«Он пока не готов к НХЛ». Федотов снова пропустил пять шайб, из них две – за восемь секунд

В «Филадельфии» так долго ждали Ивана Федотова. Сначала он играл в КХЛ, выигрывал олимпийское серебро со сборной России и Кубок Гагарина – с ЦСКА, потом, когда решил отправиться за океан, его забрали в армию. После службы он ещё год провёл в ЦСКА, имея на руках действующий контракт в НХЛ – дело было громким и обсуждалось по обе стороны океана.

Наконец, прошлой весной состоялся долгожданный приезд Ивана в «Филадельфию». Он стал сменщиком шведа Сэма Эрссона, но до сих пор не может оформить свою первую победу в НХЛ. В сегодняшнем матче с «Сиэтлом» он и вовсе пропустил пять шайб за два периода, две из которых – за восемь секунд.

Календарь на старте сезона у «лётчиков» — не позавидуешь. Длительный выезд по городам Западной конференции, больше недели вдали от дома. Начав с победы по буллитам над «Ванкувером», дальше они проиграли «Калгари» и «Эдмонтону», а теперь и «Сиэтлу».

Хотя начиналось всё неплохо – Скотт Лотон открыл счёт в первом периоде, заведя шайбу по-бобровски после неточного броска Пилинга. Но незадолго до перерыва «Кракен» прижал соперников в зоне, и в итоге Брэндон Монтур дальним броском прошил Федотова насквозь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Филадельфии», впрочем, тут же нашёлся на это ответ – постарался всё тот же Лотон, завершивший стремительную атаку точным броском с острого угла. Второй период, однако, прошёл уже под диктовку «Сиэтла», и стал кошмаром для Федотова.

Сначала Маккан прошил его сильным в большинстве, попав в «домик». Даже большого трафика перед воротами не потребовалось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Потом Ээли Толванен впервые вывел «Сиэтл» вперёд – Федотов отразил изначальный бросок Бураковски, но не смог удержать шайбу и позволил сопернику легко добить на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут Маккан и Эберле буквально разорвали оборону «Филадельфии» — тут уж Федотов даже при всём желании вряд ли смог бы что-то сделать. Через 8 секунд «Сиэтл», проиграв вбрасывание в центре площадки, тут же отобрал шайбу, и Шейн Райт великолепным броском заставил россиянина капитулировать в пятый раз за игру. На третий период вместо Федотова вышел уже Эрссон.

«Филадельфия» не сдавалась и возродила интригу, забросив две шайбы. В одной из ней поучаствовал и Матвей Мичков. Таким образом, результативная серия звёздного новичка «лётчиков» продлилась до трёх матчей. Но отыграться гости не смогли, за три минуты до сирены Бьёркстранд «потушил» попытки камбэка шестым голом «Кракена», установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если лично для Мичкова дебютный сезон начинается отлично, то для Федотова – хуже не придумаешь. Он пропустил пять с «Калгари», пять – сегодня, а болельщики в соцсетях и журналисты уже начинают испытывать разочарование.

«Решение выдать ему контракт на два года и $ 6,55 млн не являлось риском — этот контракт говорит о том, что ты уверен в том, что он готов к НХЛ. Но пока что он не готов», — написал журналист The Athletic Кевин Курц.

Вратарское проклятие продолжает висеть над «Филадельфией». Если так дело пойдёт и дальше, скоро и Алексей Колосов получит свой долгожданный вызов из АХЛ.