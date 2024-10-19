«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»

Старт чемпионата у «Трактора» определённо удался – команда идёт на первом месте на Востоке, играет в довольно симпатичный глазу хоккей. К тому же многие игроки челябинской команды после одного/нескольких неудачных прошлых сезонов расцвели на глазах, выйдя на кардинально другой уровень.

Сергей Федотов, который уже второй год комментирует игры «Трактора» на региональном телевидении, дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

как отреагировал на назначение Бенуа Гру главным тренером;

почему дальнейший прогресс с Заварухиным не просматривался;

какой летний трансфер пока не оправдывает себя;

игрока какой позиции ищет менеджмент;

об интересе к Шабанову из НХЛ;

о «возрождении» Тертышного и Кадейкина;

можно ли назвать Фукале лучшим голкипером КХЛ;

и о многом другом.

«Некий образец для Гру — Боб Хартли»

– Какая была ваша первая реакция после назначения Бенуа Гру главным тренером «Трактора»?

– Да у меня реакция была сразу, скорее, позитивная. Так получилось, что мой первый чемпионат мира в качестве скаута молодёжной сборной был как раз в 2015 году, когда Бенуа Гру был главным тренером сборной Канады, которая переиграла нашу сборную в финале под руководством Брагина. Поэтому я прекрасно помню, в каком стиле играла та сборная, понимал, что времени прошло немало, но у меня были очень яркие ожидания. Ожидания того, что это будет что-то интересное.

– А не было ли у вас мысли, что за эти 10 лет что-то могло измениться, например, что стиль тренера стал менее эффективным?

– Были, конечно, такие мысли, потому что я внимательно так не смотрел за играми в АХЛ в последнее время, как в прошлые годы, когда несколько лет комментировал огромное количество матчей на канале Viasat, но я всё равно понимал, что это серьёзная система. И примеров как со знаком плюс, так и со знаком минус предостаточно было в нашей лиге. Но, в принципе, всё равно некий образец – Боб Хартли. Приехав в нашу лигу, он доказал, хоть и не сразу, что он очень сильный специалист.

– С какой стороны нужно смотреть на уход из клуба Алексея Заварухина? С одной стороны, немного опрометчиво убирать тренера, который выиграл бронзовые медали в момент, когда «Трактор» не был фаворитом, с другой – у руководства ведь было чёткое понимание, куда они двигаются.

– Тут надо отталкиваться от фигуры генерального менеджера – Алексея Волкова. Потому что Хартли, «Авангард», Волков – одна цепочка, которая прослеживается. В принципе, очень много людей отреагировали негативно, даже в таком дворовом стиле – нашего обижают. С другой стороны, именно у Алексея Волкова было чёткое стратегическое понимание, куда двигаться.

У меня личные впечатления такие: путь с Алексеем Заварухиным ещё выше мало просматривался в голове генерального менеджера. Стратегически понимание того, как действует Алексей Волков, у меня было.

Алексей Заварухин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Хотелось бы вспомнить матч «Трактора» с «Барысом» на предсезонном турнире в Омске, когда команда вышла почти в резервном составе и по рисунку, содержанию выглядела абсолютно так же, как и в матчах, где играл основной состав. Как за такой короткий период Гру удалось донести своё видение?

– У главного тренера в голове были идеи. Перед этим состоялись очень серьёзные разговоры, встречи, беседы по поводу того, какой хоккей был в «Тракторе» в последние сезоны, какой хоккей собирается поставить Бенуа Гру. Поэтому эти детали, которые находятся за кулисами, имели ключевое значение.

И тот факт, что уже на предсезонке у «Трактора» начала прорисовываться совершенно понятная модель игры, мне сразу подсказал, что вроде нащупали правильную кандидатуру. Потому что для многих североамериканцев переезд в Россию – не только профессиональный вызов, но и довольно непростое решение, так как это другая страна, иной менталитет. Эти все вещи можно обговаривать, но может всё оказаться, как у условного Билла Питерса, у которого мало что получилось у нас. Или как у человека, который выиграл Кубок Стэнли летом. Система хоккея Пола Мориса сейчас вызывает восторги, но ему не удалось её применить в «Металлурге», поэтому всегда есть риск. Для генерального менеджера это сравнимо с работой сапёра, ты можешь потерять свою должность. Но пока есть понимание.

