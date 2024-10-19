«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина

Джино рассказал, когда завершит карьеру, чему учится у Овечкина, что чувствует из-за несправедливости НХЛ и какие у него цели на сезон.

Время не стоит на месте. Казалось, что вот только 20-летний Женя Малкин дебютировал в НХЛ за «Питтсбург». Да ещё как — сразу с гола! После этого он забрасывал в течение ещё шести матчей подряд. И даже смог повторить рекорд 1920-х!

Показал лучший старт в истории НХЛ…

…сейчас Евгению уже 38. И он наблюдает за более молодыми партнёрами — например, за 26-летним Дрю О'Коннором и 25-летним Джеком Сент-Айвани. Они были ещё детьми, когда Малкин уже стал иконой Питтсбурга. Теперь они делят одну раздевалку.

«Время летит», — качая головой, говорит Малкин в интервью The Athletic.

«Малкин, конечно, не летает так, как раньше. Сейчас ему 38, и Малкин знает, что его блестящей карьере осталось не так много времени. Его наследие в безопасности и когда-нибудь будет увековечено в Зале хоккейной славы Торонто. Но его великие физические способности начали неизбежно размываться, и он это знает», — пишет о Джино журналист Джош Йохе.

«Это разочаровывает. Да, я не всегда могу управлять ходом матчей, как в юности, когда Сидни Кросби и Алекс Овечкин были мои единственными ровесниками и мои физические способности иногда превосходили их», — продолжает Евгений.

Малкин до сих пор помнит тот самый первый гол. Свой дебютный гол в НХЛ, забитый 18 октября 2006 года в матче с «Нью-Джерси».

«Конечно, я помню тот момент. Такие моменты, как первый гол, 500-е и 1000-е очко, Кубок Стэнли, всегда запоминаются. Это было 18 лет назад, но я помню, как во втором периоде мне удалось забить немного нелепый гол. Мартин Бродо не смог удержать шайбу, и я протолкнул её ему между ног клюшкой. По сегодняшним правилам такой гол могли бы и не засчитать. А теперь на моём счету 500 шайб. Это был долгий путь. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, без их помощи я бы не дошёл до этого момента. Многие из них уже ушли на пенсию, а я всё ещё играю», — отмечает Малкин в интервью RG.org.

«И, знаете, я ещё не закончил».

Малкин, рано и ярко заявивший о себе с момента, как он прибыл в Питтсбург, не собирается угасать, ноя об этом.

«Малкин всегда будет Малкиным: он будет иногда ослеплять, а иногда — сбивать с толку»

В последних сезонах Малкин доказал, что по-прежнему является хорошим игроком, по меркам НХЛ. Форвард забил по 27 голов в каждой из последних двух кампаний. В регулярке-2022/2023 он набрал 83 очка в 82 матчах, в то время как в минувшем сезоне его общая результативность снизилась до 67 очков. Причина, однако, в основном заключалась в исторически неудачной игре «Пингвинз» в большинстве.

«Надеюсь, люди всё ещё понимают, насколько он хорош. Я по-прежнему считаю его одним из величайших игроков в мире, и я не единственный, кто так считает», — сказал Майкл Бантинг — задира и левый вингер звена Малкина.

Евгений Малкин Фото: Nam Y. Huh/AP/ТАСС

Конечно, Джино лучше всех знает, что он, к сожалению, больше не претендует на звание лучшего игрока в мире. Его по-прежнему боятся и почитают, но он приближается к закату своей карьеры. Это побудило Малкина к разговору с главным тренером «Питтсбурга» Майком Салливаном во время тренировочного лагеря.

«Мы с Салли поговорили. Обсудили некоторые изменения в моей игре», — делится Малкин в разговоре с The Athletic.

«Джино восхитительно импульсивен на льду и за его пределами. Когда «Пингвинз» испытывают трудности, он пытается, словно в танце, пройти сквозь всех пятерых соперников. Когда он злится, то может играть ещё более физически активно. Когда толпа на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» разражается одним из своих фирменных скандирований «Джи-Но», его уровень энергии удваивается», — отмечает Йохе.

Как раз с этой импульсивностью и предстояло разобраться.

«У меня большой опыт, и мне нужно показать, что если ты хороший игрок, то учишься менять свою игру с годами. Я должен это сделать. Мы говорили о том, что, возможно, не стоит пытаться обыгрывать людей один в один каждую смену. Иногда, когда ты только вышел на лёд — да, дерзай. Но я хочу научиться быть более терпеливым, больше играть через крайних нападающих, смотреть, что происходит, а не пытаться всё время обыгрывать соперников. Если моя смена длится 30-40 секунд, мне нужно играть в умный хоккей», — говорит Малкин.

