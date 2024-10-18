Легионер сбежал из России в Швейцарию. Что значит для КХЛ этот опасный прецедент?

16 октября в КХЛ разразился очередной скандал. В СМИ появилась информация, что словацкий нападающий Михал Криштоф самовольно покинул «Сочи» и уехал из России.

Другой информации практически не было. «А можно ли вообще верить этим слухам?» — пронеслось в голове. Ничего не было понятно. Что же произошло? И произошло ли вообще хоть что-то?

Ответ появился днём позже — 17 октября. Пресс-служба сочинской команды опубликовала заявление, в котором рассказала, что Криштоф самовольно покинул расположение клуба.

«В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду. После матча с «Витязем» 8 октября нападающий в устной форме также сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на «Сочи» не выходил. Заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям Алексей Бадюков озвучил Криштофу позицию клуба, из которой следует, что клуб по-прежнему заинтересован в услугах нападающего и не намерен разрывать действующий контракт.

Михал Криштоф Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чём также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов. Главный тренер команды Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом, объясняя хоккеисту причины сокращения его игрового времени и отсутствия в составе на отдельные матчи чемпионата. Со стороны клуба на протяжении всего времени сотрудничества к Михалу Криштофу было проявлено максимально уважительное отношение, клуб всегда откликался и оказывал помощь в решении бытовых и семейных вопросов. Каких-либо финансовых задолженностей перед игроком у клуба не имеется.

Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе №18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

А позже стало известно, что Криштоф, имея действующий контракт с «Сочи», подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Об этом объявили на официальном сайте клуба.

Кроме того, «Лангнау» сообщил, что хоккеист утром 17 октября уже провёл первую тренировку с новым клубом, а сегодня, 18 октября, должен сыграть дебютный матч.

Что же это всё значит? Что будет дальше и насколько опасен этот прецедент?

Что говорят в ИИХФ?

Прежде всего, конечно, поступок Криштофа удивляет. Но удивляет он тем, что 31-летний нападающий ранее не был замечен в каких-либо неприятных ситуациях. Михал стал одним из тех немногих европейских хоккеистов, кто приехал в КХЛ во второй половине 2022 года — во времена, когда это было достаточно смелым решением. Он два года провёл в России — в регулярном чемпионате — 2022/2023 сыграл за «Адмирал», а с прошлого сезона выступал за «Сочи». Криштоф успел провести в КХЛ 122 матча, в которых набрал 71 (19+52) очко при общем показателе полезности «-12». Достаточно неплохой результат.

Такой побег — ситуация внештатная. Было бы интересно послушать сторону игрока, ведь у него была хорошая репутация в лиге. Наверняка же Криштоф неспроста решил показать верх непрофессионализма и покинуть клуб при действующем контракте.

Такое не происходит на ровном месте, а объяснения «Сочи» вызывают ещё больше вопросов. Зачем Криштоф ходил в школу к детям, зачем проводил тренировку, если уже собрался уехать из России? Не могло ли что-то его дополнительно подтолкнуть к такому решению?

Нам неизвестны подробности этого дела со стороны Михала. Будем ждать новой информации.

А пока и так остаётся много вопросов.

Например: начнут ли теперь другие легионеры уезжать из России просто по желанию?

Некоторые отечественные СМИ уже успели припомнить уход КХЛ из-под крыла ФХР, называя именно это решение главной причиной такой ситуации. Но этот аргумент не имеет смысла. Уход КХЛ от ФХР, по идее, просто не мог повлиять на подобного рода ситуации.

Почему?

Обратимся к правилам ИИХФ. Пункт 8.1 и 8.2 устава Международной федерации хоккея в отношении международных трансферов гласят следующее:

«8.1. Все члены национальных ассоциаций, их лиги и клубы должны уважать все существующие и действующие контракты игроков, играющих в других членах национальных ассоциаций или организациях, не являющихся членами ИИХФ.

8.2. Клуб, желающий заключить контракт с игроком, который в настоящее время находится на контракте профессионального игрока с клубом из другого члена национальных ассоциаций или организации, не являющейся членом ИИХФ, обязан перед началом любых переговоров с этим игроком сообщить текущему клубу в письменной форме о своей заинтересованности и получить письменное разрешение этого клуба на ведение переговоров с игроком», — говорится в правилах.

Переводя с канцелярита на русский, получаем следующее: неважно, является лига членом ИИХФ или нет — уважение контрактов должно оставаться. И вне зависимости от того, является лига членом ИИХФ или нет, «Лангнау» должен был предупредить «Сочи» об интересе к Криштофу и получить от южного клуба разрешение на переговоры со словаком.

