«Хозяин на лавке должен быть один». Интервью с внезапно покинувшим «Барыс» Буцаевым

«Барыс» продолжают сотрясать кадровые страсти – в команду приходят тренеры, уходят оттуда, меняется руководство, «чистится» состав. Экс главный тренер «Барыса», о расторжении контракта с которым было объявлено сегодня, рассказал «Чемпионату», как произошло увольнение, как было объявлено, какие цели ставили по приходе и не рассматривал ли он тот факт, что в команде часто меняются тренеры, при подписании контракта.

«Для многих это стало ледяным душем, ушатом воды»

– Как изначально получили приглашение возглавить «Барыс»?

– Наверное, начнём с обратного. Буквально вчера поменялось руководство астанинского клуба, пришёл новый руководитель Озарбаев. Я был приглашён ещё прежним руководством для работы в клубе. После того как было принято решение об увольнении Немировски.

Был выставлен план, как нужно выходить из ситуации, какие шаги предпринимать, в чём добавлять, что усиливать. Частично эти шаги, как вы видели, начинали осуществляться. Был приглашён ряд игроков, тренировочный процесс стал другим, стали выходить травмированные игроки. Кто-то получал травмы, но тем не менее уже команда приобретала совсем другой вид, это отмечали и коллеги из других команд в последних играх. Была проделана большая работа в этом направлении для того, чтобы команда вышла на другой уровень.

– Как вам объявили об этом?

– Знаете, для многих это стало ледяным душем, ушатом воды. Вчера готовились к тренировке, провели собрание, разобрали игру с «Салаватом» — какие были допущены ошибки, в чём были пробелы. Было назначено собрание с ознакомлением нового руководителя. Я был приглашён к нему в офис, мне сообщили, что будет новый главный тренер, с которым заключён контракт на три года, будут расторгнуты контракты с легионерами и ещё с некоторыми игроками.

Был предложен вариант остаться в тренерском штабе, но я посчитал, что это нецелесообразно и не имеет никакого смысла. Всё-таки главный тренер должен выбирать себе помощников, их не должны навязывать. Два главных тренера на лавке – много. Хозяин на лавке должен быть один.

– Можно уточнить. Вы сказали, что пришли, а контракт с новым тренером уже был заключён?

– Нет-нет. Я не знаю, подписан был или нет. Объявили, кто будет главным тренером, и предложили стать помощником или старшим тренером. Со мной в тот момент контракт не был расторгнут.

«За последние полтора сезона в «Барысе» это шестой главный тренер, что не очень хорошо сказывается на коллективе»

– Когда пришли в команду, какая задача была поставлена?

– Было очень много проблемных мест, поэтому приходилось много решать задач, смотреть. Это спорт, им движет конкуренция, обоснованная, объективная. Здесь нужно было создавать команду, которая будет не просто выходить на лёд, а будет ответственна за результат. По-моему, за последние полтора сезона в «Барысе» это шестой главный тренер, что не очень хорошо сказывается на коллективе.

То есть очень много было вопросов по изменению комплектования состава и по выходу на другой уровень в физической подготовке. Плюс некоторые игроки при моём присутствии сыграли от одного до трёх матчей, находясь в списке травмированных. Всё это нужно было нивелировать и двигаться в гору.

Естественно, как любой другой клуб, «Барыс» ставил задачу попадания в плей-офф.

– Вы подчеркнули, что была большая текучка тренеров в команде за последние годы. Когда принимали предложение, думали об этом?

– Естественно, я прилетел на переговоры, пообщался. Это решение было принято не просто спонтанно. Если бы я почувствовал, что здесь что-то не так, я бы не принял это предложение. Опять же мне понравился тот подход, и мы поняли друг друга, наши мнения, в чём мы должны улучшить именно качество игры и конкуренцию, совпали.

Дэвид Немировски Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Мы занимаемся профессиональным спортом, а не политикой»

– Одним из условий стояло бо́льшее привлечение местных игроков?

– Ещё раз повторюсь, были местные игроки, но конкуренция есть конкуренция. Я не смотрю на национальность игрока, а смотрю на то, какую пользу он приносит в общее дело и победу команды. Всё-таки мы занимаемся профессиональным спортом, а не политикой. Конечно, если меня устраивал местный игрок, я его по моральным правилам не мог не ставить в состав. Такие игроки были.

– Выставление на драфт отказов Де Лео и Эллисона – ваше совместное решение с руководством?

– Это была совместная инициатива. Моё принятие решения по работе в «Барысе» и заключалось в том, что мы правильно понимаем с руководством клуба, какие шаги нужно предпринимать.

– Как относитесь к массовому расторжению контрактов с игроками в «Барысе»?

– Я не хочу давать комментарии по этому поводу. Насколько мне известно, новый генеральный директор, он же президент клуба, высказался, было его интервью. Я сказал уже вам, что при нашей первой встрече было озвучено это решение: новый главный тренер и расторжение контрактов с иностранными хоккеистами.

Комментарий нового генерального директора «Барыса»: Гендиректор «Барыса»: мы хотим возложить ответственность на наших игроков

– Насколько вам обидно, что команда только начала выходить из кризиса: стала «кусаться», набирать очки?

– Знаете, наверное, здесь надо принять это как должное. В этой ситуации ты не можешь никак и ни на что повлиять. Стойко нужно переносить тяготы и невзгоды нашей профессии.

Кирилл Панюков празднует шайбу в ворота «Салавата Юлаева» Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Какие-то дальнейшие карьерные планы есть?

– Ну какие планы? Сейчас нужно вылететь домой в Москву, собраться. Время, жизнь всё расставит по своим местам.

Хотел бы отметить профессионализм и понимание со стороны новых руководителей клуба. Всё произошло в рамках регламента лиги. Мы не имеем друг к другу претензий. Также хочу поблагодарить болельщиков, персонал, коллег за совместную работу, поблагодарить коллег из других клубов за поддержку.