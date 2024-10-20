Главный рекордсмен в истории КХЛ! Как Шипачёв стал живой легендой российского хоккея

Хоккейный сезон-2024/2025 по обе стороны океана во многом посвящён погоне за великими рекордами. В Национальной хоккейной лиге лучший снайпер в истории российского хоккея капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает погоню за легендарным снайперским достижением канадца Уэйна Гретцки. В свою очередь, в Континентальной хоккейной лиге преследование бомбардирского рекорда Сергея Мозякина накануне уже подошло к концу.

Субботний день стал тройным праздником для нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва. Во-первых, его команда одержала домашнюю победу над «Нефтехимиком» (4:1), сумев добыть два очка в турнирную таблицу регулярного чемпионата. Во-вторых, для самого российского форварда этот матч стал 1002-м за карьеру в КХЛ. Таким образом, форвард минского клуба вышел на чистое первое место по сыгранным матчам в лиге. Вадим превзошёл достижение известного в прошлом защитника, а ныне спортивного директора магнитогорского «Металлурга» Евгения Бирюкова (1001).

Вишенкой же на импровизированном праздничном торте оказался последний гол в матче, автором которого стал защитник хозяев Брэди Лайл. 25-летний Лайл поставил точку в этой встрече, реализовав большинство, после чего моментально указал рукой на автора результативной передачи. На завершающий бросок канадского хоккеиста вывел Шипачёв, набравший 928-е очко в лиге. Благодаря этому Вадим сравнялся с завершившим несколько лет назад свою карьеру Мозякиным, повторив его бомбардирское достижение. Очевидно, что в самое ближайшее время Вадим вырвется на чистое первое место и в этой номинации. Но со вчерашнего дня ему и так уже принадлежат два главных рекорда в истории лиги.

Вадим Шипачёв с игроками минского «Динамо» Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Любопытно, что если бы не удивительная воля случая, то всех этих достижений вполне могло и не быть. Всё дело в том, что в детстве маленькому Шипачёву не меньше хоккея нравился и футбол. Перед ним стоял выбор – каким из двух видов спорта начать заниматься. На окончательный выбор Вадима повлиял его приятель, который выбрал хоккей. Вадим последовал примеру друга, и в восемь лет родители записали его в хоккейную школу в Череповце.

«Я тогда учился во втором классе и решил от него не отставать. Уговорил маму и благодарен, что она не возражала. Определили меня в оборону. Только когда я учился уже в девятом классе, наш тренер Вячеслав Дубровин попробовал перевести меня в атаку», — говорил Шипачёв в интервью «Новым Известиям» в 2011 году.

К тому моменту профессиональная карьера Вадима уже столкнулась с крутыми поворотами судьбы. Он дебютировал в Суперлиге ещё в сезоне-2005/2006, но закрепиться в основном составе на тот момент топ-клуба российского хоккея юниору было не суждено. За два года на высшем уровне в Череповце Вадим провёл всего три матча, а затем отправился проявлять свой талант в хоккейный клуб «Белгород». В Высшей лиге Шипачёв впервые показал себя перспективным бомбардиром, набрав в сезонах-2006/2007 и 2007/2008 52 (18+34) очка и 49 (13+36) очков соответственно, тем самым заработав право вернуться в «Северсталь».

Вадим Шипачёв в «Северстали» Фото: photo.khl.ru

2 сентября 2008 года в Хабаровске состоялся первый матч в истории КХЛ, а уже на следующий день в лиге дебютирует Шипачёв. Владимир Юрзинов-младший запускает 21-летнего хоккеиста на орбиту лиги. Во встрече с «Трактором» Вадим сыграет символические 43 секунды, но уже через месяц в его активе появится дебютный гол в лиге. Первое из 928 очков в КХЛ Шипачёв набрал в череповецком «Ледовом дворце», открыв счёт в матче с ЦСКА. Воспользовавшись передачей от Сергея Соина, Шипачёв переиграл Константина Барулина и огорчил тренерский штаб Вячеслава Быкова, который в то время как раз и руководил армейцами Москвы.