Евгений признаёт: он не может подражать Кросби или использовать его в качестве ориентира: «Сид потрясающий. Он всё тот же».

Поэтому вместо этого Малкин посмотрел отрывки с игрой своего другого давнего ровесника.

Овечкин остаётся продуктивным, но визуально в последние годы он подсдал. Его катание заметно ухудшается. Малкин в каком-то смысле может понять его.

«Я сейчас много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один в один. Но он чаще играет у ворот, делает подборы. Посмотрите, откуда сейчас забивают голы в лиге. Из зоны у ворот. Я хочу больше играть там, забивать больше «грязных» голов», — сказал он.

Как отмечает The Athletic, Салливан и другие тренеры «Пингвинз» тоже этого хотят. В сильно критикуемом большинстве «Питтсбурга» Малкин играет низко гораздо чаще. Недостаточная скорость ног иногда делала его обузой, когда он располагался у синей линии, но у ворот и перед ними мало кто может сравниться с Женей.

«Я не знаю, понимают ли люди, насколько он силён. Если попытаетесь сдвинуть его… ну, удачи в этом», — сказал Бантинг.

«Малкин всегда будет Малкиным, то есть он будет иногда ослеплять, а иногда — сбивать с толку глупым удалением или риском, после которого всё пойдёт наперекосяк. Это у него в ДНК», — пишет Йохе.

Однако, как сам Джино сказал перед стартом сезона, ради улучшения своей команды и своей собственной игры он будет меняться. Грядут серьёзные перемены.

«Я всё равно буду пробовать что-нибудь (смеётся). Но я самый возрастной парень в этой команде, и мне нужно играть в более умный хоккей», — говорит Евгений.

Товарищи по команде по-прежнему очень ценят его как человека.

«Я помню, как он не попал в топ-100 НХЛ. Это было просто смешно тогда, и это просто смешно сейчас. Но мы, ребята, которые находятся здесь, знаем, насколько он всё ещё хорош. Надеюсь, все остальные тоже знают», — сказал защитник Маркус Петтерссон.

Сейчас Малкин продолжает доказывать, насколько НХЛ была неправа, не включив его в топ-100 лучших хоккеистов в истории лиги. 38-летний хоккеист начал сезон по-настоящему исторически. Сначала он оформил 800-й ассист в карьере, затем набрал 1300-е очко, а после добрался до рубежа в 500 голов. Всё это — лишь за шесть матчей сезона.

Прямо сейчас Евгений делит первую строчку в гонке бомбардиров сезона с Артемием Панариным. У обоих по 11. При этом нападающий «Питтсбурга» — лидер НХЛ по количеству передач.

Евгений Малкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Малкин признаётся, что он был очень расстроен решением НХЛ не включить его в топ-100. Но думает, что сейчас бы точно попал в этот список.

«Если бы НХЛ праздновала своё столетие в этом году, мои шансы, вероятно, были бы немного выше. Совсем чуточку выше. В 2017 году мы выиграли Кубок Стэнли, но голосование прошло немного раньше. Теперь у меня три Кубка Стэнли, 500 голов, 1300 очков… Так что сейчас я, вероятно, мог бы оказаться на 99-м месте», — улыбаясь, сказал Малкин RG.org.

Планы на этот сезон у Джино грандиозны. Ну а почему бы и нет, если учитывать, как дело пошло с самого старта?

«Было бы неплохо выиграть «Селке Трофи». Но сезон только начался, ещё рано об этом думать. О чём я действительно хочу сейчас думать, так это о двух голах, которые мне удалось забить в этом сезоне. Я хочу немного успокоиться и насладиться моментом, потому что прошёл долгий и трудный путь к своей 500-й шайбе. Сейчас могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Я также очень рад за Сида, который набрал своё 1600-е очко. Мы также выиграли сумасшедший матч в овертайме. Теперь хочу насладиться вечером. Я хорошо подготовился к сезону, я в хорошей форме. Посмотрим, что будет дальше», — улыбаясь, рассказал Малкин.

«Никто не хочет завершать карьеру»

У Малкина осталось всего два года до конца контракта. На тот момент ему будет почти 40 лет.

The Athletic отмечает, что в «Питтсбурге» давно предполагалось, что Малкин на этом и завершит карьеру. К тому моменту он отыграет 20 сезонов и покорит все достижимые рубежи. С учётом того, как страдает его катание, возможно, тогда просто придёт его время.