Михал Криштоф Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Об этом же летом говорил и бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«У ИИХФ существуют трансферные правила. Они находятся в открытом доступе. Регулируются переходы даже с теми организациями, которые не входят в ИИХФ. В этом случае также предусмотрено взаимное уважение контрактов. Как вы знаете, НХЛ имеет договоры с разными лигами. Так что я не думаю, что у КХЛ будут проблемы в заключении подобных договоров с НХЛ, ИИХФ или отдельными федерациями и лигами. Я уверен, что КХЛ будет уважать контракты игроков», — рассказал Фазель.

Даже если КХЛ теперь не под юрисдикцией Международной федерации хоккея, организация должна заняться этим делом. Будет интересно посмотреть на дальнейшие действия ИИХФ в отношении этой ситуации. Ведь, судя по заявлению «Сочи», «Лангнау» не предупредил южный клуб о заинтересованности в переговорах с Криштофом. То есть нарушил правила ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, однако, рассказал, что трансфер словацкого форварда был одобрен организацией.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — рассказал Тардиф.

Будет интересно посмотреть, что произойдёт дальше. ИИХФ хоть периодически и занимается популизмом, как и любая крупная организация, но в целом всё же придерживается конкретной стратегии. У федерации есть правила, и их должны соблюдать все.

Даже в случае с Иваном Федотовым и ЦСКА у ИИХФ были все основания посчитать российскую сторону провинившейся. А сейчас произошло, в сущности, то, чего опасались многие, когда армейцы плевали на правила организации: из-за этого стали страдать другие клубы. Теперь на месте «Филадельфии» оказался «Сочи». Приятно ли это? Вряд ли.

Конечно, сейчас нет оснований полагать, что ИИХФ не встанет на российскую сторону из-за обид или в качестве мести. Как уже было написано ранее, организация придерживается своих же правил. И сейчас их нарушил «Лангнау». Однако вся эта ситуация, как и ответ Тардифа, пугает.

КХЛ проявила неуважение к ИИХФ, ЦСКА проявил неуважение к ИИХФ летом и осенью 2023 года. Москвичи и вовсе использовали ситуацию с выходом из ФХР в своих интересах, вновь отказавшись принимать заслуженные санкции со стороны ИИХФ.

Для нас это ещё один повод задуматься, почему адекватные правила надо соблюдать и не стоит плевать на других представителей одного с нами мира. Какими бы лозунгами сейчас ни говорили, надо понимать, что мы продолжаем жить в одном мире. Взрослые люди на то и взрослые — чтобы решать вопросы по-взрослому.

Бояться ли отъезда легионеров?

К сожалению, нужно отметить, что отъезд Криштофа может создать серьёзный прецедент.

Ранее уже были предпосылки к подобной ситуации. Например, когда защитник Артём Дуда покинул Россию, имея на руках двухлетний контракт с ЦСКА, и пытался сыграть за университет Мэна. Тогда Национальная ассоциация студенческого спорта с уважением отнеслась к российской стороне и не допустила хоккеиста.

«Филадельфия» смогла договориться со СКА и заполучила Матвея Мичкова. Как и Ивана Федотова.

Но это всё североамериканские случаи — хотя, конечно, нам стоит создать договорённость с НХЛ и с другими лигами Северной Америки, чтобы регулировать правовые аспекты контрактов. Кроме того, необходимо договориться напрямую с ИИХФ — сейчас, как оказалось, у КХЛ нет вообще никаких связей с организацией. Как отмечают СМИ, никаких переговоров не велось. И это опасно в первую очередь для российских клубов.

Что делать, если легионеры и даже отечественная молодёжь начнут смотреть в другую сторону — в сторону Европы?

Видимо, единственным здравым решением будет начать самим двигаться в её сторону. Принять тактику НХЛ как реально работающую и также начать переговоры с другими лигами. Иными словами, КХЛ стоит заключить договоры с европейскими лигами, чтобы можно было напрямую обсуждать спорные ситуации и даже, более того, избегать их.

Зачем это нужно европейской стороне? Что ж, пока хоккеисты могут уезжать из России в другие лиги, игроки из других лиг имеют возможность переезжать в Россию. Всё просто. Это процесс взаимный. Так что обсуждения и договор о его регулировании будут полезны всем сторонам.

Ну и, конечно, нельзя отказываться от легионеров. Большинство иностранных хоккеистов — настоящие профессионалы, которые помогают нашей молодёжи учиться новому и повышать свой уровень. Сейчас ни за что нельзя закрываться. Иначе нашему хоккею — да и не только — придёт конец. Нужно просто научиться говорить, обсуждать и договариваться. Спокойно, мирно, без агрессии.

Что из всей этой ситуации выйдет, нам ещё предстоит узнать. Хочется понадеяться на благоразумие ИИХФ — всё-таки организация уже доказывала, что чтит свои же уставы.

А ситуация с Криштофом — практически зеркальная той, что была с Федотовым — ещё раз напоминает нам, что ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах нельзя терять уважение. Даже к сопернику. Однажды это вернётся — прямо как сейчас.