После вкатывающего дебютного сезона Вадим постепенно становится одним из основных игроков «Северстали». В ходе сезона-2009/2010 в Череповце происходит тренерская отставка. В самом конце октября 2009-го «Северсталь» принимает молодой и очень перспективный тренер – совсем недавно завершивший карьеру Дмитрий Квартальнов. Спустя 15 (!) лет пути Вадима и Дмитрия Вячеславовича пересекутся вновь уже в Минске. Но их первое пересечение произошло ещё во втором сезоне КХЛ. Шипачёв уже является хоккеистом, подающим большие надежды. Сначала он выбивает 44 очка в 55 матчах, а на следующий год помогает «Северстали» вернуться в плей-офф.

«Вадик рос очень талантливым хоккеистом. Светлая голова. Где-то ему не хватало игровой практики, поэтому он стартанул то ли в 23, то ли в 24 года, пошёл вверх, и всё в его карьере очень хорошо получилось. Вадик сам себя опекал. Он был уже взрослым парнем, к тому же у нас с ним небольшая разница в возрасте – всего шесть лет. Он уже был личностью — как в команде, так и на льду», — говорил в интервью «Чемпионату» один из главных лидеров той «Северстали» Алексей Цветков.

Именно из «Северстали» хоккеист впервые был вызван в сборную России в 2011 году. Тогда Шипачёв впечатлял в связке с Евгением Кетовым. В 2013-м у обоих форвардов закончились их контракты, на игроков вышел СКА, и череповчане ожидаемо не смогли навязать конкуренцию петербургскому гиганту по части финансовых условий.

«И с Евгением Кетовым, и с Вадимом Шипачёвым у нас был очень серьёзный разговор. Обоим нападающим ХК «Северсталь» сделал достаточно солидное квалификационное предложение. Но Евгений и Вадим приняли решение перейти в другие клубы. Шипачёву и Кетову были предложены условия личных контрактов, значительно превышающие возможности нашего бюджета. В СКА Шипачёв получил зарплату в 120 млн руб. в год и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ», — рассказывал тогда генменеджер «Северстали» Владимир Соколов.

Первый сезон в Санкт-Петербурге не принёс Вадиму успеха на клубном уровне, зато в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной России. А спустя год уже в качестве альтернативного капитана СКА впервые в карьере поднял над головой Кубок Гагарина. Именно в том чемпионском сезоне на авансцену вышла одна из лучших троек в истории КХЛ: Панарин – Шипачёв – Дадонов. В том плей-офф Вадим с 22 (6+16) очками оказался лучшим бомбардиром и ассистентом.

Вадим Шипачёв с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

За четыре года в Санкт-Петербурге Шипачёв трижды входил в тройку лучших ассистентов регулярного сезона, а в сезоне-2015/2016 с 43 передачами стал лучшим. На следующий год после этого СКА выиграл второй и на данный момент последний для себя Кубок Гагарина. Тогда на месте уже вовсю покорявшего НХЛ Панарина в тройке Шипачёва зажигал Никита Гусев.

«У меня со СКА контракт ещё на два года, и даже нет никакого желания ехать в НХЛ или ещё куда-то. Посмотрим лучше на Артемия, как он будет в НХЛ играть, а я лучше в России поиграю», — говорил Шипачёв в 2015 году, комментируя отъезд Панарина в «Чикаго Блэкхоукс». После тех слов в России Вадим отыграл ещё два года, после чего всё-таки сорвался за океан.