Я даже сошлюсь на Валерия Николаевича Брагина, с которым очень плотно общаюсь, дружу. Он сказал, что, посмотрев несколько матчей «Трактора», увидел абсолютно ту же систему, которую мы видели на том молодёжном чемпионате мира, а прошло уже практически 10 лет.

– Многие эксперты скептически отнеслись к назначению Бенуа Гру, но в итоге его быстро приняли у нас, кажется, и он сам быстро адаптировался. Как думаете, почему?

– Ему оказывается всесторонняя помощь к этой адаптации. Я считаю, что идея формирования тренерского штаба – очень правильная. Тот же Борис Миронов, который имеет огромный опыт выступления в Северной Америке и хорошо говорит на английском языке, имеет свои идеи и мысли. Это симбиоз, который, например, был в «Металлурге», когда там работали Майк Кинэн и Илья Воробьёв. Это очень сильно помогает адаптироваться и понять, кто, что и почему.

Думаю, что даже не скептически, а с долей популизма некоторые отнеслись. Сразу идёт блок, хотя ещё люди не разобрались, что будет человек ставить. «Надо на наших делать акцент», — говорят они. С этим я не спорю, талантливым российским тренерам надо давать возможность в первую очередь, но есть исключения. Это из категории «время покажет», а оно уже показывает, что эти скептики или замолчали, или что-то невнятное говорят.

– Если посмотреть вперёд, то, как вы думаете, может ли Бенуа Гру оставить такой же след в нашем хоккее, как и Боб Хартли?

– Буду краток – да, я в это верю.

Бенуа Гру Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

– Давайте вспомним ту же предсезонку, когда Илья Карпухин опоздал на собрание и не попал в состав. Почему эта история вызвала такую волну обсуждений, ведь дисциплина – одна из основ профессионального спорта?

– Дело в том, что это опять некая разность менталитетов. У нас очень часто реагируют на эти вещи, скажем так, с негативной стороны. Потому что хоккейная команда – большая семья. Такие вещи сразу вызывают обсуждение.

Недавно на матч со «Спартаком» не попал в заявку Михаил Котляревский, который набрал ход. Это всё-таки внутренняя кухня. Понятна одна очень важная вещь – Бенуа Гру в своём спиче, который уже многие видели, не сказал что-то сверхъестественное и новое, так многие говорят. Но совершенно понятно, что он приехал как главный тренер и решает всё, ответственность полностью на нём и его помощниках. Поэтому реакция неудивительная. Сейчас, когда впоследствии такие вещи происходят с другими игроками «Трактора», уже и восприятие другое – Бенуа Гру там главный тренер, главный во всём.

– А может ли такое идти с прошлого сезона? Ведь многие говорили, что Заварухин был чересчур близок с игроками, и это чувство надо было снять.

– Надо знать внутреннюю кухню, чтобы делать какие-то выводы. Я второй сезон очень плотно, скажем так, в «Тракторе», комментирую их матчи и общаюсь с огромным количеством людей, которые связаны с клубом. Та психологическая расслабленность, которую привнёс Заварухин, подействовала на короткой дистанции. Мне представляется, Алексей Волков посчитал, что на более длинной дистанции это не сработает. Да, наладить хорошие взаимоотношения с игроками важно, но, с другой стороны, есть всегда обратная сторона медали – всё может пойти по пути панибратства. Каждый игрок должен понимать, кто в доме хозяин. Бенуа Гру своими словами и поступками доказывает, что он в доме хозяин.

«У меня нет полного представления, насколько способен принести пользу Дилан Сикура»

– Селекция «Трактора» была в целом понятна, но ведь была и история с Антоном Бурдасовым, с которым расстались, как многие посчитали, не по-человечески. Как вы смотрите на это?

– Рабочий процесс. В этой области деятельности, особенно в работе генерального менеджера, всегда есть моменты, которые по-человечески вызывают первую реакцию – это несправедливо. С другой стороны, только время может показать, является ли то или иное решение правильным.

