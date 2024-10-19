Статусный новичок СКА уже разрывает КХЛ. Деанджело войдёт в историю всего за год в лиге?

Американец не лучшим образом играет в защите, но и брали его не за этим.

Прошёл почти месяц с одного из самых громких подписаний в КХЛ за последние годы, когда в петербургский СКА приехал Тони Деанджело. Игроки такого статуса в нашу лигу попадают нечасто, а американский защитник перебрался в Россию ещё и в далеко не преклонном возрасте — 24 октября ему исполнится всего 29 лет. Сложно поверить, что причины столь раннего отъезда из НХЛ у Тони сугубо игровые — его навыки позволили бы ему и сегодня попадать в топ-4 большей части команд сильнейшей лиги в мире, а в некоторых клубах он вполне потянул бы роль ведущего атакующего защитника.

Тем не менее с конца сентября Деанджело радует публику в Северной столице и делает это довольно-таки стабильно. После первых девяти матчей в свитере армейцев на счету американца аж 15 очков — Тони дважды забросил сам и ещё 13 раз помог отличиться партнёрам. Три из этих 15 результативных действий пришлись на дебютную игру защитника с «Северсталью» — тогда Деанджело оформил ассистентский хет-трик, став первым игроком в истории СКА, достигшим такого показателя в первом же матче за клуб.

Его «+6» по итогам встречи с череповчанами тоже стали рекордными — ни один хоккеист армейцев ранее не заканчивал матч с таким показателем полезности, а вместе с Деанджело этого добился его напарник Андрей Педан, который во многом за счёт усилий своего старого знакомого по канадской юниорке и вовсе ушёл со льда с четырьмя голевыми пасами.

Тони даёт команде ровно то, что от него можно было ожидать по прибытии. В лице американца СКА получил отличное усиление к и без того мощному атакующему арсеналу, которое добавляет игре команды вариативности благодаря правому хвату (и не только, но об этом чуть позже) — Никита Зайцев с этой задачей не справился, поэтому подписание Деанджело оказалось для армейцев очень кстати.

Впрочем, есть вопросы к использованию этого усиления — Тони появляется в одной бригаде большинства с Александром Никишиным, а с недавних пор составляет с ним пару ещё и в равных составах. Ещё до того, как Роман Ротенберг начал использовать двух лучших защитников СКА вместе, сама мысль о возможном появлении этого сочетания на постоянной основе казалось весьма странной — ни о каком балансе, о поисках которого регулярно говорит наставник армейцев, здесь речи идти и не может.

Это видно и при розыгрыше лишнего — Никишин и Деанджело частенько перепасовываются и меняются позициями, при этом не создавая реальной остроты, а вторая спецбригада, состоящая из пяти нападающих, лишается человека, способного держать синюю линию, — и при игре в равных составах: играть по бразильской системе у СКА не всегда получается, а подстраховки для двух заточенных на атаку защитников попросту не оказывается, что приводит к таким «минусам», как в недавнем армейском дерби.

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«Минусов» за девять матчей у Тони набралось уже 10 — то есть в среднем СКА за игру пропускает чуть больше гола, когда он находится на площадке. А ведь эта цифра может быть ещё больше, ведь Деанджело, мягко говоря, неидеален в игре у собственных ворот, и порой именно его ошибки приводят к опасным моментам в пользу соперников петербуржцев. К счастью для Тони, многие такие моменты либо упускаются «благодаря» недостаточному мастерству с другой стороны, либо нейтрализуются спасениями того вратаря, который на тот момент ещё не успел потерять доверие Романа Ротенберга в отдельно взятом матче. При этом общий показатель полезности у него равен «+9».

Решение тренерского штаба соединить Никишина и Деанджело только увеличило риск возникновения таких ошибок и сделало разрыв между качеством оборонительных пар уж слишком большим. Да ещё так и не сняло нагрузку с Александра, который всё так же практически не уходит с площадки.

Но даже это не мешает американцу стабильно набирать очки. Без результативных действий он отыграл лишь однажды, ещё в двух случаях добавлял лишь одно очко в личную копилку — остальные шесть матчей для него обязательно оказывались как минимум двухочковыми.

Евгений Кузнецов и Тони Деанджело Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И Тони вписывает своё имя в протокол с внешней лёгкостью, как будто бы ему вообще ничего не стоит создать опасную ситуацию у чужих ворот. Скорость принятия решений, мягкость рук, отличное видение площадки и чувство контроля (Деанджело практически не опускает голову при владении шайбой) выдают в нём игрока высочайшего уровня, который вполне мог бы и не ограничиваться одним или двумя результативными действиями за игру в КХЛ.

Совсем недавно мы следили за тем, как Тревор Мёрфи приблизился к рекорду по серии матчей с набранными очками для защитников и остановился в шаге от единоличного лидерства. Есть ощущение, что этот рекорд всё-таки падёт — Деанджело записал на свой счёт как минимум по результативному действию в последних шести играх и мог бы находиться в шаге от присоединения к Мёрфи, Крису Ли, Кириллу Кольцову и Даррену Дицу, если бы не матч в Минске. Да и лучший показатель по результативности за один сезон (65) теперь тоже находится в серьёзной опасности.

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Деанджело осталось набрать всего-то 51 очко за 51 оставшийся матч регулярки, чтобы стать единоличным рекордсменом. И кто после его первого месяца в СКА с полной уверенностью скажет, что это невозможно?