К тому времени игрок уже успел вкусить вкус североамериканского хоккея. В 2016-м Вадим ездил вместе со сборной даже на престижный Кубок мира. В том соревновании лишь четыре хоккеиста имели клубную прописку вне НХЛ. А после выигранного в 2017-м второго Кубка Гагарина Шипачёв принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

«Зачем ты это сделал? Надо было через год, после Олимпиады», — так «подбодрил» Шипачёва Олег Знарок, когда узнал, что Вадим прямо по ходу ЧМ-2017 в Кёльне подписал контракт с новоделом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Вадим Шипачёв с партнёрами в сборной России Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Впрочем, на Олимпийских играх 2018 года Шипачёв всё-таки оказался. Его поездка за океан выдалась максимально краткосрочной, несмотря на подписанный двухлетний контракт на $ 9 млн. За «рыцарей» Вадим даже отметился заброшенной шайбой, но после отправления в АХЛ принял решение вернуться в Россию. Формально всё было оформлено как «добровольное завершение карьеры в НХЛ».

В России Шипачёв снова подписал контракт со СКА, но разбитую чашку уже нельзя было склеить назад. В Северной столице затаили обиду на игрока, и даже 36 очков в 36 матчах не повлияли на последовавшее весной 2018-го расставание. Между возвращением и уходом Вадима из СКА ещё затесалась и та самая Олимпиада в Южной Корее, ставшая «золотой» для российских хоккеистов и оставившая странный осадок на сердце Вадима.

Формально Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года на такой же основе, как и любой другой член той команды Олега Знарка. Но фактически Шипачёв оказался сослан в запас после первого матча сборной, и за её дальнейшим походом к олимпийскому золоту хоккеист наблюдал со стороны.

Ренессанс Шипачёва случился в московском «Динамо», где он провёл весь следующий предолимпийский цикл. За четыре года Шипачёв ни разу не опустил планку в 70+ очков за сезон (регулярка + плей-офф), стал капитаном бело-голубых, настоящим вожаком, лидером, переписал, кажется, все рекорды клуба с богатейшей историей. Выйти на качественно новый уровень в КХЛ Шипачёву помогло и обнищание лиги на талантливых хоккеистов — Вадим стал выделяться. Но он действительно прокачал свой хоккей, добавив не только в креативности, выдумке и чтении игры, но и в тех вещах, за которые его нещадно критиковали — в выносливости, жёсткости, игре на вбрасываниях и даже в игре в обороне.

Кроме того, Шипачёву за это время удалось уйти от образа злого Буки с задранным носом — Вадим как будто стал проще, превратившись в весьма харизматичного мужчину, умеющего в юмор и самоиронию. Набрав же 300 очков за четыре сезона в Москве, Вадим по сей день остаётся лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ. Многие из клубных рекордов звёздного нападающего останутся непревзойдёнными ещё долгое время.

Вадим Шипачёв в московском «Динамо» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В 2022 году Шипачёв отправился на вторую Олимпиаду в карьере уже совсем в другом статусе. В Пекине Вадим стал знаменосцем всей российской делегации и капитаном хоккейной сборной. В Китае российская команда добралась до финала олимпийского турнира, где проиграла сборной Финляндии (1:2). А спустя несколько месяцев карьера Шипачёва претерпела очередной неожиданный поворот.

Контракт Вадима с «Динамо» должен был действовать ещё год, но памятная смена вектора в столичном клубе привела к тому, что вместе с Вячеславом Войновым две суперзвезды российского хоккея были отправлены в «Ак Барс» за смешную компенсацию в тысячу рублей. Там Вадим ещё раз сыграл в финале Кубка Гагарина, а затем вновь оказался ненужным. Причём расставание хоккеиста с казанским клубом получилось для него особенно болезненным. Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин позволил себе довольно резкие выражения, которые задели Вадима и мотивировали его на новые свершения.

Теперь же Шипачёв завершает карьеру в минском «Динамо», но даже язык не повернётся сказать, что он эту карьеру там доигрывает. Показательным стал 1000-й матч Вадима в КХЛ, который превратился в бенефис легендарного форварда. Во встрече с ЦСКА (5:4 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка, сумев помочь белорусскому клубу выбраться со счёта 2:4 и совершить победный камбэк. Может быть, Вадим уже и не так ярок, как в лучшие годы, но тем не менее он продолжает штамповать очки и поднимать бомбардирскую планку на всё более высокий уровень. И это в 37 лет!