«Если я буду играть неправильно, если я буду не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но не могу сказать наверняка, что закончу через два года. Если я буду хорошо играть в этом и в следующем году, если буду доволен тем, как играю, то, может быть, поиграю ещё немного после этого. Было бы здорово», — сказал Малкин.

Тяжёлый путь в НХЛ не пощадил тело Малкина. Он дважды перенёс операцию по реконструкции крестообразной связки.

«Иногда его тело болит сильнее, чем в другие дни», — пишет Йохе.

«Моё тело находится не в идеальном состоянии. Но мой разум… Он чувствует себя отлично. Мой разум и моя голова в порядке. Могу сказать, что я всё ещё чувствую волнение и воодушевление от этого сезона, как и тогда, когда я впервые приехал в Питтсбург. Мне всё ещё нравится работать. Я немного изменил свой подход в плане психологии. Я остаюсь более позитивным, чем раньше. Я самый возрастной парень в команде, поэтому пробую разные вещи, что-нибудь позитивное», — сказал он.

Если это его последние два сезона, Малкин хочет, чтобы они были особенными. В эти дни он обращает внимание на всё и получает удовольствие от всего — от времени, проведённого с давними друзьями Кросби и Крисом Летангом, до наслаждения любимыми поездками и помощью «Питтсбургу» в непростой задаче — возвращении в плей-офф.

Его объяснение просто.

«Никто не хочет завершать карьеру. Все хотят играть как можно дольше, но я знаю, что не смогу играть долго. Это мои последние два-три года, наверное. Когда это твои последние два-три года, ты хочешь играть ещё больше. Я хочу играть на высоком уровне в свои последние сезоны, помогать своей команде», — сказал он.

Евгений Малкин Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

Малкин под конец хочет произвести хорошее впечатление, прежде чем придёт его время.

«Я действительно хочу. И у меня ещё есть кое-что. Моё мастерство. Моё навыки обращения с клюшкой. Мои передачи», — сказал он.

«До тех пор я не уйду»

Да, Малкин думает о том, чтобы повесить коньки на гвоздь. Но только на своих условиях.

И его условия включают попадание в плей-офф.

Может ли Малкин завершить карьеру, если «пингвины» снова пропустят плей-офф в каждом из следующих двух сезонов?

«100% нет», — сказал Малкин.

Он не шутил и не улыбался, говоря это.

«Я так люблю игру в плей-офф и так люблю наших болельщиков! Мне нужно снова это почувствовать. Я не смогу уйти, если больше никогда не сыграю в плей-офф. По крайней мере до тех пор», — заявил Малкин.

В последний раз «Питтсбург» играл в плей-офф в 2022 году, когда вышел на «Рейнджерс». Хотя серия в основном запомнилась доминированием Кросби и последующей травмой, нанесённой ему Джейкобом Трубой и изменившей ход серии, у Малкина были свои памятные моменты. Он принёс победу в первом матче — матче с тремя овертаймами на «Мэдисон Сквер Гарден» — благодаря подставлению, которое помогло пробить его соотечественника Игоря Шестёркина. Когда Кросби выбыл перед шестой встречей, а «Пингвинз» проигрывали со счётом 2:3, Малкин перехватил передачу Трубы и, убежав в отрыв, забил, сумев зажечь толпу на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в последний раз.

Больше всего на свете Малкина вдохновляет мечта о ещё одном таком рывке.

Два дня спустя «Рейнджерс» выиграли серию в овертайме на «Мэдисон Сквер Гарден». За следующие два сезона «Питтсбург» доказал неспособность вернуться в плей-офф, о котором Малкин всё ещё мечтает.

«Я был так зол последние два года. Пролететь мимо плей-офф всего из-за одного-двух очков… Ужасно. Мы отстали не на 10 очков, понимаете? Я всё ещё в ярости. Я хочу вернуться», — сказал он.

Йохе напоминает: «По воле судьбы Малкин столкнулся этим летом лицом к лицу с той самой железкой, которая движет им по сей день».

Максим Иванов, давний друг Малкина и тренер «Флориды», этим летом пригласил Евгения на свою вечеринку в честь завоевания Кубка Стэнли.

«Кубок был там, и я коснулся его. Не праздновал как сумасшедший. Я «пингвин». Но было приятно коснуться его. Я был рад за «Флориду» и за друзей, которые у меня там есть. Но я хочу вернуть Кубок до того, как завершу карьеру», — сказал Малкин.