Но я считаю, что практически все решения летом пошли на пользу клубу. Понятно, что есть агент, который подливает масла в огонь, но мне кажется, что решения менеджмента «Трактора» на 80-90% выглядят оправданными, правильными, логичными и профессиональными.

– То есть не все?

– Я оставляю такой зазорчик, потому что чемпионат только стартовал. На дистанции мы можем это увидеть. У меня нет полного представления, насколько способен принести пользу Дилан Сикура. По предсезонке он мне необыкновенно понравился, потом – эта травма. Пока он сыграл мало матчей, но ответа на вопрос, тот ли человек это для верхних звеньев, который поможет, у меня нет.

– Никита Тертышный ещё с предсезонки начинает возвращаться на былой уровень. Это влияние главного тренера или Никита сам повзрослел?

– Это ситуация из психологии взаимоотношений, потому что какому-то тренеру может быть один игрок ближе, чем другой. По игровым, по профессиональным, хоккейным или человеческим качествам. Это из области изучения, никогда эта тема не будет раскрыта. Но когда человеку дают шанс, и он им пользуется, это вызывает восхищение, потому что пока история с Никитой Тертышным – яркая и книжная. Пока так, но понятно, что у «Трактора» серьёзные планы на весну 2025 года. Какой там будет Тертышный? Вопрос? Безусловно. Но сейчас это работает.

Таких примеров очень много, тот же Валерий Ничушкин, над которым в своё время все смеялись. За абсолютно небольшие деньги Сакик поверил в него, и мы видели, какой Валерий Ничушкин в «Колорадо». Очень показательно, что Тертышный оправдал доверие, но ведь могло быть и по-другому.

– Удивителен этот вираж в карьере, так как уже ходили слухи об обмене.

– Были разговоры, но пока о них нет смысла вспоминать. Было и было.

«Такой, как сейчас, Кравцов нужен был и в «Рейнджерс», и в «Ванкувере»

– Как вам преображение Кравцова, который в своё время не закрепился в НХЛ по причине не лучшей игры на своей половине площадки, а сейчас Виталий выходит в меньшинстве?

– Виталий Кравцов – один из самых ярких примеров изменения в игре. Со многими специалистами и тренерами я говорил именно про него. Многие говорят, что именно такой, как сейчас, он нужен был и в «Рейнджерс», и в «Ванкувере». Сейчас Виталий практически в идеальной форме, в такой, какую хотели от него в НХЛ. Как не сказать, что это заслуга Бенуа Гру? Естественно, его. Впечатляют и вызывают восхищение действия именно в собственной зоне: он постоянно возвращается, помогает защитникам, блокирует броски.

Я помню Кравцова и в молодёжной сборной, и его попытки закрепиться в НХЛ, но сейчас всё изменилось, значит, человек, в данном случае Бенуа Гру, может найти подход и вытащить из хоккеиста практически максимум.

– А почему тогда это не получилось сделать у Галлана или у Токкета?

– А это у них надо спросить. Мне кажется, и Виталий многие вещи переосмыслил, всё-таки он взрослеет и, наверное, где-то почувствовал, что если так пойдёт, то карьера может печально закончиться, такие примеры мы знаем. Не знаю, это надо у Виталия спрашивать или у руководителей клубов НХЛ, где у него не получилось. Но мы видим, что именно сейчас у него стало получаться.

Всегда много факторов: с какими партнёрами играет, какую задачу ставят. Возможно, ожидания превышали реальность на том этапе. Это такие нюансы, которые по пунктам объяснить очень тяжело.

– Были слухи, что Шабановым интересуется «Эдмонтон». Вы видите его там?

– Я вообще вижу Максима Шабанова во многих командах НХЛ. Если говорить про «Эдмонтон» и тот стиль, который есть у команды Ноблоха, ещё больше вижу. Под эту модель он подойдёт. Вот именно в таких ситуациях, как с потолком у «Ойлерз», менеджеры начинают смотреть в сторону российских игроков — подписать созревшего игрока за небольшие деньги, чтобы решить проблемы с потолком зарплат. Я знаю, что несколько клубов очень серьёзных проявляют интерес к Максиму.

