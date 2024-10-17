Девять шайб в армейском дерби, удивительный камбэк «Спартака». Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» отыгрался с 1:4, но уступил, а в Хабаровске случилось редкое для 2024-го ЧП.

17 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь игр. Коротко подводим итоги матчей.

В Хабаровске начали игру с двухчасовым опозданием: ледовый комбайн умудрился сделать дырку, проблему исправляли очень долго. Многие зрители остались на своих местах и увидели лишь три шайбы своей команды и поражение. «Амур» опять забил в меньшинстве, но снова лидеры клуба не записали фамилию на табло, несмотря на 40 бросков в створ за матч. «Северсталь» же забила победный гол на последней минуте — Илья Иванцов забросил шайбу сразу после выигранного вбрасывания.

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После бурного матча с «Северсталью» игра «Адмирала» с «Ладой» развивалась куда спокойнее, что от такой вывески и ожидалось. 1:1 к середине третьего периода были вполне логичны, но потом в игре команды Леонида Тамбиева что-то сломалось с оглушительным хрустом. Испытывающая в этом году огромные проблемы с атакой «Лада» за 10 с небольшим минут заколотила пять шайб, причём все они были заброшены разными игроками и почти все пришли с пятака. Тайм-ауты, как в предшествующей игре, Тамбиев брать уже не стал.

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Сложно как-то логически осмыслить то, что произошло в Омске. Алексей Жамнов кратко описал это как «американские горки». «Спартак» вёл 2:0 и спокойно контролировал игру, забил третий, однако гол был отменён успешным запросом тренера — после этого гости просто встали и позволили «Авангарду» забросить четыре шайбы подряд. Неизвестно, какие слова в раздевалке нашли тренеры «Спартака», но в третьем периоде уже красно-белые забили четыре гола и снова перевернули игру в свою пользу. Хет-триком с победной шайбой отметился Адам Ружичка.

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Ещё один роскошный матч был сыгран в Нижнем Новгороде. Когда Василий Атанасов в середине третьего периода сделал счёт 4:1, то всё здесь казалось предрешённым. Однако «Нефтехимик» — крайне волевая команда, и подопечные Олега Леонтьева перевели матч в овертайм. Стоит отметить Луку Профаку: защитник из низших американских лиг прогрессирует по ходу этого сезона, пробился в бригаду большинства и сегодня набрал 1+2. Однако в овертайме торпедовцы забили в большинстве и забрали себе дополнительное очко.

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На игру «Витязя» и «Автомобилиста» пришли посмотреть менее двух тысяч зрителей, и матч в Балашихе действительно выдался крайне унылым. «Автомобилист» бо́льшую часть встречи играл вторым номером и только после пропущенного гола встрепенулся и начал создавать какие-то моменты. Победную шайбу организовали критикуемые на старте легионеры Ник Меркли и Брендан Лайпсик, а Анатолий Голышев забил 150-й гол в КХЛ броском в пустые ворота.

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Матчи СКА и ЦСКА долгие годы обманывали всех любителей громких вывесок и получались максимально унылыми. Однако сегодня был не тот случай. ЦСКА в последних встречах болтает, и СКА быстро повёл 2:0 — однако москвичи отыгрались частично благодаря первому в КХЛ голу молодого Алексея Чуркина. На две шайбы ЦСКА СКА ответил двумя своими голами, но армейцы, пережив замену вратаря, отыгрались и с 2:4. Однако в овертайме СКА оказался сильнее: победный гол на счету Александра Никишина.

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У игры в Минске была возможность подарить красивый сюжет: Вадим Шипачёв мог побить рекорд Сергея Мозякина в игре против его команды. Однако минчане сегодня вообще не забили, а «Магнитка» до гола в пустые ворота ограничилась лишь шайбой Скотта Уилсона в меньшинстве.

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Матчи 18 октября

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