (6x5)     5:4 Кагарлицкий (Линч) – 64:10 (4x3)    

Ещё один роскошный матч был сыгран в Нижнем Новгороде. Когда Василий Атанасов в середине третьего периода сделал счёт 4:1, то всё здесь казалось предрешённым. Однако «Нефтехимик» — крайне волевая команда, и подопечные Олега Леонтьева перевели матч в овертайм. Стоит отметить Луку Профаку: защитник из низших американских лиг прогрессирует по ходу этого сезона, пробился в бригаду большинства и сегодня набрал 1+2. Однако в овертайме торпедовцы забили в большинстве и забрали себе дополнительное очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Аркалов (Галузин) – 30:01 (5x5)     1:1 Да Коста (Мэйсек) – 33:40 (5x5)     1:2 Лайпсик (Меркли, Блэкер) – 56:24 (5x5)     1:3 Лайпсик (Да Коста) – 59:24 (en)    

На игру «Витязя» и «Автомобилиста» пришли посмотреть менее двух тысяч зрителей, и матч в Балашихе действительно выдался крайне унылым. «Автомобилист» бо́льшую часть встречи играл вторым номером и только после пропущенного гола встрепенулся и начал создавать какие-то моменты. Победную шайбу организовали критикуемые на старте легионеры Ник Меркли и Брендан Лайпсик, а Анатолий Голышев забил 150-й гол в КХЛ броском в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5)     2:1 Чуркин – 17:28 (5x5)     2:2 Полтапов (Исхаков, Нестеров) – 23:25 (5x5)     3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Деанджело) – 39:41 (5x5)     4:3 Фатеев (Нестеров, Охотюк) – 42:32 (5x5)     4:4 Соркин (Ярош, Полтапов) – 54:40 (5x5)     5:4 Никишин (Плотников, Зайцев) – 62:35 (3x3)    

Матчи СКА и ЦСКА долгие годы обманывали всех любителей громких вывесок и получались максимально унылыми. Однако сегодня был не тот случай. ЦСКА в последних встречах болтает, и СКА быстро повёл 2:0 — однако москвичи отыгрались частично благодаря первому в КХЛ голу молодого Алексея Чуркина. На две шайбы ЦСКА СКА ответил двумя своими голами, но армейцы, пережив замену вратаря, отыгрались и с 2:4. Однако в овертайме СКА оказался сильнее: победный гол на счету Александра Никишина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Уилсон (Козлов) – 38:47 (5x4)     0:2 Вовченко (Яковлев) – 59:44 (en)    

У игры в Минске была возможность подарить красивый сюжет: Вадим Шипачёв мог побить рекорд Сергея Мозякина в игре против его команды. Однако минчане сегодня вообще не забили, а «Магнитка» до гола в пустые ворота ограничилась лишь шайбой Скотта Уилсона в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 18 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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