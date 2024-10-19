Шипачёв повторил рекорд Мозякина, чемпион проиграл «Витязю». Итоги дня в хоккее

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 19 октября 2024 года.

«Адмирал», который потерпел унизительное поражение от «Лады» пару дней назад со счётом 1:6, сегодня взял реванш. Долго не запрягая, «моряки» бросились в атаку, и уже на второй минуте Либор Шулак открыл счёт в матче. «Лада» смогла отыграться до перерыва благодаря голу Сафина в большинстве, но второй период остался полностью за «Адмиралом».

Кирилл Петьков убежал в меньшинстве и вновь вывел свою команду вперёд, затем Даниил Гутик реализовал «пять на четыре», а Вячеслав Основин сделал счёт 4:1. Нападающий, который летом попал в состав «Адмирала» через просмотр, провёл свой первый матч в сезоне, старт которого он пропустил из-за травмы. И ворвался в него с ноги – в третьем периоде, уже при счёте 4:2, он оформил дубль! Завершила голевую перестрелку «Лада» — 5:3 в пользу хозяев.

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«Амур» проиграл пятый из последних шести матчей, хотя сегодня вёл 2:0 после первого периода. Это случилось благодаря голам Ефима Гуркина и Алекса Бродхёрста (для американца эта шайба стала первой в сезоне).

На второй период «Спартак» вышел ещё более заведённым и устроил камбэк, наколотив сразу пять голов. Отличились Пашин, Локтионов, Голдобин и Порядин, на счету которого дубль. Ну а Николай Голдобин отпраздновал значимый юбилей – 100 шайб в КХЛ! Красно-белое пиршество за весь период лишь раз прервал Бродхёрст, который также оформил дубль.

«Амур» в третьем периоде держал интригу до конца – Коротких сократил разрыв до минимального, и шансы отыграться были, но «Спартак» довёл дело до победы и в хорошем настроении едет домой. Для хабаровчан же это поражение стало третьим кряду.

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У «Сибири» выдалась долгая пауза – целая неделя – за которую она успела немного заржаветь и проиграла дома «Северстали». Череповчане же отлично себя чувствуют, а как иначе, когда только что взял четыре из четырёх очков на Дальнем Востоке? За голом Владислава Кары, открывшего счёт уже на второй минуте, последовало три шайбы гостей. Адам Лишка восстановил равенство ещё до перерыва, а во втором периоде Давид Думбадзе и Иван Подшивалов обеспечили «Северстали» преимущество, которое она уже не отдала.

Лучший бомбардир лиги Тревор Мёрфи забил «в раздевалку», возродив интригу, но в третьем периоде «Северсталь» забила ещё один гол усилиями Николая Буренова и продлила свою победную серию до трёх матчей.

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Максим Дорожко – гроза грандов, не иначе. Его блестящая игра на этой неделе принесла «Витязю» победу над лидером сезона «Локомотивом», а сегодня он «засушил» действующего чемпиона – «Магнитку».

Хозяева вышли вперёд на восьмой минуте благодаря очередному голу Дерека Барака – лучшего снайпера лиги, и смогли не только удержать это шаткое преимущество до конца, но и развили его в третьем периоде, когда Владислав Цицюра прорвался по флангу мимо защитника и пробил Александра Смолина с отрицательного угла. Дорожко же сдержал натиск магнитогорской атаки и записал на свой счёт уже четвёртый «сухарь» в сезоне – по этому показателю он является лидером лиги.

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У лидера чемпионата всё спокойно, в то время как последняя команда КХЛ постоянно даёт всё новые новостные поводы. Только на днях в «Барысе» уволили главного тренера (уже второго в этом сезоне!) и расторгли контракты с рядом дорогостоящих легионеров.

Конечно, о выправлении положения в такой ситуации сложно даже мечтать. «Локомотив» забил по голу в каждом периоде – автором одной из шайб стал 18-летний Егор Сурин, для него это дебютный гол в КХЛ. «Барыс» смог ответить лишь голом Алихана Асетова и потерпел очередное поражение.

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Счёт был открыт только в концовке первого периода, когда динамовцы получили шанс поиграть в большинстве. Шайбу Пакетта судьи долго просматривали: сначала по собственной инициативе, потом – по запросу Игоря Ларионова, оба раза решение было одинаковым: «хороший гол».

Во втором периоде Михаил Абрамов восстановил равенство, но за несколько секунд до перерыва Игорь Ожиганов вновь вывел вперёд бело-голубых. «Торпедо» снова смогло отыграться в третьем периоде благодаря голу Максима Летунова, основное и дополнительное время закончилось вничью, а на буллитах верх взяло «Динамо». «Торпедо» же набирает очки в девятом матче подряд.

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Главное событие сегодняшнего игрового дня – встреча в Минске. И дело даже не в том, как развивалась игра, а в том, что Вадим Шипачёв превзошёл рекорд Евгения Бирюкова по количеству матчей в лиге. На счету капитана «зубров» теперь 1002 игры.

Горбунов распечатал Загидулина во втором периоде, а вскоре отличился и Джордан Гросс. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, причём у минчан забил Роб Хэмилтон, убежавший в меньшинстве. Окончательный счёт установил Брэди Лайл, а ассистировал в этом ему Шипачёв. Таким образом, Вадим повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ – 928! С какой стороны ни посмотри, исторический матч!

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Игра 20 октября