«Айзерплан» пошёл не туда. Что происходит с легендарным «Детройтом»?

На Востоке НХЛ очень долго и упорно перестраиваются «Баффало», «Детройт» и «Оттава»: первый из этих клубов в последний раз выходил в плей-офф аж в 2011-м, второй — в 2016-м, третий — в 2017-м. И вот последние года три многие американские эксперты писали «вот сейчас, вот именно сейчас придёт тот самый сезон, молодёжь повзрослела, хорошие новички, ждите их в плей-офф». Однако каждый год эту троицу обгоняли то «Бостон», то «Питтсбург», то «Вашингтон», а то и все вместе.

Этот чемпионат сладкая троица снова начала неудачно — с четырёх побед в 14 матчах, и один клуб здесь стоит особняком. Если «Баффало» уже давно воспринимается про́клятым для спорта городом (не только в хоккее), а «Оттава» зажата между молотом «Торонто» и наковальней «Монреаля», то у «Детройта» история, статус, куча баннеров под сводами и тому подобный мичиганский дух. Кроме того, Стив Айзерман, который вернулся в команду в 2019-м, долгое время находился вообще вне какой-то критики: этому помогали и ореол строителя «Тампы», и объективно тяжёлое наследие, оставленное Кеном Холландом. Однако наступает уже шестой сезон эры Айзермана, а «Детройт» на старте сезона снова не похож на команду плей-офф.

Де-факто «Детройт» вышел из перестройки летом 2022-го, когда на рынке потратил немалые деньги на подписание свободных агентов и обмены из других клубов. Через год «крылья» снова масштабно провели 1 июля и последующие месяцы. Рынок свободных агентов традиционно считается худшим местом для подписания игроков, однако у «Детройта» было очень много денег под потолком, которые всё равно надо было тратить, а контракты Айзерман выписывал не очень-то длинные.

Пожалуй, чуть ли не главная проблема «Детройта» эпохи Айзермана — жуткая нестабильность на последнем рубеже. В последние несколько лет задрафтованы очень талантливые Себастьян Косса и Трей Огастин: первый уже показывает себя в АХЛ в юном возрасте, второй провёл очень уверенный МЧМ и выглядит ещё одним сильным американским вратарём будущего. Однако эти ребята не могли попасть в ворота «Детройта» сразу: это место надо было кем-то заполнить.

Стив Айзерман Фото: Kirthmon F. Dozier/ZUMA/ТАСС

Летом 2021-го «Детройт» приобрёл Алекса Недельковича, который незадолго до этого провёл сильный сезон в «Каролине» и попал в тройку номинантов «Колдера». Алекс отменно отыграл в первой половине регулярки, но совершенно раскис во второй и через год отправился в АХЛ через драфт отказов. В 2022-м Айзерман выменял у «Сент-Луиса» Вилле Хуссо, но финн оба сезона отражал менее 90% бросков и недавно тоже отправился на вэйвер после первого же матча сезона. Наконец, летом клуб подписал возрастного Кэма Тальбо, который сразу же выглядел временным вариантом, и совсем недавно он развалился в игре с «Рейнджерс».

Нельзя сказать, что большинство других игроков, подписанных Айзерманом, не тянут. Однако есть ощущение, что почти у всех в контрактах есть небольшая переплата, Пара сотен лишних тысяч отдельному Джей Ти Комферу или Эндрю Коппу команду не разрушат, однако, когда они заложены в большинстве новых контрактов, получается сумма, которой хватит на подписание одного неплохого игрока для глубины.

Например, этот игрок мог бы выйти в защите. Айзерман дважды выбирал защитника в топ-10 драфта: выбор Морица Зайдера в 2019-м казался очень спорным, но немец его оправдал и теперь получает чуть ли не самые тяжёлые минуты в лиге. Симон Эдвинссон имеет все шансы пойти этим же путём. А вот окружение им подобрано не очень убедительное. Например, болельщики год назад посчитали, что в трансфере возрастного Джеффа Петри была не только хоккейная подоплёка. Петри-старший — питчер бейсбольного «Детройта» и теперь работает аналитиком их матчей. Бейсбольными «Тайгерз» — какое совпадение — владеет семья Иличей, как и «Ред Уингз».