Максим Шабанов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

– Это клубы, которые сейчас будут бороться за кубок?

– Нет, там есть и клубы, которые сейчас в процессе восстановления и подъёма, в границах возможного попадания в плей-офф.

– Вы лично в какой команде видите Максима?

– Это просто, я не буду про конкретику, но это команда, которая больше позволяет нападающему креативить, создавать. Тут и «Эдмонтон», и «Колорадо», и «Тампа». Это очень сильно привязывается и к тренеру какого-либо клуба. Например, мне с трудом видится Шабанов в нынешней «Каролине», хотя, казалось бы, там есть Свечников, Ахо, но модель у команды своеобразная. В первом сезоне нет такого большого спроса с легионера по действиям на своей половине площадки, потому что хоккей разный. Но навыки созидания и творчества востребованы, именно на это смотрят те, кто сейчас наблюдает за Максимом из клубов НХЛ.

«Инсайд: внимание менеджмента «Трактора» сосредоточено на поиске созидающего защитника»

– Александр Кадейкин неудачно провёл прошлый сезон, но сейчас обрёл себя, а его сочетание с Шабановым и Тертышным приятно удивляет. Можно сказать, что Александр реинкарнировался?

– Надо найти свою команду и тренера, который максимально использует твои сильные качества. Напомню, Кадейкин тоже начинал в четвёртом звене в «Тракторе» и по ходу матчей начинал добавлять. Сейчас он рассматривается как нападающий верхних созидательных звеньев, хотя в «Тракторе» сдерживающих и нет, как и точного разделения на верхние и нижние звенья.

Александр нашёл свою команду, своих партнёров и получил полное доверие. Мы видим, что Кадейкин в полном порядке и один из лучших игроков среди тех, кто умеет действовать на пятаке, как тот же Седрик Пакетт. Это, наверное, уже вторая молодость Кадейкина.

– Андрей Светлаков всю карьеру отыграл в ЦСКА, но в межсезонье принял решение сменить клуб. Мог ли первый переезд в карьере, из Москвы в Челябинск, отрицательно подействовать?

– Если честно, я точно не предполагал, что Андрей будет лишним, но я не столько много моментов видел с созидательным началом в его исполнении, потому что в ЦСКА его использовали как оборонительного центрального нападающего, хотя мы знаем, что в моментах он может «нарисовать».

По поводу переезда вопросы больше к ЦСКА, они его не особо видели в составе, тут вопрос к армейскому руководству. А предложение оказалось очень хорошим: внимание и желание, чтобы Андрей перешёл в «Трактор», были настолько высокими, что стороны договорились. Он органично вписался, а в последних матчах и вовсе выглядит как центр первого звена.

– Бенуа Гру уже отмечал, что у Андрея превосходная трудовая этика.

– Да, я это прекрасно помню. На молодёжном чемпионате мира в Хельсинки тоже возникали вопросы, зачем Андрей Светлаков в сборной. Там от него было много пользы, и стало понятно, что Андрей в любой команде станет отчасти незаменим. Конечно, его нельзя сравнивать с Шабановым, его креативные возможности несравнимы с теми, что есть у Максима, но как двусторонний центр он один из лучших в нашем чемпионате.

Андрей Светлаков в матче с ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Можем ли мы назвать Зака Фукале лучшим голкипером КХЛ на данный момент?

– Даже не можем, а должны. Конечно, есть альтернативные варианты, но Фукале на данный момент – лучший голкипер КХЛ.

– Нужен ли «Трактору» атакующий защитник в первую спецбригаду большинства?

– Да, я уверен. Если хотите небольшой инсайд, то скажу, что внимание менеджмента «Трактора» сосредоточено на игроках этого амплуа – созидающего защитника. К тому же есть место для легионера. Думаю, что эта работа ведётся в ежедневном режиме. Нужен ещё один атакующий защитник для спецбригад большинства.

«Говорят, что после возвращения из армии Другаля стал играть лучше»

– Как вы смотрите на большую увлечённость губернатора Челябинской области командой? Он даже на выезде был.

