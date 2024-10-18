Панарин — зверюга! Оформил ещё один русский хет-трик в НХЛ, установив рекорд всех времён

Три дня назад команды уже выясняли отношения – тогда «Рейнджерс» одержали трудовую победу на своей площадке, несмотря на то что «Детройт» больше владел инициативой. Главным героем той встречи стал, естественно, Игорь Шестёркин, который в очередной раз побудил «Мэдисон Сквер Гарден» кричать «Игорь! Игорь!». Сегодня этого не могло произойти по двум причинам – во-первых, матч выездной, во-вторых, место в воротах занял Джонатан Куик.

«Детройт» завладел преимуществом на старте игры, гости больше восьми минут не могли даже бросить в створ ворот, но «синерубашечникам» хватило одного броска, чтобы открыть счёт, – Трочек поперечной передачей нашёл Панарина, который не простил Тальбо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода «Рейнджерс» получили большинство, которое реализовал вновь Панарин изумительным по точности броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мориц Зайдер сократил отставание в счёте в начале второго периода, но потом «Детройт» провёл ужасный отрезок, в ходе которого не тревожил Куика больше 13 минут. В этот отрезок исход встречи и был решён – сначала троица в лице Фокса, Трочека и Панарина организовала две шайбы в большинстве. Шайба Артемия получилась по всем законам жанра – сместился с привычной позиции, встал в левый круг вбрасывания и «всадил» шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Почти сразу же первую шайбу в НХЛ забросил человек со звучной фамилией Манчини, отправив таким образом Тальбо на досрочный отдых – место в воротах занял Алекс Лайон.

Третий период превратился в формальность: гости оставили силы на следующие матчи, хозяева были эмоционально прибиты, а трибуны в Детройте с каждой минутой всё больше покрывались проплешинами. Но даже в этих обстоятельствах одну «Ред Уингз» удалось забросить – Джей Ти Комфер закончил комбинацию на дальней штанге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – уверенная победа «Рейнджерс». Главным героем встречи стал Артемий Панарин – настоящий зверюга на старте сезона! Он набрал 4 (3+1) очка и догнал Евгения Малкина в списке лучших бомбардиров НХЛ. У россиян по 11 очков – они возглавляют эту гонку. Также Артемий стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кто набирал столько очков в первых четырёх играх регулярки. Великолепное начало сезона для россиянина!