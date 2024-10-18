Канадец Лука Профака приехал в Нижнекамск всего в 22 года и уже стал важной частью команды.

«В России вижу то, что никогда бы не увидел в Америке». Интервью с канадцем «Нефтехимика»

«Нефтехимик» удивил собственных болельщиков, в межсезонье подписав контракт с канадским защитником Лукой Профакой. 22-летний игрок не был задрафтован в НХЛ, а прошлый сезон отыграл в АХЛ и ECHL.

В Нижнекамске тем не менее Профака пришёлся ко двору — постепенно он стал получать всё больше игрового времени, а во вчерашнем матче с «Торпедо» набрал три очка и забрался на первое место в команде по результативности среди защитников, которое поделил с Лукашем Клоком.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», состоявшемся после матча «Нефтехимика» со СКА (2:3 ОТ) в Санкт-Петербурге, Лука рассказал о решении покинуть Северную Америку в таком молодом возрасте, первых впечатлениях от КХЛ и России и хорватских корнях.

«Матч со СКА позволил немного ощутить себя в НХЛ»

— Как оцените матч со СКА?

— Разочаровывающий результат. Не тот исход, которого мы хотели. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло.

— Насколько тяжело терять капитана по ходу игры?

— Это тяжело. Саша [Дергачёв] — важная часть нашей команды, он объединяет всех игроков. Конечно, плохо терять кого-либо из команды таким образом посреди матча.

— Каково было играть против таких хоккеистов, как Евгений Кузнецов и Тони Деанджело?

— Это круто на самом деле. Я рос, глядя на их игру, хотел играть там же, где они. Поэтому сыграть против них действительно круто. Знаю, что Зайцев играл за «Мэйпл Лифс». Я родился недалеко от Торонто и раньше следил за ним, потому что играю под тем же номером, что и он. Было здорово сыграть и против него тоже.

— Вы пока не играли в НХЛ. Сегодняшний матч позволил вам слегка ощутить себя там, ведь было столько игроков с опытом игры в НХЛ?

— Да, немного. Было интересно проверить, смогу ли я поддерживать такой же темп игры. Эти ребята — профессионалы, они играют уже много лет. Было очень интересно сыграть против них.

«Агент сказал: «Тебя зовут в КХЛ», а я такой: «Нифига себе»

— Вы уже полтора месяца играете в КХЛ. Как вам лига?

— Всё здорово. Много мастеровитых игроков, всё на высоких скоростях. Для меня как для молодого игрока это возможность стать более техничным хоккеистом. Конечно, потребовалось какое-то время на адаптацию, но сейчас мне нравится.

— Можете сравнить этот опыт с опытом в АХЛ?

— В АХЛ в тебя чаще пытаются влететь, больше играют в тело, а здесь куда больше обыгрышей, тебя чаще пытаются обойти. КХЛ — более техничная лига.

— Обычно к нам не приезжают из-за океана в таком молодом возрасте. Почему решили переехать?

— Подумал, что для меня и моей карьеры это хорошая возможность развить оборонительные навыки. Это отличная возможность. Многие из игроков в КХЛ по итогу оказываются в НХЛ. Думаю, у меня отличные шансы развить свою карьеру здесь.

Лука Профака Фото: hcnh.ru

— Удивило, что пришло предложение из КХЛ? Наши клубы редко смотрят в сторону ECHL, где вы провели половину прошлого сезона.

— Да, есть такое. Думаю, что благодаря правильным связям у меня появилась возможность получить контракт. Сначала, когда только услышал о предложении из КХЛ от агента, был шокирован. Агент сказал: «Тебя зовут в КХЛ», а я такой: «Нифига себе» (смеётся). Да, сначала это был шок, но сейчас уверен, что принял правильное решение.

— Вы намеревались играть именно в КХЛ?

— Я был открыт для любых предложений по эту сторону океана, будь то Швейцария, Швеция, где угодно. Когда появилась возможность перейти сюда, я немного колебался, потому что довольно молод и не знаю, как всё сложится здесь для меня. Однако всё складывается хорошо.

«Полный культурный шок от России»

— Какие были ожидания от страны? Всё-таки переехали в совсем другую среду.

— Полный культурный шок. Я видел вещи, которые никогда бы не увидел в Северной Америке — в большей степени это касается того, как тут живут люди. Не в плохом смысле, просто всё совсем по-другому. К этому нужно привыкнуть. А ещё нужно как-то объяснять, что не говоришь по-русски. Думаю, Google Translate сейчас самое используемое приложение в моём телефоне (смеётся). Это часть жизни, в ней нужно через многое проходить.

— Что-нибудь конкретное вас здесь удивило, кроме образа жизни?

— Баня (улыбается). И еда — здесь она более свежая.

— С какой командой пока что было сложнее всего играть?

— СКА был хорош. Они играли в стиле, похожем на АХЛ — быстром, с большим количеством борьбы. Игроки всегда наседали, вообще не давая свободного пространства. Про «Локомотив» могу сказать то же самое.

— А если говорить об игроках?

— Евгений Кузнецов, он очень хорош. Ещё назову Алекса Гальченюка, у него мощный бросок. Пока что изучаю других игроков, но есть много хороших. Много скоростных ребят, которые с лёгкостью могут тебя пройти.

«Было бы интересно представлять Хорватию в НХЛ»

— На Elite Prospects у вас стоит хорватский флаг рядом с канадским. Расскажите о своём происхождении.

— У меня хорватские корни по линии отца. Его родители родились в Хорватии, а он сам — в Торонто. Он каждое лето проводил там. Отец постарался сделать так, чтобы у меня тоже появилось хорватское гражданство. Так что я теперь гражданин Хорватии.

Лука Профака в матче с московским «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Бывали там?

— Да, пару раз. Отличное место.

— Знакомы с Борной Рендуличем?

— Нет, но я увидел хорватский флаг в предыгровых заметках и очень удивился. Не так часто можно увидеть хорватского хоккеиста, тем более в России. Было бы интересно представлять Хорватию в НХЛ, как и он, не так много игроков оттуда были в лиге.