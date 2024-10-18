«Трактор» взял реванш у «Салавата», топ-агент КХЛ грозит лигам Европы. Итоги дня в хоккее

18 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Салават Юлаев» впервые в нынешнем сезоне уступил «Трактору»

Сначала завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на «Арене-Трактор» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд и Никита Зоркин. За «Трактор» забили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Семён Дер-Аргучинцев.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 14 игр. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 26 очков после 17 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что в нынешнем сезоне команды успели провести уже три матча. Первые две встречи неизменно завершались в пользу коллектива Виктора Козлова. С третьей попытки челябинцы впервые в текущей регулярке переиграли уфимцев.

«Сочи» разгромил «Куньлунь», прервав трёхматчевую серию поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на «Арене-Мытищи» в Мытищах. «Сочи» одержал победу со счётом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов, Джесси Грэм. Хоккеистам удалось на 14-й минуте первого периода сделать счёт 4:0.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 17 игр. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 16 матчей.

Команда из Сочи заодно прервала свою трёхматчевую серию поражений. За «Сочи» остаётся и первая победа в рамках «нового дерби» в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с игроком «Сочи» Криштофом

Континентальная хоккейная лига опубликовала официальное заявление по поводу ситуации со словацким хоккеистом Михалом Криштофом.

«Нарушение ИИХФ установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и Регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию ИИХФ в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создаёт опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников.

КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу», — написано в обращении на официальном сайте КХЛ.

Также в лиге отметили, что подобное поведение ИИХФ может поставить под угрозу игроков швейцарской лиги, потому что трансфер может работать в обе стороны.

Напомним, Криштоф самовольно покинул расположение «Сочи». Позже оказалось, что он подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Отметим, что при этом у хоккеиста действовало соглашение с ХК «Сочи» также до конца нынешнего сезона. В ИИХФ заявили, что никаких претензий к Криштофу нет и он может играть в Швейцарии.

Хоккейный агент возмущён позицией ИИХФ по поводу ситуации с Михалом Криштофом

Хоккейный агент Алёша Пилко раскритиковал и высмеял позицию ИИХФ по поводу ситуации с Михалом Криштофом.

«В ИИХФ сказали, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России. Это означает, что я как агент могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!» — написал Пилко на своей странице в соцсети Х.