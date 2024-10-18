У ЦСКА большие проблемы с вратарями. Команде Воробьёва нужен сильный первый номер

После вчерашнего поражения от СКА московские армейцы расположились на восьмом месте в общей турнирной таблице. У команды Ильи Воробьёва 20 набранных очков в 17 матчах, то есть больше очка за игру. Конечно, фееричным такое выступление не назовёшь, но и никакого провала нет даже близко. Не может новый коллектив, весомая часть которого ещё недавно выступала в Северной Америке, моментально обыгрывать всех подряд. Строительство, в том числе и в спорте, это всегда вопрос времени, а не ежесекундного результата.

Однако если полевые игроки (хотя и не все), постепенно начинают оживать, то с вратарями у москвичей начиная со старта сезона серьёзные проблемы. Совсем не вписался в команду Иван Просветов. Казалось бы, рост, габариты и североамериканский опыт должны помогать россиянину, но на деле мы видим, как Просветов допускает ошибку за ошибкой. Вот и вчера в овертайме он пропустил шайбу от Никишина практически от синей линии. Дорогостоящий первый номер должен выручать, подтаскивать, оставлять команду в игре, однако мы видим противоположные вещи.

Иван Просветов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не просто же так сначала появились слухи о возможном обмене Ивана в другой клуб, а затем голкипер перестал попадать в заявку ЦСКА, после чего обосновался на лавке, уступая место в воротах молодому Дмитрию Гамзину. Примечательно, что в столичном клубе с вратарями работает опытный тренер Клемен Мохорич (именно у него в «Металлурге» расцвёл Илья Набоков, ставший MVP Кубка Гагарина), но и при словенском специалисте прогресса у Просветова не видно.

Иван Просветов, 25 лет



Матчей в сезоне-2024/2025: 10.

Побед: 3.

Поражений: 7.

Процент отражённых бросков: 90,5.

Коэффициент надёжности: 2,96. Матчей в сезоне-2024/2025: 10.Побед: 3.Поражений: 7.Процент отражённых бросков: 90,5.Коэффициент надёжности: 2,96.

В связи с неуверенной игрой Просветова дополнительная нагрузка стала выпадать на молодого Дмитрия Гамзина, который изначально планировался как полноценный бэкап. Но начиная с «сухого» матча с «Салаватом Юлаевым» в старте красно-синих выходил именно Дмитрий. С «Автомобилистом» он проиграл буллитную серию, в Минске пропустил не самый сложный гол в овертайме, а накануне во встрече со СКА был заменён после шайбы Грицюка. При этом чуть ранее ЦСКА вернулся в игру, сделав счёт 2:2, но тут же подвёл собственный вратарь. Человек, выступающий на уровне КХЛ, просто обязан справляться с такими лёгкими бросками. Иначе все усилия партнёров сразу сходят на нет, полевые же, понимая, что голкипер не выручает, начинают нервничать.

Дмитрий Гамзин, 21 год



Матчей в сезоне-2024/2025: 9.

Побед: 3.

Поражений: 2.

Процент отражённых бросков: 90,9.

Коэффициент надёжности: 2,82. Матчей в сезоне-2024/2025: 9.Побед: 3.Поражений: 2.Процент отражённых бросков: 90,9.Коэффициент надёжности: 2,82.

В Минске Гамзин занервничал, не справившись с давлением трибун и натиском соперника. У ворот ЦСКА при счёте 4:2 в пользу гостей после выхода у «зубров» шестого полевого начался настоящий пожар. Не справились и партнёры молодого вратаря: нужно было «подсушивать» концовку, выигрывать важные вбрасывания, не прижиматься к воротам. В результате минчане во главе с Шипачёвым поймали кураж и перевернули ход матча.

Дмитрию просто сложно справляться с такой физической и психологической нагрузкой. Всё придёт с опытом, а сейчас он банально не был готов, что ему придётся становиться первым номером топовой и амбициозной команды с чемпионскими замашками. Поэтому требовать от Гамзина какого-то героизма сложно: два матча «на ноль» (помимо «Салавата», ещё была встреча в Хабаровске с «Амуром») — неплохой результат. Однако делать ставку на него дальше – значит смириться с тем, что есть сейчас. По факту же армейцам нужно шерстить трансферный рынок, договариваться с другими командами по поводу возможных обменов и предпринимать шаги для усиления состава, а не пускать ситуацию на самотёк.