– Я знаю много примеров такой увлечённости: и в России, и в Северной Америке. Тут есть некая граница. Возьмём пример Юджина Мельника, который был владельцем «Оттавы». Он настолько любил хоккей и своё детище, что лез чрезмерно в дела менеджмента, чуть ли не приходил в раздевалку и пытался учить игроков.

Если условный губернатор, руководитель высокого звена не лезет в такие вещи, но оказывает полную поддержку команде и оперативно решает какие-то вопросы, которые идут на уровне серьёзных руководителей, это идеальный вариант.

Не надо забывать, что в Челябинске есть вирус хоккея. Есть пример: здесь люди очень стесняются того, что не очень увлекаются хоккеем, это считается плохим знаком. Ты не настоящий челябинец, если ты не увлекаешься хоккеем.

Был момент не так давно, «Трактор» проводил московскую серию, после последнего матча с ЦСКА я отправился в караоке, на мне была футболка «Трактора». Туда заходят две девушки в свитерах «Трактора», понятно, что они были на матче. Когда меня увидели, они сказали: «Челяба ё*а». Они сразу ко мне подошли, начали разговаривать о хоккее. Я убедился, что даже в Москве они заражены этим вирусом. Они приехали в Москву, болеют за свою команду, для них это не просто увлечение, это образ жизни.

Губернатор Челябинской области — о Гру: Губернатор Челябинской области рассказал, что Бенуа Гру привнёс в игру «Трактора»

– После повреждений недавно вернулись в состав Сикура и Дер-Аргучинцев, лидеры команды, но нельзя ведь сказать, что эти возвращения ожидались с нетерпением.

– Когда в команде такая высокая конкуренция, она подстёгивает игрока. Он понимает, что каждая смена и каждый матч важны. Если он допустил много ошибок и не выполняет тренерскую установку, то понимает, что может сесть в запас. Нет неприкасаемых. Это касается и Шабанова, и Кадейкина – всех. Эта атмосфера высочайшей конкуренции и внутренней атмосферы семейности – хрустальный шар, который мечтает создать любой тренер. Сейчас в «Тракторе» это понимают. Это надо контролировать каждый день, каждую тренировку, чтобы этот хрустальный шар начал приносить пользу.

– Как вы смотрите на историю Сергея Другаля, который сходил в армию, а в этом сезоне даже сыграл за «Трактор»?

– Она реально красивая. Сыграл один матч, дебют получился не самым удачным – в одной шайбе недоработал на пятаке. Он в «Челмете» играет хорошо и, думаю, находится в этом расширенном списке, потому что сезон длинный, вероятность травм высокая. Я уверен, что ему ещё дадут шанс. Все говорят, кто его близко знает, что он великолепный парень по своим человеческим качествам, и у него после возвращения открылось второе дыхание, он стал играть лучше.

– Как вы восприняли надпись на футболке манекена в раздевалке «Трактора»: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация»?

– На эту футболку обратили внимание все. Было несколько интервью достаточно известных людей, которым задавали этот вопрос. Эта вещь абсолютно необходимая в нашей лиге. Сейчас этого стало появляться больше и больше. Если хотите, это информационный повод, который обязательно должен создаваться.

Я считаю, что это было блестяще сделано. И очень многие клубы сейчас будут примерно в таком стиле креативить. Это классно, это привлекает внимание болельщиков, специалистов. Я был в восторге.

Та самая футболка: Фото В раздевалке «Трактора» обыграли слова Ротенберга о поздравлении с юбилейным матчем

– В боях и единоборствах сложилась культура трэш-тока, которая помогает продавать бой. Могут ли прижиться у нас вот такие ироничные подтрунивания? Как они будут восприниматься: нормально или в штыки?

– У кого-то нормально, у кого-то – в штыки. Думаю, тут нет какой-то серой массы, которая мыслит одинаково. Это даже по реакции на работу комментатора видно: есть, кому понравилось, есть, кому нет. Но в любом случае это надо делать. Если ничего не будешь делать, то и реакции не будет. Я заметил, что у каждого клуба есть свои фишечки, свои заходы – идёт соревнование эсэмэмщиков, людей, которые создают информационную среду. Это просто замечательно.