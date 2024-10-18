Кучеров — лучший снайпер сезона НХЛ прямо сейчас! Забил «Вегасу» необычный победный гол

Всего на счету Никиты дубль, а «Тампа» идёт по регулярке без поражений.

Игра между недавними обладателями Кубка Стэнли обещала получиться яркой – «Тампа» и «Вегас» отлично начали новый сезон НХЛ. И уже первый период на «Амали-Арене» получился на заглядение.

За 20 минут «молнии» и «рыцари» обменялись двумя заброшенными шайбами, причём в обеих командах отличились российские хоккеисты. На 16-й минуте Павел Дорофеев пробил Андрея Василевского шикарным броском в касание в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А за 13 секунд до перерыва Никита Кучеров успел сравнять счёт, претворив в гол отличную передачу Джейка Гюнцеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Интересно, что российский лидер «молний» стал первым хоккеистом «Тампы» в XXI веке, который забил не меньше пяти голов в трёх стартовых матчах чемпионата. При этом у Кучерова было ещё два периода, чтобы повторить абсолютный рекорд франшизы (шесть голов за три первые игры), принадлежащий Крису Контосу, и Никита справился с этой задачей на самом флажке!

На последней минуте основного времени Кучеров зашёл в зону, бросил из-под защитника, Эдин Хилл справился с угрозой, отбив шайбу в угол, но Никита первым успел на подбор, послал шайбу на пятак, и там она нашла два рикошета от игроков «Вегаса» и юркнула в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шестой гол Кучерова в сезоне, теперь Никита единолично возглавляет снайперский зачёт нынешней регулярки. А «Тампа» пока не знает поражений в новом сезоне, у «молний» три победы в основное время в трёх матчах.

Но был в этой встрече ещё один российский гол. В «Вегасе» нынче тоже заправляют в том числе наши хоккеисты, и вот очередную шайбу забросил новый лидер «Голден Найтс» Иван Барбашёв. Он сам начал атаку с перехвата в своей зоне, затем приехал на чужой пятачок, не встретил там сопротивления и переправил шайбу в ворота Василевского после передачи Ши Теодора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это случилось в самом начале второго периода, и после этого «Вегас» долго вёл в счёте, но в самой концовке основного времени «Тампа» перевернула игру. Брэндон Хагель сравнял счёт на 58-й минуте, а затем случился победный подвиг Кучерова.