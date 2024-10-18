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Тампа – Вегас – 4:3, обзор матча НХЛ, видео, Кучеров оформил дубль и вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ

Кучеров — лучший снайпер сезона НХЛ прямо сейчас! Забил «Вегасу» необычный победный гол
Лев Лукин
Кучеров – лучший снайпер сезона НХЛ прямо сейчас
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Всего на счету Никиты дубль, а «Тампа» идёт по регулярке без поражений.

Игра между недавними обладателями Кубка Стэнли обещала получиться яркой – «Тампа» и «Вегас» отлично начали новый сезон НХЛ. И уже первый период на «Амали-Арене» получился на заглядение.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26     1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp)     2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47     2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59     3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38     4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05    

За 20 минут «молнии» и «рыцари» обменялись двумя заброшенными шайбами, причём в обеих командах отличились российские хоккеисты. На 16-й минуте Павел Дорофеев пробил Андрея Василевского шикарным броском в касание в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А за 13 секунд до перерыва Никита Кучеров успел сравнять счёт, претворив в гол отличную передачу Джейка Гюнцеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Интересно, что российский лидер «молний» стал первым хоккеистом «Тампы» в XXI веке, который забил не меньше пяти голов в трёх стартовых матчах чемпионата. При этом у Кучерова было ещё два периода, чтобы повторить абсолютный рекорд франшизы (шесть голов за три первые игры), принадлежащий Крису Контосу, и Никита справился с этой задачей на самом флажке!

На последней минуте основного времени Кучеров зашёл в зону, бросил из-под защитника, Эдин Хилл справился с угрозой, отбив шайбу в угол, но Никита первым успел на подбор, послал шайбу на пятак, и там она нашла два рикошета от игроков «Вегаса» и юркнула в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шестой гол Кучерова в сезоне, теперь Никита единолично возглавляет снайперский зачёт нынешней регулярки. А «Тампа» пока не знает поражений в новом сезоне, у «молний» три победы в основное время в трёх матчах.

Но был в этой встрече ещё один российский гол. В «Вегасе» нынче тоже заправляют в том числе наши хоккеисты, и вот очередную шайбу забросил новый лидер «Голден Найтс» Иван Барбашёв. Он сам начал атаку с перехвата в своей зоне, затем приехал на чужой пятачок, не встретил там сопротивления и переправил шайбу в ворота Василевского после передачи Ши Теодора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это случилось в самом начале второго периода, и после этого «Вегас» долго вёл в счёте, но в самой концовке основного времени «Тампа» перевернула игру. Брэндон Хагель сравнял счёт на 58-й минуте, а затем случился победный подвиг Кучерова.

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