Но даже так тренеры «Детройта» могли слепить из имеющегося материала нечто лучшее, чем в прошлом году. Игра «Ред Уингз» в защите представляла собой тотальный хаос, и команде для победы стабильно требовалось четыре-пять шайб за матч. За год команда просела с 14-го места лиги по допущенной опасности до 24-го. Однако этим летом перемен в тренерском штабе не произошло — и главный тренер Дерек Лалонд, и тренер обороны Боб Бугнер остались на своих местах.

Зато клуб покинул Джейк Уолман, который всего за год до этого выглядел идеальным партнёром Зайдера по обороне и подписал адекватный контракт. Защитник сначала попал в опалу тренерского штаба, а летом вместе с пиком второго раунда отправился в «Сан-Хосе» без ответной компенсации. Как написал один из болельщиков, «любого менеджера не по имени Айзерман за такой обмен сожрали бы живьём». При этом плотно гревший скамейку Джастин Холл с зарплатой $ 3,4 млн никуда из состава не делся.

Джейк Уолман Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Самое плохое, что летом просела и атака, которая год назад могла выдавать концерты за счёт наличия сразу четырёх весьма неплохих троек. Однако этим летом подоспела пора первых больших контрактов Зайдера и Лукаса Рэймонда, что вместе с прошлыми переплатами на рынке НСА сразу же связало руки «Детройту». Связка Тарасенко – Кейн за первые четыре игры сезона набрала лишь два очка, а никто из молодых игроков с последних драфтов в основу пока не пробился: лишь недавно из АХЛ подняли австрийца Марко Каспера.

Проблема не в том, что «Детройт» сейчас идёт последним: прошло всего четыре игры. Проблема в том, что команда не демонстрирует поступательного развития, которое ожидается от команды в ребилде, и магия Айзермана пропадает. Конечно, «Детройту» фантастически не везло на драфт-лотерее, и это сказалось на построении команды, но эта несправедливость не купирована действиями на рынке. Мы помним почти волшебные обмены в «Тампе», а сейчас что-то подобное было продемонстрировано лишь в переходе Алекса Дебринкэта. «Детройт» взял его ниже рыночной цены, но родившийся в Мичигане форвард изначально взял «Оттаву» за горло. Снайпер хотел играть в родном штате, а иначе Алекс заблокировал бы обмен.

Создаётся и ощущение некоего рассинхрона между тренером и менеджером. Можно вспомнить Клима Костина, которому прошлым летом дали неплохой контракт, но Лалонд стал использовать форварда в очень ограниченной роли — примеры Уолмана и Холла также показательны. Журналисты The Athletic назвали Лалонда кандидатом на первую отставку в сезоне, инсайдер Фрэнк Серавалли писал о трениях между менеджером и тренером и тоже прочил ранний уход Лалонда. Обозреватель New York Post Ларри Брукс недавно сделал сенсационное заявление: «Детройт» якобы хочет назначить главным тренером Джоэля Кенневилля, но боится резкого общественного осуждения из-за последствий «дела Кайла Бича».

Дерек Лалонд Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

При всём этом нельзя сказать, что Айзерман как-то заложил будущее «Детройта» обменами в духе Форсберг — Эрат. В системе клуба всё ещё толпа интересных молодых ребят, и не только первораундников — Дмитрий Бучельников, например, тоже проспект «крыльев». Проблема в том, что до основы они доводятся очень медленно и без какой-то понятной траектории: даже сейчас выходящий из перестройки «Детройт» входит в топ-10 самых возрастных команд лиги.

Конечно, можно сказать: «Ага, а Айзерман-то ненастоящий без БрисБуа!». Однако нынешний генеральный менеджер «Тампы» при самостоятельной роли сам наделал немало ошибок в обменах, а качество драфта команды просто рухнуло. Такое ощущение, что все массовые ветеранские закупки были продиктованы в первую очередь желанием владельца поскорее вернуться в топ-16 лиги, чтобы прервать уже непривычную для города серию без плей-офф. Однако такие шаги скорее закрепляют «Детройт» в категории неинтересных середняков с понятным потолком типа «Миннесоты».